"Откат в Средневековье". Мединский сравнил власти Польши с британскими колонизаторами - 22.06.2023 Украина.ру
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"Откат в Средневековье". Мединский сравнил власти Польши с британскими колонизаторами
"Откат в Средневековье". Мединский сравнил власти Польши с британскими колонизаторами - 22.06.2023 Украина.ру
"Откат в Средневековье". Мединский сравнил власти Польши с британскими колонизаторами
Власти Польши не руководствуются национальными интересами, а работают так же, как Британская колониальная администрация действовала в Индии. Об этом во время церемонии открытия стелы в Екатеринбурге рассказал помощник президента России Владимир Мединский
2023-06-22T12:24
2023-06-22T12:24
новости
польша
мединский
памятник
европа
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Политику Польши, которая уже несколько лет сносит советские памятники, можно назвать возвращением в Средневековье, сказал Мединский. Так он ответил на вопрос гражданина Польши о сносе советских монументов в Варшаве.Он подчеркнул, что современное политическое управление во многих странах Европы строится по принципу вассалитета.Летом 2017 года президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды тоталитаризма в названиях объектов публичного пользования. Закон предполагает в числе прочего снос советских памятников.За последние годы в Польше уничтожили сотни памятников погибшим за освобождение страны красноармейцам. В 20022 году власти Варшавы решили снести сразу четыре памятника бойцам Красной Армии в разных регионах страны. Ранее Госдума единогласно приняла постановление о запрете проезда польских фур по территории России. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его подсчетам, Варшава потеряет из-за этого около 8,5 миллиарда евро доходов.По мнению Володина, предложение запретить транзит польских грузовиков по территории РФ было вызвано хамским поведением польских властей и воровством российской собственности. Кроме этого, возможный запрет стал ответом на снос памятников советским солдатам и закрытие русских школ."Правильно будет запретить Польше наживаться на России сегодня: прекратить проезд польских фур по территории нашей страны. Пусть перегружают товары на российские грузовики. Зарабатывать на транспортировке будут наши граждане", - заявил Володин.
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новости, польша, мединский, памятник, европа
Новости, Польша, Мединский, памятник, Европа

"Откат в Средневековье". Мединский сравнил власти Польши с британскими колонизаторами

12:24 22.06.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Власти Польши не руководствуются национальными интересами, а работают так же, как Британская колониальная администрация действовала в Индии. Об этом во время церемонии открытия стелы в Екатеринбурге рассказал помощник президента России Владимир Мединский
Политику Польши, которая уже несколько лет сносит советские памятники, можно назвать возвращением в Средневековье, сказал Мединский. Так он ответил на вопрос гражданина Польши о сносе советских монументов в Варшаве.
"Вопреки интересам граждан [Польши] принимаются решения. Суверенный правитель так не поступает. Суверенный правитель заботится об интересах вверенной ему территории, а вассал руководствуется интересами сюзерена. Вот все, что можно сказать про Польшу и в гораздо большей степени еще про Украину", — сказал помощник президента.
Он подчеркнул, что современное политическое управление во многих странах Европы строится по принципу вассалитета.
Летом 2017 года президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды тоталитаризма в названиях объектов публичного пользования. Закон предполагает в числе прочего снос советских памятников.
За последние годы в Польше уничтожили сотни памятников погибшим за освобождение страны красноармейцам. В 20022 году власти Варшавы решили снести сразу четыре памятника бойцам Красной Армии в разных регионах страны.
Ранее Госдума единогласно приняла постановление о запрете проезда польских фур по территории России. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его подсчетам, Варшава потеряет из-за этого около 8,5 миллиарда евро доходов.
По мнению Володина, предложение запретить транзит польских грузовиков по территории РФ было вызвано хамским поведением польских властей и воровством российской собственности. Кроме этого, возможный запрет стал ответом на снос памятников советским солдатам и закрытие русских школ.
"Правильно будет запретить Польше наживаться на России сегодня: прекратить проезд польских фур по территории нашей страны. Пусть перегружают товары на российские грузовики. Зарабатывать на транспортировке будут наши граждане", - заявил Володин.
- РИА Новости, 1920, 22.06.2023
05:20
Неприкаянный генерал и польские антисемиты. Как в Польше расправились с памятью о ее герое В жизни этого человека, польского генерала Зыгмунта Берлинга, 22 июня 1941 года стало поворотным в судьбе. Началась Великая Отечественная война советского народа, и генерал окончательно встал на сторону света
 
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