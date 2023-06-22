"Никаких натовских войск": Рябков предостерег США от ошибок с последствиями - 22.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230622/1047484435.html
"Никаких натовских войск": Рябков предостерег США от ошибок с последствиями
"Никаких натовских войск": Рябков предостерег США от ошибок с последствиями - 22.06.2023 Украина.ру
"Никаких натовских войск": Рябков предостерег США от ошибок с последствиями
Россия предостерегает США от дальнейших ошибок на Украине с опасными последствиями и указывает, что там не должно быть войск НАТО. Об этом заявил 22 июня заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире телеканала RT
2023-06-22T15:07
2023-06-22T15:07
рябков
зарубежье
украина
нато
сша
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102098/23/1020982375_0:0:3038:1710_1920x0_80_0_0_157054eb20b6f73cc05d6d0d995f199a.jpg
"Мы настоятельно предостерегаем Вашингтон от дальнейшего провала, дальнейших ошибок с опасными последствиями. Никаких натовских войск на Украине", - призвал Рябков.Россия предостерегает США как страну, которая контролирует НАТО, уточнил Рябков.На днях официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что страны Североатлантического альянса под руководством Вашингтона всё больше прямо и косвенно влезают в украинский конфликт, тем самым становясь его стороной.По его словам, это приводит к тому, что конфликт затягивается по времени, а ситуация в Европе становится более напряжённой, непредсказуемой. Также, он подчеркнул, что это обязывает Россию "применять более решительные меры для обеспечения безопасности людей в Донбассе и безопасности РФ".
https://ukraina.ru/20230622/1047471468.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102098/23/1020982375_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_67130736dc2cde830c563519c550e8af.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
рябков, зарубежье, украина, нато, сша, новости
Рябков, Зарубежье, Украина, НАТО, США, Новости

"Никаких натовских войск": Рябков предостерег США от ошибок с последствиями

15:07 22.06.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
Россия предостерегает США от дальнейших ошибок на Украине с опасными последствиями и указывает, что там не должно быть войск НАТО. Об этом заявил 22 июня заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире телеканала RT
"Мы настоятельно предостерегаем Вашингтон от дальнейшего провала, дальнейших ошибок с опасными последствиями. Никаких натовских войск на Украине", - призвал Рябков.
Россия предостерегает США как страну, которая контролирует НАТО, уточнил Рябков.
На днях официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что страны Североатлантического альянса под руководством Вашингтона всё больше прямо и косвенно влезают в украинский конфликт, тем самым становясь его стороной.
По его словам, это приводит к тому, что конфликт затягивается по времени, а ситуация в Европе становится более напряжённой, непредсказуемой. Также, он подчеркнул, что это обязывает Россию "применять более решительные меры для обеспечения безопасности людей в Донбассе и безопасности РФ".
11:30
Глава МИД Британии поддержал идею об ускоренном вступлении Украины в НАТО Великобритания намерена содействовать ускоренному и упрощенному вступлению Украины в НАТО. Об этом 21 июня заявил глава министерства иностранных дел (МИД) Британии Джеймс Клеверли, пишет Independent
 
РябковЗарубежьеУкраинаНАТОСШАНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:09Суд Праги оправдал учительницу, назвавшую реальные причины начала СВО
17:06Их смерть приблизила Великую Победу. А что вы знаете о "Молодой гвардии"?
17:04Нужно больше денег. €50 млрд не хватит, чтобы заткнуть дыру в бюджете Украины - Politico
16:59Зеленский повторил угрозы Скибицкого жизни Путина
16:47Иван Скориков о потерях ВСУ и о перевоспитании молодёжи в новых регионах России
16:19Закулисная дипломатия в действии. США по просьбе Киева собирают друзей РФ для обсуждения мира на Украине
16:12Станислав Стремидловский о том, нужно ли Польше членство Украины в НАТО
16:07"Наступление превратится в долгую мясорубку". Запад предлагает Украине подумать о компромиссе
15:55"Да... Впечатляет". Путин посетил выставку о подвиге красноармейцев и ополченцев ДНР на Саур-Могиле
15:46Александр Полищук: ВСУ еще смогут нанести России коварный удар, как это сделали немцы в апреле 1945 года
15:09Для вертолетов ВСУ заказали 16 противоракетных систем Hensoldt
15:07"Никаких натовских войск": Рябков предостерег США от ошибок с последствиями
15:03"Оставьте паспорт в надежном месте". Британцам рекомендовали покинуть Украину и объезжать Молдавию
14:35МИД Молдавии вызвал посла РФ из-за заявления Сальдо об ответе на удар по мосту
14:00Прагматизм побеждает русофобию. Грузия стала ведущим экспортёром вин в Россию
14:00Кремль опроверг слова Зеленского о теракте на Запорожской АЭС
13:34К концу июня в России сформируют резервную армию - Шойгу
13:30ЕС выделит Киеву 50 млрд евро, если на Украине искоренят коррупцию - еврокомиссар
13:11"Испанский" военком, экстренное обращение Зеленского, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 22 июня
13:05Украина, Россия и Китай. США проигрывают на всех фронтах
Лента новостейМолния