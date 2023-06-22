https://ukraina.ru/20230622/1047476595.html

Украина за время контрнаступления потеряла больше 13 тысяч военных — Патрушев

Украина за время контрнаступления потеряла больше 13 тысяч военных — Патрушев - 22.06.2023 Украина.ру

Украина за время контрнаступления потеряла больше 13 тысяч военных — Патрушев

Потери Киева в ходе украинского контрнаступления уже превысили 13 тысяч человек. Об этом сообщил 22 июня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании с членами Совбеза РФ, которое провел президент России Владимир Путин

2023-06-22T12:41

2023-06-22T12:41

2023-06-22T12:41

танки

патрушев

всу

контрнаступление

владимир путин

новости

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"Про личному составу... это более 13 тысяч (человек)", - сказал он.Патрушев уточнил, что это обобщенные данные за 4-21 июня, поступившие от разных ведомств.Он также доложил президенту России об уничтожении с начала контрнаступления 13 западных танков и 59 западных бронемашин пехоты.Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что не видит угроз в связи с новыми поставками западной техники ВСУ."На сегодняшний день понимаем, что то количество, которое будет поставлено в 2023 году и было уже поставлено, оно существенным образом на ход боевых действий не повлияет", - сказал Шойгу на том же совещании.

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танки, патрушев, всу, контрнаступление, владимир путин, новости