https://ukraina.ru/20230622/1047470944.html

В Крыму изменили транспортные потоки из-за удара ВСУ по Чонгарскому мосту

В Крыму изменили транспортные потоки из-за удара ВСУ по Чонгарскому мосту - 22.06.2023 Украина.ру

В Крыму изменили транспортные потоки из-за удара ВСУ по Чонгарскому мосту

Транспортные потоки между Крымом и Херсонской областью пришлось изменить из-за ракетного удара ВСУ по Чонгарскому мосту. Об этом сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко в своём телеграм-канале 22 июня

2023-06-22T12:40

2023-06-22T12:40

2023-06-22T12:40

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Транспортные потоки изменены из-за совершённой атаки ВСУ на Чонгарский мост. Рейсовые автобусы, следовавшие в Херсонскую область через пункт пропуска Джанкой, переориентированы на Армянск. А транспортные колоны грузовиков, движущиеся по новому сухопутному пути, направлены на пункт пропуска Перекоп.Движение колонны большегрузных транспортных средств по новому сухопутному пути Джанкой - Мелитополь - Мариуполь - Таганрог осуществляется в штатном режиме, добавил министр.Движение легкового транспорта, автобусов и поездов через Крымский мост осуществляется в штатном режиме. Работает паромная переправа.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил о ночном ракетном ударе ВСУ по Чонгарскому мосту. Жертв и пострадавших нет. Уже принимаются меры по ликвидации последствий атаки.

https://ukraina.ru/20230622/1047470462.html

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новости, крым, россия, сергей аксенов, чонгарский мост