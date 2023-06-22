Для вертолетов ВСУ заказали 16 противоракетных систем Hensoldt
15:09 22.06.2023 (обновлено: 15:10 22.06.2023)
© пресс-служба Министерства облороны Украины
Немецкая компания Hensoldt оснастит вертолёты ВСУ противоракетными системами. Об этом сообщается на профильном британском портале HeliHub 22 июня
Компания Hensoldt обеспечит Вооруженные силы Украины современным оборудованием, необходимым в связи с началом контрнаступления. Заказ включает в себя 16 единиц AMPS (Бортовая система противоракетной защиты). Оснащением займётся чешская компания LOM PRAHA.
“Поставка AMPS повысит обороноспособность украинских вертолетов. Мы защищаем экипажи от широкого спектра угроз, особенно от ракет класса "земля-воздух" и "воздух-воздух", - заявила Таня Альтманн, управляющий директор Hensoldt.
Система AMPS оснащена датчиком обнаружения пуска ракет, а также системой активного подтверждения, которая определяет дальность и скорость обнаруженных ракет и устраняет ложные тревоги.
Hensold – немецкая компания, специализирующаяся на сенсорных технологиях для защиты и наблюдения в оборонном, охранном и аэрокосмическом секторах. Основными направлениями продукции являются радары, оптоэлектроника и авионика.