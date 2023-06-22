https://ukraina.ru/20230622/1047484435.html

"Никаких натовских войск": Рябков предостерег США от ошибок с последствиями

"Никаких натовских войск": Рябков предостерег США от ошибок с последствиями - 22.06.2023 Украина.ру

"Никаких натовских войск": Рябков предостерег США от ошибок с последствиями

Россия предостерегает США от дальнейших ошибок на Украине с опасными последствиями и указывает, что там не должно быть войск НАТО. Об этом заявил 22 июня заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире телеканала RT

2023-06-22T15:07

2023-06-22T15:07

2023-06-22T15:07

рябков

зарубежье

украина

нато

сша

новости

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"Мы настоятельно предостерегаем Вашингтон от дальнейшего провала, дальнейших ошибок с опасными последствиями. Никаких натовских войск на Украине", - призвал Рябков.Россия предостерегает США как страну, которая контролирует НАТО, уточнил Рябков.На днях официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что страны Североатлантического альянса под руководством Вашингтона всё больше прямо и косвенно влезают в украинский конфликт, тем самым становясь его стороной.По его словам, это приводит к тому, что конфликт затягивается по времени, а ситуация в Европе становится более напряжённой, непредсказуемой. Также, он подчеркнул, что это обязывает Россию "применять более решительные меры для обеспечения безопасности людей в Донбассе и безопасности РФ".

https://ukraina.ru/20230622/1047471468.html

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рябков, зарубежье, украина, нато, сша, новости