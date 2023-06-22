https://ukraina.ru/20230622/1047474811.html
"Откат в Средневековье". Мединский сравнил власти Польши с британскими колонизаторами
"Откат в Средневековье". Мединский сравнил власти Польши с британскими колонизаторами - 22.06.2023 Украина.ру
"Откат в Средневековье". Мединский сравнил власти Польши с британскими колонизаторами
Власти Польши не руководствуются национальными интересами, а работают так же, как Британская колониальная администрация действовала в Индии. Об этом во время церемонии открытия стелы в Екатеринбурге рассказал помощник президента России Владимир Мединский
2023-06-22T12:24
2023-06-22T12:24
2023-06-22T12:24
новости
польша
мединский
памятник
европа
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Политику Польши, которая уже несколько лет сносит советские памятники, можно назвать возвращением в Средневековье, сказал Мединский. Так он ответил на вопрос гражданина Польши о сносе советских монументов в Варшаве.Он подчеркнул, что современное политическое управление во многих странах Европы строится по принципу вассалитета.Летом 2017 года президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды тоталитаризма в названиях объектов публичного пользования. Закон предполагает в числе прочего снос советских памятников.За последние годы в Польше уничтожили сотни памятников погибшим за освобождение страны красноармейцам. В 20022 году власти Варшавы решили снести сразу четыре памятника бойцам Красной Армии в разных регионах страны. Ранее Госдума единогласно приняла постановление о запрете проезда польских фур по территории России. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его подсчетам, Варшава потеряет из-за этого около 8,5 миллиарда евро доходов.По мнению Володина, предложение запретить транзит польских грузовиков по территории РФ было вызвано хамским поведением польских властей и воровством российской собственности. Кроме этого, возможный запрет стал ответом на снос памятников советским солдатам и закрытие русских школ."Правильно будет запретить Польше наживаться на России сегодня: прекратить проезд польских фур по территории нашей страны. Пусть перегружают товары на российские грузовики. Зарабатывать на транспортировке будут наши граждане", - заявил Володин.
https://ukraina.ru/20230622/1047435326.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, мединский, памятник, европа
Новости, Польша, Мединский, памятник, Европа
"Откат в Средневековье". Мединский сравнил власти Польши с британскими колонизаторами
Власти Польши не руководствуются национальными интересами, а работают так же, как Британская колониальная администрация действовала в Индии. Об этом во время церемонии открытия стелы в Екатеринбурге рассказал помощник президента России Владимир Мединский
Политику Польши, которая уже несколько лет сносит советские памятники, можно назвать возвращением в Средневековье, сказал Мединский. Так он ответил на вопрос гражданина Польши о сносе советских монументов в Варшаве.
"Вопреки интересам граждан [Польши] принимаются решения. Суверенный правитель так не поступает. Суверенный правитель заботится об интересах вверенной ему территории, а вассал руководствуется интересами сюзерена. Вот все, что можно сказать про Польшу и в гораздо большей степени еще про Украину", — сказал помощник президента.
Он подчеркнул, что современное политическое управление во многих странах Европы строится по принципу вассалитета.
Летом 2017 года президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды тоталитаризма в названиях объектов публичного пользования. Закон предполагает в числе прочего снос советских памятников.
За последние годы в Польше уничтожили сотни памятников погибшим за освобождение страны красноармейцам. В 20022 году власти Варшавы решили снести сразу четыре памятника бойцам Красной Армии в разных регионах страны.
Ранее Госдума единогласно приняла постановление о запрете проезда польских фур по территории России. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его подсчетам, Варшава потеряет из-за этого около 8,5 миллиарда евро доходов.
По мнению Володина, предложение запретить транзит польских грузовиков по территории РФ было вызвано хамским поведением польских властей и воровством российской собственности. Кроме этого, возможный запрет стал ответом на снос памятников советским солдатам и закрытие русских школ.
"Правильно будет запретить Польше наживаться на России сегодня: прекратить проезд польских фур по территории нашей страны. Пусть перегружают товары на российские грузовики. Зарабатывать на транспортировке будут наши граждане", - заявил Володин.