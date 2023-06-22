https://ukraina.ru/20230622/1047485123.html
"Да... Впечатляет". Путин посетил выставку о подвиге красноармейцев и ополченцев ДНР на Саур-Могиле
"Да... Впечатляет". Путин посетил выставку о подвиге красноармейцев и ополченцев ДНР на Саур-Могиле - 22.06.2023 Украина.ру
"Да... Впечатляет". Путин посетил выставку о подвиге красноармейцев и ополченцев ДНР на Саур-Могиле
22 июня, в День памяти и скорби президент России Владимир Путин Посетил музей Победы на Поклонной горе в Москве. Он осмотрел экспозицию, посвященную подвигам героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции на Украине
2023-06-22T15:55
2023-06-22T15:55
2023-06-22T16:07
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Президенту показали копию одного из барельефов из мемориального комплекса Саур-могила в ДНР с участниками боевых действий 2014 года. Все они - погибли. О каждом в музее есть информация. Саур-могила - курган и стратегическая высота (277,9 метров). В 1943 году за Сару-могилу шли ожесточенные бои. 18 августа советские войска взяли высоту. Летом 2014 года ополченцы ДНР повторили подвиг и выбили с высоты украинских боевиков. Накануне глава государства встретился с лучшими выпускниками военных в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. Испокон веков российские офицеры выбирали воинское дело по призванию и по велению сердца, служили Родине верно и преданно, сказал Путин. Нравственной основой для них всегда были честь, любовь к Отчизне, чувство ответственности за её судьбу, добавил президент.Солдаты и офицеры Вооружённых Сил России отстаивают исторический выбор, который в 2022 году сделали жители Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а в 2014-м – крымчане и севастопольцы, добавил президент.Путин подчеркнул, что вся Россия и весь её многонациональный народ поддерживает своих доблестных воинов и гордится верными сынами и дочерями Родины.30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.Референдумы на новых территориях прошли с 23 по 27 сентября 2022 года — подавляющее большинство участников волеизъявления высказались за вхождение в состав РФ.Территория ДНР и ЛНР в составе РФ определяется границами 2014 года, установленными в их конституциях. Запорожье вошло в состав России в своих административных границах, а Херсонская область — с двумя районами Николаевской области.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, сво, владимир путин, вов, вузы, студенты
"Да... Впечатляет". Путин посетил выставку о подвиге красноармейцев и ополченцев ДНР на Саур-Могиле
15:55 22.06.2023 (обновлено: 16:07 22.06.2023)
22 июня, в День памяти и скорби президент России Владимир Путин Посетил музей Победы на Поклонной горе в Москве. Он осмотрел экспозицию, посвященную подвигам героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции на Украине
Президенту показали копию одного из барельефов из мемориального комплекса Саур-могила в ДНР с участниками боевых действий 2014 года. Все они - погибли. О каждом в музее есть информация.
"Да... Впечатляет", - сказал Путин.
Саур-могила - курган и стратегическая высота (277,9 метров). В 1943 году за Сару-могилу шли ожесточенные бои. 18 августа советские войска взяли высоту. Летом 2014 года ополченцы ДНР повторили подвиг и выбили с высоты украинских боевиков.
Накануне глава государства встретился с лучшими выпускниками военных в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца.
Испокон веков российские офицеры выбирали воинское дело по призванию и по велению сердца, служили Родине верно и преданно, сказал Путин. Нравственной основой для них всегда были честь, любовь к Отчизне, чувство ответственности за её судьбу, добавил президент.
"В ходе СВО солдаты и офицеры Вооружённых сил России защищают наших людей, территориальную целостность России, её право на суверенное развитие", — указал Путин.
Солдаты и офицеры Вооружённых Сил России отстаивают исторический выбор, который в 2022 году сделали жители Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а в 2014-м – крымчане и севастопольцы, добавил президент.
Путин подчеркнул, что вся Россия и весь её многонациональный народ поддерживает своих доблестных воинов и гордится верными сынами и дочерями Родины.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.
Референдумы на новых территориях прошли с 23 по 27 сентября 2022 года — подавляющее большинство участников волеизъявления высказались за вхождение в состав РФ.
Территория ДНР и ЛНР в составе РФ определяется границами 2014 года, установленными в их конституциях. Запорожье вошло в состав России в своих административных границах, а Херсонская область — с двумя районами Николаевской области.