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Зеленский повторил угрозы Скибицкого жизни Путина

Зеленский повторил угрозы Скибицкого жизни Путина - 22.06.2023 Украина.ру

Зеленский повторил угрозы Скибицкого жизни Путина

Мир найдёт способ устранить Путина, если тот захочет использовать ядерное оружие на Украине, заявил Владимир Зеленский. Видеоозапись фрагмента интервью Зеленского журналистам BBC распространили в соцсетях 22 июня

2023-06-22T16:59

2023-06-22T16:59

2023-06-22T16:59

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Зеленский заявил, что мир найдёт способ, как устранить президента России Владимира Путина, если он "не прекратит угрожать ядерным оружием".24 мая замначальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что российский лидер Владимир Путин, который "координирует и решает, что происходит", находится во главе списка "целей" украинских силовиков.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что после этой угрозы в США и Великобритания начинают задумываться об адекватности Киева. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, с учетом этого и многих других заявлений, которые делают в последнее время в Киеве, российская спецоперация "более чем оправдана, более чем нужна" и должна завершиться достижением целей. "Террористический режим говорит о своих террористических устремлениях", - добавил Песков. - "Службы безопасности России знают свою работу и знают, что делают".В ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанести удар с помощью двух беспилотников по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. В результате атаки пострадавших нет.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что после попытки Киева нанести удары по Кремлю остается только устранить Владимира Зеленского физически, так как он даже не нужен для подписания акта безоговорочной капитуляции.

https://ukraina.ru/20230512/1046164631.html

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новости, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий медведев, сергей лавров