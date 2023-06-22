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"Оставьте паспорт в надежном месте". Британцам рекомендовали покинуть Украину и объезжать Молдавию

"Оставьте паспорт в надежном месте". Британцам рекомендовали покинуть Украину и объезжать Молдавию - 22.06.2023 Украина.ру

"Оставьте паспорт в надежном месте". Британцам рекомендовали покинуть Украину и объезжать Молдавию

В министерстве иностранных дел Великобритании рекомендовали гражданам срочно покинуть Украину и не пытаться туда попасть через Молдавию. Текст заявления опубликовали на сайте британского правительства 22 июня

2023-06-22T15:03

2023-06-22T15:03

2023-06-22T15:03

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Дипломаты рекомендовали британцам, находящимся на Украине, немедленно покинуть страну при возможности. Гражданам Великобритании не рекомендуют въезжать на территорию Украины через Молдавию, а также воздержаться от любых поездок в Приднестровье.Перед поездкой в Молдавию власти Британии предлагает своим гражданам ознакомьтесь с текущими требованиями к въезду в страну. В феврале 2022 года молдавские власти объявили чрезвычайное положение из-за продолжающегося регионального кризиса. В связи с этим гражданам Великобритании рекомендуется держаться подальше от всех политических демонстраций, во избежание "строгих мер наказания со стороны Молдавии, включая депоратацию".Британские власти также призвали своих граждан быть бдительными. В Кишиневе они могут стать жертвами мелких преступлений.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, молдавия, приднестровье, великобритания, туризм