Украина за время контрнаступления потеряла больше 13 тысяч военных — Патрушев - 22.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230622/1047476595.html
Украина за время контрнаступления потеряла больше 13 тысяч военных — Патрушев
Украина за время контрнаступления потеряла больше 13 тысяч военных — Патрушев - 22.06.2023 Украина.ру
Украина за время контрнаступления потеряла больше 13 тысяч военных — Патрушев
Потери Киева в ходе украинского контрнаступления уже превысили 13 тысяч человек. Об этом сообщил 22 июня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании с членами Совбеза РФ, которое провел президент России Владимир Путин
2023-06-22T12:41
2023-06-22T12:41
танки
патрушев
всу
контрнаступление
владимир путин
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101867/90/1018679024_0:0:2804:1577_1920x0_80_0_0_17bc984213cd0eb82a855947c0216177.jpg
"Про личному составу... это более 13 тысяч (человек)", - сказал он.Патрушев уточнил, что это обобщенные данные за 4-21 июня, поступившие от разных ведомств.Он также доложил президенту России об уничтожении с начала контрнаступления 13 западных танков и 59 западных бронемашин пехоты.Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что не видит угроз в связи с новыми поставками западной техники ВСУ."На сегодняшний день понимаем, что то количество, которое будет поставлено в 2023 году и было уже поставлено, оно существенным образом на ход боевых действий не повлияет", - сказал Шойгу на том же совещании.
https://ukraina.ru/20230619/1047372940.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101867/90/1018679024_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bd561acbf69315748dbb846c125a7186.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
танки, патрушев, всу, контрнаступление, владимир путин, новости
танки, Патрушев, ВСУ, контрнаступление, Владимир Путин, Новости

Украина за время контрнаступления потеряла больше 13 тысяч военных — Патрушев

12:41 22.06.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаседание коллегии МВД России
Заседание коллегии МВД России - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
Потери Киева в ходе украинского контрнаступления уже превысили 13 тысяч человек. Об этом сообщил 22 июня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании с членами Совбеза РФ, которое провел президент России Владимир Путин
"Про личному составу... это более 13 тысяч (человек)", - сказал он.
Патрушев уточнил, что это обобщенные данные за 4-21 июня, поступившие от разных ведомств.
Он также доложил президенту России об уничтожении с начала контрнаступления 13 западных танков и 59 западных бронемашин пехоты.

"С 4 по 21 июня уничтожили 246 танков, в том числе 13 западных, боевые бронированные машины и бронеавтомобили - 595, в том числе БМП 152 единицы, западных 59. Боевые бронированные машины 443 единицы, орудия боевой артиллерии и минометы - 279 единиц, из них западных 48, ракеты систем залпового огня - 42 единицы, зенитные ракетные комплексы - 2 единицы, тактические истребители - 10 единиц, вертолеты - 4 единицы, БПЛА - 264 единицы, автомобильная техника - 424 единицы", - перечислил Патрушев.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что не видит угроз в связи с новыми поставками западной техники ВСУ.
"На сегодняшний день понимаем, что то количество, которое будет поставлено в 2023 году и было уже поставлено, оно существенным образом на ход боевых действий не повлияет", - сказал Шойгу на том же совещании.
Брифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
19 июня, 16:02
ВС РФ разбили склады с иностранной военной техникой ВСУ ударами с моряВооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства. Об этом 19 июня сообщили в телеграмм-канале Минобороны РФ
 
танкиПатрушевВСУконтрнаступлениеВладимир ПутинНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:35МИД Молдавии вызвал посла РФ из-за заявления Сальдо об ответе на удар по мосту
14:00Прагматизм побеждает русофобию. Грузия стала ведущим экспортёром вин в Россию
14:00Кремль опроверг слова Зеленского о теракте на Запорожской АЭС
13:34К концу июня в России сформируют резервную армию - Шойгу
13:30ЕС выделит Киеву 50 млрд евро, если на Украине искоренят коррупцию - еврокомиссар
13:11"Испанский" военком, экстренное обращение Зеленского, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 22 июня
13:05Украина, Россия и Китай. США проигрывают на всех фронтах
12:58"Насобирали по всему миру". Шойгу рассказал, сколько ещё танков поставит Запад Украине
12:56Зеленский и контрнаступ. Кем управляет президент Украины при помощи войны с Россией
12:50Запад может предоставить Киеву технику, но не людей - Путин
12:47"Байден – гений дипломатии": эксперты о публичных оскорблениях в адрес Си Цзиньпина
12:4222 июня — день, когда немцы проиграли Вторую мировую войну
12:41Украина за время контрнаступления потеряла больше 13 тысяч военных — Патрушев
12:40В Крыму изменили транспортные потоки из-за удара ВСУ по Чонгарскому мосту
12:34Они все поняли. Песков объяснил, почему фразу Путина "хрен им" иноСМИ перевели как "идите в ад"
12:26Помнить вечно! К годовщине начала Великой Отечественной войны
12:24"Откат в Средневековье". Мединский сравнил власти Польши с британскими колонизаторами
12:11Прокуратура Швеции может засекретить материалы по подрыву "Северных потоков"
12:08Шольц оценил возможность конфликта НАТО и России из-за Украины
12:01Украинский провал: что дальше? Ищенко о том, пойдёт ли Киев на провокации с грязной бомбой. ВИДЕО
Лента новостейМолния