Суд Праги оправдал учительницу, назвавшую реальные причины начала СВО - 22.06.2023 Украина.ру
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Суд Праги оправдал учительницу, назвавшую реальные причины начала СВО
Суд Праги оправдал учительницу, назвавшую реальные причины начала СВО - 22.06.2023 Украина.ру
Суд Праги оправдал учительницу, назвавшую реальные причины начала СВО
Суд района Прага-6 признал невиновной учительницу Мартину Беднаржову, высказавшую своё мнение о специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщили журналисты чешского агентства ČTK 22 июня
2023-06-22T17:09
2023-06-22T17:13
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чехия
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учительница
сво
россия
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Судья района Прага-6 Клара Янтошова признала невиновной учительницу Мартину Беднаржову в нежелании осуждать действия России. По словам судьи, заявления Беднаржовой не являются преступлением, но лишь выражают личное мнение. Учительница Мартина Беднаржова в ответ на вопрос учеников об Украине поставила под сомнение местные телерепортажи о причинах начала специальной военной операции России. Она назвала СМИ заинтересованными в одностороннем освещении событий.Беднаржова добавила, что украинские нацистские группировки с 2014 года систематически истребляли русское население в Донбассе.Один из учеников снимал учительницу на видео. Видеозапись опубликовали в соцсетях, в Чехии разразился скандал. Беднаржову уволили, прокуратура возбудила уголовное дело по статье "Оправдание геноцида". Прокурор потребовал наказать Беднаржову условным тюремным заключением на 8 месяцев, а также пятилетним запретом на педагогическую или иную работу с детьми. По его мнению, Беднаржова "выбрала совершенно неподходящие место и аудиторию для изложения своих политических взглядов".
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новости, зарубежье, чехия, прага, учительница, сво, россия, украина
Новости, Зарубежье, Чехия, Прага, учительница, СВО, Россия, Украина

Суд Праги оправдал учительницу, назвавшую реальные причины начала СВО

17:09 22.06.2023 (обновлено: 17:13 22.06.2023)
 
© ČTK / Říhová Michaela
© ČTK / Říhová Michaela
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Суд района Прага-6 признал невиновной учительницу Мартину Беднаржову, высказавшую своё мнение о специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщили журналисты чешского агентства ČTK 22 июня
Судья района Прага-6 Клара Янтошова признала невиновной учительницу Мартину Беднаржову в нежелании осуждать действия России. По словам судьи, заявления Беднаржовой не являются преступлением, но лишь выражают личное мнение.
"Сделанные подсудимой утверждения являются отражением ее взглядов и позиции, ее восприятия истории и реальности, что является мнением. Подсудимая не может и не будет судима за свое мнение", - заявила в заключительном выступлении Янтошова.
Учительница Мартина Беднаржова в ответ на вопрос учеников об Украине поставила под сомнение местные телерепортажи о причинах начала специальной военной операции России. Она назвала СМИ заинтересованными в одностороннем освещении событий.
Беднаржова добавила, что украинские нацистские группировки с 2014 года систематически истребляли русское население в Донбассе.
Один из учеников снимал учительницу на видео. Видеозапись опубликовали в соцсетях, в Чехии разразился скандал. Беднаржову уволили, прокуратура возбудила уголовное дело по статье "Оправдание геноцида".
Прокурор потребовал наказать Беднаржову условным тюремным заключением на 8 месяцев, а также пятилетним запретом на педагогическую или иную работу с детьми. По его мнению, Беднаржова "выбрала совершенно неподходящие место и аудиторию для изложения своих политических взглядов".
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