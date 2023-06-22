"Оставьте паспорт в надежном месте". Британцам рекомендовали покинуть Украину и объезжать Молдавию - 22.06.2023 Украина.ру
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"Оставьте паспорт в надежном месте". Британцам рекомендовали покинуть Украину и объезжать Молдавию
"Оставьте паспорт в надежном месте". Британцам рекомендовали покинуть Украину и объезжать Молдавию - 22.06.2023 Украина.ру
"Оставьте паспорт в надежном месте". Британцам рекомендовали покинуть Украину и объезжать Молдавию
В министерстве иностранных дел Великобритании рекомендовали гражданам срочно покинуть Украину и не пытаться туда попасть через Молдавию. Текст заявления опубликовали на сайте британского правительства 22 июня
2023-06-22T15:03
2023-06-22T15:03
новости
молдавия
приднестровье
великобритания
туризм
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Дипломаты рекомендовали британцам, находящимся на Украине, немедленно покинуть страну при возможности. Гражданам Великобритании не рекомендуют въезжать на территорию Украины через Молдавию, а также воздержаться от любых поездок в Приднестровье.Перед поездкой в Молдавию власти Британии предлагает своим гражданам ознакомьтесь с текущими требованиями к въезду в страну. В феврале 2022 года молдавские власти объявили чрезвычайное положение из-за продолжающегося регионального кризиса. В связи с этим гражданам Великобритании рекомендуется держаться подальше от всех политических демонстраций, во избежание "строгих мер наказания со стороны Молдавии, включая депоратацию".Британские власти также призвали своих граждан быть бдительными. В Кишиневе они могут стать жертвами мелких преступлений.
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новости, молдавия, приднестровье, великобритания, туризм
Новости, Молдавия, Приднестровье, Великобритания, туризм

"Оставьте паспорт в надежном месте". Британцам рекомендовали покинуть Украину и объезжать Молдавию

15:03 22.06.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция протеста в Молдавии
Акция протеста в Молдавии - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости . Стрингер
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В министерстве иностранных дел Великобритании рекомендовали гражданам срочно покинуть Украину и не пытаться туда попасть через Молдавию. Текст заявления опубликовали на сайте британского правительства 22 июня
Дипломаты рекомендовали британцам, находящимся на Украине, немедленно покинуть страну при возможности. Гражданам Великобритании не рекомендуют въезжать на территорию Украины через Молдавию, а также воздержаться от любых поездок в Приднестровье.
"Приднестровье находится вне контроля молдавских властей. Наши возможности оказывать консульскую поддержку в этом регионе крайне ограничены, и в случае военных действий на границе с Украиной или вблизи нее они будут еще более ограничены", - говорится в сообщении.
Перед поездкой в Молдавию власти Британии предлагает своим гражданам ознакомьтесь с текущими требованиями к въезду в страну.

"Они [правила въезда в Молдавию] могут измениться без особого предупреждения. Следите за обновлениями этого объявления и поддерживайте связь со своим туроператором", - предупреждают в МИД.

В феврале 2022 года молдавские власти объявили чрезвычайное положение из-за продолжающегося регионального кризиса. В связи с этим гражданам Великобритании рекомендуется держаться подальше от всех политических демонстраций, во избежание "строгих мер наказания со стороны Молдавии, включая депоратацию".
Британские власти также призвали своих граждан быть бдительными. В Кишиневе они могут стать жертвами мелких преступлений.
"Оставьте свой паспорт, проездные документы и другие ценные вещи в надежном месте и возьмите с собой ксерокопию вашего паспорта для идентификации личности", - говорится в сообщении.
 
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