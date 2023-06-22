https://ukraina.ru/20230622/1047484435.html
"Никаких натовских войск": Рябков предостерег США от ошибок с последствиями
"Никаких натовских войск": Рябков предостерег США от ошибок с последствиями - 22.06.2023 Украина.ру
"Никаких натовских войск": Рябков предостерег США от ошибок с последствиями
Россия предостерегает США от дальнейших ошибок на Украине с опасными последствиями и указывает, что там не должно быть войск НАТО. Об этом заявил 22 июня заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире телеканала RT
2023-06-22T15:07
2023-06-22T15:07
2023-06-22T15:07
рябков
зарубежье
украина
нато
сша
новости
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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"Мы настоятельно предостерегаем Вашингтон от дальнейшего провала, дальнейших ошибок с опасными последствиями. Никаких натовских войск на Украине", - призвал Рябков.Россия предостерегает США как страну, которая контролирует НАТО, уточнил Рябков.На днях официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что страны Североатлантического альянса под руководством Вашингтона всё больше прямо и косвенно влезают в украинский конфликт, тем самым становясь его стороной.По его словам, это приводит к тому, что конфликт затягивается по времени, а ситуация в Европе становится более напряжённой, непредсказуемой. Также, он подчеркнул, что это обязывает Россию "применять более решительные меры для обеспечения безопасности людей в Донбассе и безопасности РФ".
https://ukraina.ru/20230622/1047471468.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
рябков, зарубежье, украина, нато, сша, новости
Рябков, Зарубежье, Украина, НАТО, США, Новости
"Никаких натовских войск": Рябков предостерег США от ошибок с последствиями
Россия предостерегает США от дальнейших ошибок на Украине с опасными последствиями и указывает, что там не должно быть войск НАТО. Об этом заявил 22 июня заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире телеканала RT
"Мы настоятельно предостерегаем Вашингтон от дальнейшего провала, дальнейших ошибок с опасными последствиями. Никаких натовских войск на Украине", - призвал Рябков.
Россия предостерегает США как страну, которая контролирует НАТО, уточнил Рябков.
На днях официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что страны Североатлантического альянса под руководством Вашингтона всё больше прямо и косвенно влезают в украинский конфликт, тем самым становясь его стороной.
По его словам, это приводит к тому, что конфликт затягивается по времени, а ситуация в Европе становится более напряжённой, непредсказуемой. Также, он подчеркнул, что это обязывает Россию "применять более решительные меры для обеспечения безопасности людей в Донбассе и безопасности РФ".