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За Чонгар ответите. Сальдо пригрозил Украине ударами по мостам Одесской области

За Чонгар ответите. Сальдо пригрозил Украине ударами по мостам Одесской области - 22.06.2023 Украина.ру

За Чонгар ответите. Сальдо пригрозил Украине ударами по мостам Одесской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал подрыв Чонгарского моста на административной границе между Крымом и Херсонской областью. Соответствующее видео он выложил в телеграм-канале

2023-06-22T10:40

2023-06-22T10:40

2023-06-22T10:40

новости

крым

чонгарский мост

удары

владимир сальдо

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Повреждение ракетами мостов, которые соединяют Крым и Херсонскую область — очередное бессмысленное действие, осуществлённое киевским режимом по указке из Лондона, сказал Сальдо.Варварский акт киевский режим осуществил именно утром 22 июня — в день начала Великой Отечественной войны. Таким образом Украина показывает свою историческую преемственность с нацистской Германией, но и конец у них будет одинаковый, сказал Сальдо.Сальдо добавил, что ответ киевскому режиму будет очень серьёзным.Он заверил, что сообщение с Крымом продолжается, между Херсонской областью и Крымом временно организовано движение по резервному маршруту. Утром 22 врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об ударе ВСУ по мостам на границе между Херсонской областью и Крымом. По предварительной оценке, для удара по мостам ВСУ использовали английские ракеты Storm Shadow.

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2023

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новости, крым, чонгарский мост , удары, владимир сальдо