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Суд Праги оправдал учительницу, назвавшую реальные причины начала СВО

Суд Праги оправдал учительницу, назвавшую реальные причины начала СВО - 22.06.2023 Украина.ру

Суд Праги оправдал учительницу, назвавшую реальные причины начала СВО

Суд района Прага-6 признал невиновной учительницу Мартину Беднаржову, высказавшую своё мнение о специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщили журналисты чешского агентства ČTK 22 июня

2023-06-22T17:09

2023-06-22T17:09

2023-06-22T17:13

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Судья района Прага-6 Клара Янтошова признала невиновной учительницу Мартину Беднаржову в нежелании осуждать действия России. По словам судьи, заявления Беднаржовой не являются преступлением, но лишь выражают личное мнение. Учительница Мартина Беднаржова в ответ на вопрос учеников об Украине поставила под сомнение местные телерепортажи о причинах начала специальной военной операции России. Она назвала СМИ заинтересованными в одностороннем освещении событий.Беднаржова добавила, что украинские нацистские группировки с 2014 года систематически истребляли русское население в Донбассе.Один из учеников снимал учительницу на видео. Видеозапись опубликовали в соцсетях, в Чехии разразился скандал. Беднаржову уволили, прокуратура возбудила уголовное дело по статье "Оправдание геноцида". Прокурор потребовал наказать Беднаржову условным тюремным заключением на 8 месяцев, а также пятилетним запретом на педагогическую или иную работу с детьми. По его мнению, Беднаржова "выбрала совершенно неподходящие место и аудиторию для изложения своих политических взглядов".

https://ukraina.ru/20230412/1045259186.html

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