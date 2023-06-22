https://ukraina.ru/20230622/1047479242.html

К концу июня в России сформируют резервную армию - Шойгу

К концу июня в России сформируют резервную армию - Шойгу - 22.06.2023 Украина.ру

К концу июня в России сформируют резервную армию - Шойгу

К концу июня в Вооружённых силах РФ будет сформирована резервная армия, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ

2023-06-22T13:34

2023-06-22T13:34

2023-06-22T13:35

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В России к концу июня сформируют резервную армию. Армейский корпус получит более 3700 единиц техники, сообщил Шойгу.На данный момент эти пять полков как по личному составу, так и по технике сформированы на 60%.Также министр отметил, что на утро 22 июня в российские войска набрано 114 тысяч человек по прямому контракту и 52 тысячи добровольцев.

https://ukraina.ru/20230622/1047477865.html

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2023

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новости, россия, сергей шойгу, владимир путин, вс рф