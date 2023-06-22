https://ukraina.ru/20230622/1047485708.html

Станислав Стремидловский о том, нужно ли Польше членство Украины в НАТО

Станислав Стремидловский о том, нужно ли Польше членство Украины в НАТО - 22.06.2023 Украина.ру

Станислав Стремидловский о том, нужно ли Польше членство Украины в НАТО

Ключевое событие, к которому готовится Польша - это саммит НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. К этому времени Польша будет пытаться выйти на позиции, которые могли бы поддержать ее внешнеполитическй курс, считает эксперт-полонист ИА Regnum Станислав Стремидловский

2023-06-22T16:12

2023-06-22T16:12

2023-06-22T16:12

интервью

польша

украина

нато

франция

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Накануне стало известно, что председатель польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский вернется в правительство страны в должности вице-премьера.Ранее Качиньский называл Россию "цивилизационной угрозой для Польши".- Станислав, чем именно в правительстве будет заниматься Качиньский?- Сам Качиньский не сообщал, чем он будет заниматься. А если судить по тому, что говорят другие, он займется вопросами безопасности в контексте избирательной кампании, которая сейчас идет в Польше. Но дело не только в ней, а в той ситуации, которая сейчас разворачивается на постсоветском пространстве, на его стыке с Европейским союзом, именно на Украине. Частично это затрагивает Белоруссию.Встает вопрос, действительно ли, как считают польские эксперты и журналисты, Качиньский должен вдохнуть в роли первого и последнего вице-премьера новый запал в избирательную кампанию, или речь идет о более серьезных вещах. То есть о той ситуации, когда военный конфликт приблизится к польским границам, и Польше придется принимать решения в стилистике военного командования.- И какие это могут быть решения?- Зависит от того, что к тому времени будет вырисовываться на границах Польши. Одно дело массовое проникновение украинских беженцев через границу Польши, когда это будут не десятки тысяч, а сотни, а то и миллионы людей в течение короткого времени.Плюс к этому многое зависит от того, как будут справляться с нервами наши польские соседи. Все же они не знают большую вину за собой большую вину перед Россией и Белоруссией за то, что стали центром не только логистики и потока западного оружия на Украину, но и подготовки различных спецопераций, вербовки бандитов в добровольческие корпуса. А когда люди паникуют, они способны из страха предпринимать различные необдуманные действия.Неслучайно итальянская газета La Stampa вышла с предположением, что НАТО переходит рубикон, а то, что делают поляки, приближает нас к сценарию, который был разыгран в Сараево летом 1914 года.- Вы имеете в виду провокацию с убийством высокопоставленного лица?- Я не говорю конкретно как это будет происходить. Но бывают ситуации, когда маленькое перышко переламывает спину верблюда. И это пёрышко может оказаться польским.- То есть Польша может стать инициатором всеевропейской войны?- В 1939 году она в какой-то мере и стала им. Так что печальный опыт есть.- Кстати, на днях Times сообщила о подготовке в Польше сотен белорусов для свержения Александра Лукашенко.- Газета Times – это непросто какое-то издание, это издание, которое посылает месседжи Лондона. Не просто правительства, а истинно британской власти.Если Times дала такое сообщение, видимо, они посчитали, что польская подрывная деятельность в отношении Белоруссии представляет серьезную угрозу. И не для Польши, а для Британии и того дела, которое Британия считает своим.Это определённое предостережение, которое Лондон отправил в адрес Варшавы, с тем, чтобы поляки не зарывались и не переусердствовали в своих игрищах.- А самого Качиньского можно назвать "ястребом" в политике?- Ястребом если его и можно назвать, то по отношению к внутренним политическим оппонентам. По отношению к Дональду Туску или к другим лидерам оппозиции, особенно к тем, кого он считает ответственными за смоленскую катастрофу (гибель в результате крушения Ту-154 президента Польша Леха Качиньского 10 апреля 2010 года – ред.).Но если говорить о внешней политике, то он не сильно ей увлекается. И если он что-то и говорит о внешней политике, то это связано с тем, как он решает проблемы во внутренней политике. То есть когда он ругает Германию, он видит перед собой партию "Гражданская платформа" Дональда Туска.Ключевое событие, к которому готовится Польша - это саммит НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. К этому времени Польша будет пытаться выйти на позиции, которые могли бы поддержать ее внешнеполитическй курс. Саммит НАТО – это сложный процесс. Во время которого надо согласовывать позиции разных игроков, и Польша там явно не в первой лиге.Так что до 11 июля резких телодвижений со стороны Варшавы ожидать не приходится. А вот уже после саммита в Вильнюсе, в зависимости от его итогов станет понятно, как Варшава будет корректировать тактику и стратегию.Хотя сейчас есть экспертные заключения проправительственных польских аналитиков, которые предлагают не ждать чего-то серьезного от саммита в Вильнюсе, а готовится к следующему саммиту НАТО в Вашингтоне.- Недавно газета Le Monde со ссылкой на собственный источник в правительстве, сообщила, что Франция решила поддержать вступление Украины в НАТО перед саммитом в Вильнюсе. Обсуждается ли эта тема в Польше?- Особо ее не комментируют. Если брать польско-французскую историю, начиная с несчастного Генриха Валуа, которого сделали королем Польши, а он через несколько месяцев сбежал из Кракова во Францию и заканчивая Наполеоном и его авантюрой, когда он привлек поляков к вторжению в Россию и несколько тысяч из них погибло и никакого Варшавского герцогства они не получили.Все французские подарки полякам с двойным, а то и тройным дном. Когда Франция что-то предлагает, особенно это касается "Право и справедливости", поляки относятся к этому довольно настороженно. И надо понимать, что у нынешнего французского предложения есть двойное дно.Если Париж предлагает принять Украину в НАТО, поляки будут это воспринимать ка кто, что Париж тем самым подзуживает Россию, чтобы быстрее покончить с Украиной как таковой. Не будет Украины, и в НАТО некого будет принимать.- Сегодня 22 июня, трагическая дата в нашей истории, когда в 1941 году вермахт атаковал СССР в том числе с территории Польши. Как эти события обсуждаются в Польше сейчас, ведь тогда на поле боя столкнулись два, по мнению поляков, исторических обидчика Варшавы?- Сегодня для Польши это не та дата, которая активно обсуждается. Я утром просматривал польскую прессу, начало войны там не присутствует. Для поляков все же война началась 1 сентября 1939 года. 22 июня для них – это промежуточная дата, в сегодняшней интерпретации ничего не значащая.

https://ukraina.ru/20221122/1041064473.html

https://ukraina.ru/20230622/1047472756.html

https://ukraina.ru/20230622/1047469653.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, польша, украина, нато, франция