В Крыму изменили транспортные потоки из-за удара ВСУ по Чонгарскому мосту
Транспортные потоки между Крымом и Херсонской областью пришлось изменить из-за ракетного удара ВСУ по Чонгарскому мосту. Об этом сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко в своём телеграм-канале 22 июня
Транспортные потоки изменены из-за совершённой атаки ВСУ на Чонгарский мост. Рейсовые автобусы, следовавшие в Херсонскую область через пункт пропуска Джанкой, переориентированы на Армянск. А транспортные колоны грузовиков, движущиеся по новому сухопутному пути, направлены на пункт пропуска Перекоп.
Движение колонны большегрузных транспортных средств по новому сухопутному пути Джанкой - Мелитополь - Мариуполь - Таганрог осуществляется в штатном режиме, добавил министр.
"В связи с повреждением дорожного полотна на Чонгарском мосту временно изменены транспортные потоки на пункты пропуска Армянск и Перекоп. Данные пункты пропуска работают в штатном режиме", - отметил министр.
Движение легкового транспорта, автобусов и поездов через Крымский мост осуществляется в штатном режиме. Работает паромная переправа.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил о ночном ракетном ударе ВСУ по Чонгарскому мосту. Жертв и пострадавших нет. Уже принимаются меры по ликвидации последствий атаки.
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