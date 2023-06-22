https://ukraina.ru/20230622/1047483497.html

"Наступление превратится в долгую мясорубку". Запад предлагает Украине подумать о компромиссе

"Наступление превратится в долгую мясорубку". Запад предлагает Украине подумать о компромиссе - 22.06.2023 Украина.ру

"Наступление превратится в долгую мясорубку". Запад предлагает Украине подумать о компромиссе

Деловая газета The Wall Street Journal – одно из ведущих американских политических медиа, которое традиционно продвигает повестку истеблишмента – публикует пессимистические для Киева статьи о развитии событий на Украине

2023-06-22T16:07

2023-06-22T16:07

2023-06-22T16:07

эксклюзив

украина

сша

владимир зеленский

россия

наступление

контрнаступление

зарубежье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/16/1047484685_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_8ae30ebd0f97903299c8e0ccdf3326cb.jpg.webp

Публикация под заголовком "Почему контрнаступление, скорее всего, будет медленным и дорого обойдется" скептически оценивает перспективы военной кампании, которую проводит украинская армия."Не имея в своем распоряжении мощных военно-воздушных сил, войска Киева пытаются совершить то, на что другие современные армии вряд ли осмелились бы: сейчас им необходимо оттеснить российские войска, которые несколько месяцев окапывались и готовились к широко разрекламированному контрнаступлению.Первые неудачи украинцев служат свидетельством того, что их наступление превратится в долгую и смертоносную мясорубку и не станет повторением того успеха, который они продемонстрировали в Харьковской области в конце прошлого лета", – пишут журналисты Дэниэл Майклз и Изабель Коулз.The Wall Street Journal приводит комментарий Марка Кансиана, старшего советника Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.Этот военный эксперт сравнил проходящие сегодня бои с Курской битвой летом сорок третьего года – вспоминая о том, что Красная Армия сумела вовремя подготовиться к немецкому наступлению, а танки вермахта завязли в эшелонированной обороне советских войск."Когда Германия начала наступление, стало ясно, что она ждала слишком долго и что советские войска укрепляли свои позиции с более высокой скоростью. Москва выиграла Курскую битву, которая стала крупнейшим танковым сражением в истории… Пример Курска меня тревожит", – заявил Кансиан.Другая статья The Wall Street Journal анализирует эту ситуацию и делает из нее однозначный вывод, который вынесли в заголовок: "Украину могут заставить пойти на компромисс".Ее автором является Уильям Галстон, старший научный сотрудник программы изучения государственного управления Брукингского института. Он ведет к газете еженедельную политическую колонку, а в прошлом работал советником у президента США Билла Клинтона и других влиятельных политиков из Демпартии.Галстон стоит на позициях американского политического мейнстрима. Он решительно поддерживает украинские власти и считает, что Россию нельзя назвать европейской страной, требуя отделиться от нее новым железным занавесом.Колумнист отмечает, что контрнаступление не завершено. По его словам, украинская армия сохраняет значительный военный потенциал, и ее атаки на разных участках фронта не прекращаются.Однако политолог считает, что Украина не сможет одержать победу в затянувшемся военном конфликте с огромными жертвами и потерями.Он констатирует: ситуация развивается сейчас не в пользу Владимира Зеленского, и рекомендует Киеву поскорей вступить в переговоры о прекращении конфликта, чтобы не договариваться об этом позже и на худших условиях для себя. Потому что, несмотря на заявления США и НАТО, безграничная поддержка Украины на самом деле имеет свои пределы – особенно если украинские войска не будут показывать никакого наступательного прогресса."Я думаю, что 2023 год станет решающим в этом конфликте, и уже к концу года поддержка идеи прекращения огня в качестве первого шага к мирным переговорам станет слишком мощной, чтобы ей сопротивляться, даже если некоторые восточноевропейские союзники еще будут сомневаться в разумности такого курса.Мне трудно поверить, что коалиция союзников готова сохранять нынешний уровень поддержки позиционного конфликта столько же, сколько длилась, к примеру, Первая мировая война.Если Зеленский не готов поставить будущее своей страны в зависимость от прихотей американских избирателей, ему следует задуматься о том, чтоб заключить наиболее выгодную сделку, которую он только может получить от союзников, пока уровень поддержки еще остается достаточно высоким.Эта суровая реальность станет горькой пилюлей для большинства украинцев", – пишет колумнист Wall Street Journal.Эта откровенная статья отражает позиции значительного числа американских демократов, которые требуют прекратить или заморозить украинский конфликт. Неубедительные результаты украинского наступления усиливают позицию этого партийного крыла, которое систематически критикует политическую стратегию американского президента.Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, который выступает главным соперником Байдена на внутренних демократических праймериз, постоянно говорит о своей позиции."Я призываю президента Байдена принести два извинения. Во-первых, перед американским народом за то, что ввел его в заблуждение, заставив поддерживать уродливую прокси-войну под ложным предлогом.Во-вторых, – что более важно – перед украинским народом за то, что его втянули в эту войну и разрушили его страну, и все это ради (воображаемых) геополитических интересов США" ,– написал Кеннеди в соцсетях.Племянник легендарного президента Джона Фицджеральда Кеннеди обращается к опыту американо-советских отношений времен Холодной войны. Он требует, чтобы Белый дом вступил в переговоры с Кремлем – во имя новой разрядки и предотвращения глобального ядерного конфликта."Сегодня Америка прервала практически все дипломатические контакты с Россией. Коммуникации выродились в обмен угрозами и оскорблениями. Рузвельт встречался со Сталиным, Кеннеди – с Хрущевым, Никсон – с Брежневым, Рейган – с Горбачевым. Может, Байден встретится с Путиным?Может, нам, по крайней мере, начать разговор? Почему у нас сейчас такое извращенное и отчаявшееся представление о противоположной стороне, что мы с ними даже не разговариваем? Считать конфликт неизбежностью стало краеугольным камнем американской внешней политики", – заявляет Роберт Кеннеди-младший.Конечно, сейчас Вашингтон не намерен сворачивать широкомасштабную поддержку, которая оказывается Зеленскому. Киеву по-прежнему будут поставлять современное оружие и финансовые кредиты, не считаясь с человеческими потерями среди украинских военнослужащих.Но если контрнаступление ВСУ не приведёт к существенным достижениям, которые могут помочь предвыборной кампании Байдена, в Белом доме будут размышлять над альтернативными сценариями завершения или заморозки украинского конфликта. О чем и предупреждают Киев американские политологи.

https://ukraina.ru/20230618/1047341905.html

https://ukraina.ru/20230620/1047410414.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, украина, сша, владимир зеленский, россия, наступление, контрнаступление, зарубежье