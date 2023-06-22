В Крыму изменили транспортные потоки из-за удара ВСУ по Чонгарскому мосту - 22.06.2023 Украина.ру
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В Крыму изменили транспортные потоки из-за удара ВСУ по Чонгарскому мосту
В Крыму изменили транспортные потоки из-за удара ВСУ по Чонгарскому мосту - 22.06.2023 Украина.ру
В Крыму изменили транспортные потоки из-за удара ВСУ по Чонгарскому мосту
Транспортные потоки между Крымом и Херсонской областью пришлось изменить из-за ракетного удара ВСУ по Чонгарскому мосту. Об этом сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко в своём телеграм-канале 22 июня
2023-06-22T12:40
2023-06-22T12:40
новости
крым
россия
сергей аксенов
чонгарский мост
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Транспортные потоки изменены из-за совершённой атаки ВСУ на Чонгарский мост. Рейсовые автобусы, следовавшие в Херсонскую область через пункт пропуска Джанкой, переориентированы на Армянск. А транспортные колоны грузовиков, движущиеся по новому сухопутному пути, направлены на пункт пропуска Перекоп.Движение колонны большегрузных транспортных средств по новому сухопутному пути Джанкой - Мелитополь - Мариуполь - Таганрог осуществляется в штатном режиме, добавил министр.Движение легкового транспорта, автобусов и поездов через Крымский мост осуществляется в штатном режиме. Работает паромная переправа.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил о ночном ракетном ударе ВСУ по Чонгарскому мосту. Жертв и пострадавших нет. Уже принимаются меры по ликвидации последствий атаки.
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новости, крым, россия, сергей аксенов, чонгарский мост
Новости, Крым, Россия, Сергей Аксенов, Чонгарский мост

В Крыму изменили транспортные потоки из-за удара ВСУ по Чонгарскому мосту

12:40 22.06.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту
ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Транспортные потоки между Крымом и Херсонской областью пришлось изменить из-за ракетного удара ВСУ по Чонгарскому мосту. Об этом сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко в своём телеграм-канале 22 июня
Транспортные потоки изменены из-за совершённой атаки ВСУ на Чонгарский мост. Рейсовые автобусы, следовавшие в Херсонскую область через пункт пропуска Джанкой, переориентированы на Армянск. А транспортные колоны грузовиков, движущиеся по новому сухопутному пути, направлены на пункт пропуска Перекоп.
Движение колонны большегрузных транспортных средств по новому сухопутному пути Джанкой - Мелитополь - Мариуполь - Таганрог осуществляется в штатном режиме, добавил министр.
"В связи с повреждением дорожного полотна на Чонгарском мосту временно изменены транспортные потоки на пункты пропуска Армянск и Перекоп. Данные пункты пропуска работают в штатном режиме", - отметил министр.
Движение легкового транспорта, автобусов и поездов через Крымский мост осуществляется в штатном режиме. Работает паромная переправа.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил о ночном ракетном ударе ВСУ по Чонгарскому мосту. Жертв и пострадавших нет. Уже принимаются меры по ликвидации последствий атаки.
10:40
За Чонгар ответите. Сальдо пригрозил Украине ударами по мостам Одесской областиВременно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал подрыв Чонгарского моста на административной границе между Крымом и Херсонской областью. Соответствующее видео он выложил в телеграм-канале
 
НовостиКрымРоссияСергей АксеновЧонгарский мост
 
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