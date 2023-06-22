"Откат в Средневековье". Мединский сравнил власти Польши с британскими колонизаторами

Неприкаянный генерал и польские антисемиты. Как в Польше расправились с памятью о ее герое

В жизни этого человека, польского генерала Зыгмунта Берлинга, 22 июня 1941 года стало поворотным в судьбе. Началась Великая Отечественная война советского народа, и генерал окончательно встал на сторону света