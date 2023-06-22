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Украина за время контрнаступления потеряла больше 13 тысяч военных — Патрушев
Украина за время контрнаступления потеряла больше 13 тысяч военных — Патрушев - 22.06.2023 Украина.ру
Украина за время контрнаступления потеряла больше 13 тысяч военных — Патрушев
Потери Киева в ходе украинского контрнаступления уже превысили 13 тысяч человек. Об этом сообщил 22 июня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании с членами Совбеза РФ, которое провел президент России Владимир Путин
2023-06-22T12:41
2023-06-22T12:41
2023-06-22T12:41
танки
патрушев
всу
контрнаступление
владимир путин
новости
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"Про личному составу... это более 13 тысяч (человек)", - сказал он.Патрушев уточнил, что это обобщенные данные за 4-21 июня, поступившие от разных ведомств.Он также доложил президенту России об уничтожении с начала контрнаступления 13 западных танков и 59 западных бронемашин пехоты.Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что не видит угроз в связи с новыми поставками западной техники ВСУ."На сегодняшний день понимаем, что то количество, которое будет поставлено в 2023 году и было уже поставлено, оно существенным образом на ход боевых действий не повлияет", - сказал Шойгу на том же совещании.
https://ukraina.ru/20230619/1047372940.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
танки, патрушев, всу, контрнаступление, владимир путин, новости
танки, Патрушев, ВСУ, контрнаступление, Владимир Путин, Новости
Украина за время контрнаступления потеряла больше 13 тысяч военных — Патрушев
Потери Киева в ходе украинского контрнаступления уже превысили 13 тысяч человек. Об этом сообщил 22 июня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании с членами Совбеза РФ, которое провел президент России Владимир Путин
"Про личному составу... это более 13 тысяч (человек)", - сказал он.
Патрушев уточнил, что это обобщенные данные за 4-21 июня, поступившие от разных ведомств.
Он также доложил президенту России об уничтожении с начала контрнаступления 13 западных танков и 59 западных бронемашин пехоты.
"С 4 по 21 июня уничтожили 246 танков, в том числе 13 западных, боевые бронированные машины и бронеавтомобили - 595, в том числе БМП 152 единицы, западных 59. Боевые бронированные машины 443 единицы, орудия боевой артиллерии и минометы - 279 единиц, из них западных 48, ракеты систем залпового огня - 42 единицы, зенитные ракетные комплексы - 2 единицы, тактические истребители - 10 единиц, вертолеты - 4 единицы, БПЛА - 264 единицы, автомобильная техника - 424 единицы", - перечислил Патрушев.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что не видит угроз в связи с новыми поставками западной техники ВСУ.
"На сегодняшний день понимаем, что то количество, которое будет поставлено в 2023 году и было уже поставлено, оно существенным образом на ход боевых действий не повлияет", - сказал Шойгу на том же совещании.