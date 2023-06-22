За Чонгар ответите. Сальдо пригрозил Украине ударами по мостам Одесской области - 22.06.2023 Украина.ру
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За Чонгар ответите. Сальдо пригрозил Украине ударами по мостам Одесской области
За Чонгар ответите. Сальдо пригрозил Украине ударами по мостам Одесской области - 22.06.2023 Украина.ру
За Чонгар ответите. Сальдо пригрозил Украине ударами по мостам Одесской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал подрыв Чонгарского моста на административной границе между Крымом и Херсонской областью. Соответствующее видео он выложил в телеграм-канале
2023-06-22T10:40
2023-06-22T10:40
новости
крым
чонгарский мост
удары
владимир сальдо
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Повреждение ракетами мостов, которые соединяют Крым и Херсонскую область — очередное бессмысленное действие, осуществлённое киевским режимом по указке из Лондона, сказал Сальдо.Варварский акт киевский режим осуществил именно утром 22 июня — в день начала Великой Отечественной войны. Таким образом Украина показывает свою историческую преемственность с нацистской Германией, но и конец у них будет одинаковый, сказал Сальдо.Сальдо добавил, что ответ киевскому режиму будет очень серьёзным.Он заверил, что сообщение с Крымом продолжается, между Херсонской областью и Крымом временно организовано движение по резервному маршруту. Утром 22 врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об ударе ВСУ по мостам на границе между Херсонской областью и Крымом. По предварительной оценке, для удара по мостам ВСУ использовали английские ракеты Storm Shadow.
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новости, крым, чонгарский мост , удары, владимир сальдо
Новости, Крым, Чонгарский мост , удары, Владимир Сальдо

За Чонгар ответите. Сальдо пригрозил Украине ударами по мостам Одесской области

10:40 22.06.2023
 
© скриншот видео
© скриншот видео
Читать в
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал подрыв Чонгарского моста на административной границе между Крымом и Херсонской областью. Соответствующее видео он выложил в телеграм-канале
Повреждение ракетами мостов, которые соединяют Крым и Херсонскую область — очередное бессмысленное действие, осуществлённое киевским режимом по указке из Лондона, сказал Сальдо.
Варварский акт киевский режим осуществил именно утром 22 июня — в день начала Великой Отечественной войны. Таким образом Украина показывает свою историческую преемственность с нацистской Германией, но и конец у них будет одинаковый, сказал Сальдо.
Сальдо добавил, что ответ киевскому режиму будет очень серьёзным.
"И еще один "пламенный привет". Координаты мостов в Одесской области и молдавских Джурджулештах, которые были в составе Украины, но были переданы еще режимом Ющенко в своё время ещё. Все эти координаты известны", - сказал Сальдо.
Он заверил, что сообщение с Крымом продолжается, между Херсонской областью и Крымом временно организовано движение по резервному маршруту.
Утром 22 врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об ударе ВСУ по мостам на границе между Херсонской областью и Крымом. По предварительной оценке, для удара по мостам ВСУ использовали английские ракеты Storm Shadow.
 
НовостиКрымЧонгарский мостударыВладимир Сальдо
 
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