https://ukraina.ru/20230622/1047484548.html

Для вертолетов ВСУ заказали 16 противоракетных систем Hensoldt

Для вертолетов ВСУ заказали 16 противоракетных систем Hensoldt - 22.06.2023 Украина.ру

Для вертолетов ВСУ заказали 16 противоракетных систем Hensoldt

Немецкая компания Hensoldt оснастит вертолёты ВСУ противоракетными системами. Об этом сообщается на профильном британском портале HeliHub 22 июня

2023-06-22T15:09

2023-06-22T15:09

2023-06-22T15:10

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Компания Hensoldt обеспечит Вооруженные силы Украины современным оборудованием, необходимым в связи с началом контрнаступления. Заказ включает в себя 16 единиц AMPS (Бортовая система противоракетной защиты). Оснащением займётся чешская компания LOM PRAHA.Система AMPS оснащена датчиком обнаружения пуска ракет, а также системой активного подтверждения, которая определяет дальность и скорость обнаруженных ракет и устраняет ложные тревоги.Hensold – немецкая компания, специализирующаяся на сенсорных технологиях для защиты и наблюдения в оборонном, охранном и аэрокосмическом секторах. Основными направлениями продукции являются радары, оптоэлектроника и авионика.

https://ukraina.ru/20230622/1047477865.html

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2023

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новости, зарубежье, украина, всу, вертолеты