https://ukraina.ru/20230622/1047480516.html

Иван Скориков о потерях ВСУ и о перевоспитании молодёжи в новых регионах России

Иван Скориков о потерях ВСУ и о перевоспитании молодёжи в новых регионах России - 22.06.2023 Украина.ру

Иван Скориков о потерях ВСУ и о перевоспитании молодёжи в новых регионах России

Люди, которые на освобожденных территориях славят Бандеру и публично пытаются дискредитировать Вооруженные силы РФ, нуждаются в перевоспитании. Особенно это касается молодежи, чье мировоззрение формировалось при власти националистов, считает заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

2023-06-22T16:47

2023-06-22T16:47

2023-06-22T16:47

интервью

иван скориков

сво

украина

россия

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Иван, поговорим о наступлении ВСУ, тот самый контрнаступ. Не жалеют людей, не жалеют западной техники, не жалеют ничего, но результаты... Зачем столь упорно и долго убивают своих, бросают их в самоубийственные атаки, которые не приносят результата? Ни их не впечатляет, ни нас, ни Запад не впечатляет.– Логики, конечно же нет, если судить здравым смыслом, но политическая логика присутствует. И уже фактически реальностью управляет информационная подготовка. То есть, настолько долго анонсировалось это наступление, а оно анонсировалось для того, чтобы поклянчить вооружение, помощь, политическую поддержку у Запада. Дозировано это предоставили, но не в тех масштабах, на которые претендовали (в Киеве – Ред.).Но заява (заявление – Ред.) была, что "весной начнем", "ну, уж не весной, то летом-то точно". И вот начали. Соответственно, сейчас лай, крик, вой, что "не успели, срочно давайте досылайте". Это касается и F-16, и дальнобойных орудий, и еще большего количества танков, прежде всего.Но этого не поступает. И вот получается, что политическое руководство Украины стало заложником этой собственной истерии, и не только на внешнем контуре - там, как видим, не удается получить то, что хотели - но и на внутреннем.То есть, общество настолько уже радикализовано и настолько свыклось с этой идеей генерального наступления, которое освободит, как они говорят, не только территорию Южного Причерноморья, но и даже Крым, что, в общем-то, прекращать это все, считаясь с потерями, с утраченной техникой, Зеленский просто не может.Поэтому продолжает в надежде, что вот сейчас-то, увидев тяжелое положение на театре военных действий, срочно посыплются, полетят истребители, и танки. Но этого не происходит.– Справедливости ради, скажем, что шапками закидывать не надо. Технику, допустим, предоставят, увидев бедственное положение киевского режима. Самолеты пока что обещают после нового года, но в целом - рано или поздно предоставят. Возможно, предоставят вертолеты или что-нибудь еще. Однако людей все равно не хватит. Человеческий ресурс - в принципе, людей не хватит на полноценное наступление.– Людей на Украине, несмотря на то, что, по нашим подсчетам, на территории, контролируемой Киевом, меньше 25 миллионов осталось – это по естественным и не по естественным, и по миграционным цифрам - тем не менее, мужского населения боеспособного возраста, его все-таки еще хватает.Еще не прошерстили (военкоматы – Ред.) всю Западную Украину. Прошерстили очень хорошо юго-восток - для того, чтобы кровью повязать, настроить против ненавистных "москалей", бывших друзей и братьев... Еще существуют резервы, которые не задействуют и щадят, из этих самых свидомых (сознательных – Ред.), которые любят в инстаграмах запрещенных, в запрещенных фейсбуках фотографии постить, в тик-токах – вот это третья-пятая-десятая линия, с карпатских фронтов…Вот, собственно, они еще не задействованы. Поэтому я бы не стал так рассуждать, что вот сейчас мы перемелем ударную группировку, которая не более ста тысяч… Группировка сто тысяч, а мобилизационный ресурс Украины - это несколько миллионов. Три с половиной миллиона, это по их заявлениям, можно делить на два. Но все равно он внушительный, два миллиона еще может там найтись.Поэтому здесь есть всего лишь один выход в случае продолжения текущего положения, когда резня, мясорубка - называют "запорожская резня", появился уже такой термин. Если она продолжится, то попробуют (в Киеве – Ред.) представить за некую перемогу захват каких-то обезлюдевших пяти-десяти сел. Это единственный политический шанс выйти с довольной миной для Зеленского, Залужного и компании – "коллективного Залужного", так назовем.– Поговорим о воспитании, о тяжелом украинском наследии последних лет в освобожденных регионах. Недавно по сетям пронесся ролик: военный в троллейбусе или автобусе спорил с молодежью в Мариуполе. Естественно, оскорбления, угрозы, люди ничего не боятся. То, что люди ничего не боятся – с одной стороны, это хорошо, с другой - записали они традиционные ролики с извинениями, такие извинения традиционными в таких случаях уже стали. А какой практический момент? Какова практическая ценность этого воспитания? Скорее всего, люди не осознали. Да и, когда мы с тобой катались по тем же освобожденным регионам, мы общались с людьми и видели, что понимания происходящего у них фактически нет. Потому что девять лет назад примерно в этот период, запрещенный в России "Азов"* фактически захватил Мариуполь.– Здесь в первую очередь вопросы, конечно же, по молодежи, особенно от 16 до 25 лет, которые сформированы были в украинском радикальном антироссийском нарративе – и в образовании, и в культуре, и в государстве… Все эти соцсети и т.д.И вопрос к их родителям, особенно к родителям несовершеннолетних. То, что быстро поймали этих хулиганов, а на мой взгляд – преступников – за это честь и хвала сотрудникам правопорядка. То, что они записали извинения, записали, явно не понимая, что говорят, пробормотали не свой текст – это абсолютно не означает, что они как-то все осознали и будут исполнять то, о чем заявили. Парень говорил, что он пойдет воевать, если попросят, а девочка говорила, что вообще любит Россию, как тут строится все замечательно, наконец-то расцветает город. Нет, конечно – это из серии "пять минут позора – и свободен".Мы, конечно, не знаем, что там было за кадром, как с ними разговаривали. Может быть, они будут приходить и эти ролики записывать каждую неделю, но в целом - такая политика не является уроком для других.То есть, даже если их поставили на учет там, допустим, даже если на них будет заведено дело, и будет взята подписка о невыезде, запрет на использование интернета, и т.д., что, я считаю, должно быть в такой ситуации – но, если это не будет обнародовано, а останутся только извинения, то остальные, посмотрев на это, скажут: "Ну и что, извинился - и гуляй дальше".Этому способствовало, например, то вопиющее, странное отношение к наводчикам – когда в Запорожской области под камеры российских информационных агентств показывали, как, взявши за ручку, наводчики, фактически - участники преступлений, просто выдворяются в сторону Украины. Узелок с пирожками им не дали? Вопрос такой возникает. Как бы - ты совершаешь преступления, и тебя максимум выдворяют. Если ты совершаешь небольшое преступление, кричишь, какой у тебя "батька Бандера", славишь Украину, дискредитируешь при всем честном народе Вооруженные силы Российской Федерации, власть – то это, ну извинись, и все (наказание – Ред.).Я считаю, что это неправильно. Нужно заводить реальные дела. Другой вопрос, что человек, когда он будет под следствием - может быть, с ним будут проводить работу, воспитывать, какие-то исправительные работы ему назначат, и он будет амнистирован или получит "условку", или вообще будет отпущен. Но он должен пройти этот срок перевоспитания.Поэтому я считаю, что здесь информационно сработано неверно. То есть, пример заразителен этого отсутствия серьезной ответственности. И это не в первый раз.Более того, я недавно возвращался из Крыма с бойцом с Запорожского направления, он говорит, что не понимает, почему им вообще запрещают слово плохое сказать в адрес таких отмороженных бандеровцев.Понятное дело, что с мирным населением вообще нельзя никогда вступать в конфликт, если человек наделен полномочиями, он военный или правоохранитель. Но, если они (условные "бандеровцы" - Ред.) просто плюют фактически в лицо, обзывают, дергают за автомат и т.д., кричат запрещенные лозунги… и на это - бездействием отвечать? Ну, представляете, какая ярость у этих бойцов. Они бы, понятно, что сделали на месте с этими негодяями. Но - нельзя!– Как я уже сказал, девять лет назад в этот период запрещенной террористической организацией "Азов"* Мариуполь был захвачен. Все эти девять лет люди - я не думаю, что в сторону бойцов "Азова" не то, что оскорбительно высказаться, не то, что автомат забрать попытались бы… Крикнуть банально в их сторону или кривой взгляд бросить боялись!– То, о чем мы говорим – не надо думать, что там все такие ждуны, все бандеровцы, особенно среди молодежи. Нет, это, конечно, эксцессы. Это, как правило, какие-то дураки, как правило, подпитые, которые воспринимают свое показушное украинство как некую субкультурную браваду. То есть, они контрсистема сейчас.Если раньше были какие-нибудь панки, хулиганы, то теперь они выбрали такое "украинство". Как дети на митинги Навального ходили – "движуха, протест". Они так это проявляют, показывают себя такими смелыми. Но почему они так делают? Потому, что не боятся какой-то ответственности, вот и все. Поэтому нужно показательно судить, наказание изберет наш гуманный суд. Человек может искупить в процессе следствия или исправительных работ свою вину, осознать - и стать еще и примером другим.Я бы вообще придумал такие исправительные работы – действительно, подписку о невыезде, запрет на интернет… И пусть этот хлопец ходит каждую неделю и в своих соцсетях, объявляет сборы на армию, лично возит помощь эту. Девочка может в морге поработать, полы помыть, и т.д. То есть, чтобы они прочувствовали. Плюс, все это с воспитательной, образовательной частью. И через месяц-другой – возможно, человек вообще по-другому заговорит и, возможно, уже искренне, не по бумажке. И это будет заметно. И покажет пример другим.А так он извинился - и все. Я надеюсь, что через неделю или через две мы узнаем о судьбе этих ребят. Если их просто отпустили – они пошли дальше, пиво попили, посмеялись.– Военным с ними разбираться нельзя, по большому счету, это - гражданские. А что делать, если работников полиции и силовых структур не хватает для работы с этими людьми?– Их хватает. Когда мы с тобой ездили в освобожденные регионы – там действительно их не хватало. Вспоминаю сейчас, как женщина-продавщица в хлебном магазине пряталась за кассу, увидев нас, со знаками "Z" и "V", она говорила: "Ребята, покупайте быстрее и выходите"!Мы не поняли, что происходит, а она объяснила: "Зайдет кто-нибудь из моих соседей-укропов, и мне потом жизни не будет". Я говорю: "Как это вообще все"?Ну, эти территории уже российские. Действительно и полиция, и силовики – их много, они работают. Собственно, то, как этих мерзавцев, с которых мы начали - их поймали оперативно и записали эти ролики. Это показывает, что работают быстро и эффективно.Тут же вопрос не в том, как их поймали, а вопрос о дальнейшей их судьбе, об ответственности, об их перевоспитании. Общество, прежде всего, должно чувствовать себя под защитой.Патриоты России, люди, которые поддержали Россию, которые агитировали за нее – они вообще должны себя чувствовать хозяевами. Они столько лет на кухнях перешептывались, прятались в подвалах. Кто-то вообще был вынужден уехать и теперь вернулся. И сейчас какие-то сопляки в автобусах просто издеваются над ними. Конечно же, имидж наших военнослужащих страдает в такой ситуации.Даже если посмотреть по этому ролику – очень спокойно так общался военнослужащий, а ведь мог бы, собственно, проявить свои способности - но нет, не проявил. И это еще у него был телефон, он это все заснял.*Деятельность организации запрещена в РФ

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, иван скориков, сво, украина, россия