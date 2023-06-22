К концу июня в России сформируют резервную армию - Шойгу
13:34 22.06.2023 (обновлено: 13:35 22.06.2023)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
К концу июня в Вооружённых силах РФ будет сформирована резервная армия, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ
В России к концу июня сформируют резервную армию. Армейский корпус получит более 3700 единиц техники, сообщил Шойгу.
"Формируем резервы в составе армейского корпуса, армии, плюс к этому пять полков 20-й армии танковой [...] Фактически к концу июня мы завершим формирование резервной армии и там в ближайшее время завершим формирование армейского корпуса", - сказал Шойгу.
На данный момент эти пять полков как по личному составу, так и по технике сформированы на 60%.
Также министр отметил, что на утро 22 июня в российские войска набрано 114 тысяч человек по прямому контракту и 52 тысячи добровольцев.