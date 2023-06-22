К концу июня в России сформируют резервную армию - Шойгу - 22.06.2023 Украина.ру
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К концу июня в России сформируют резервную армию - Шойгу
К концу июня в России сформируют резервную армию - Шойгу - 22.06.2023 Украина.ру
К концу июня в России сформируют резервную армию - Шойгу
К концу июня в Вооружённых силах РФ будет сформирована резервная армия, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ
2023-06-22T13:34
2023-06-22T13:35
новости
россия
сергей шойгу
владимир путин
вс рф
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В России к концу июня сформируют резервную армию. Армейский корпус получит более 3700 единиц техники, сообщил Шойгу.На данный момент эти пять полков как по личному составу, так и по технике сформированы на 60%.Также министр отметил, что на утро 22 июня в российские войска набрано 114 тысяч человек по прямому контракту и 52 тысячи добровольцев.
https://ukraina.ru/20230622/1047477865.html
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Новости, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, ВС РФ

К концу июня в России сформируют резервную армию - Шойгу

13:34 22.06.2023 (обновлено: 13:35 22.06.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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К концу июня в Вооружённых силах РФ будет сформирована резервная армия, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ
В России к концу июня сформируют резервную армию. Армейский корпус получит более 3700 единиц техники, сообщил Шойгу.

"Формируем резервы в составе армейского корпуса, армии, плюс к этому пять полков 20-й армии танковой [...] Фактически к концу июня мы завершим формирование резервной армии и там в ближайшее время завершим формирование армейского корпуса", - сказал Шойгу.

На данный момент эти пять полков как по личному составу, так и по технике сформированы на 60%.
Также министр отметил, что на утро 22 июня в российские войска набрано 114 тысяч человек по прямому контракту и 52 тысячи добровольцев.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
12:58
"Насобирали по всему миру". Шойгу рассказал, сколько ещё танков поставит Запад УкраинеВ 2023 году страны Запада передадут Украине ещё 250 единиц бронетехники. Об этом рассказал 22 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным
 
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