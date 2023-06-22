https://ukraina.ru/20230622/1047468740.html

Забайкалец сбил вражеский дрон-камикадзе мешком с продуктами

Забайкалец сбил вражеский дрон-камикадзе мешком с продуктами - 22.06.2023 Украина.ру

Забайкалец сбил вражеский дрон-камикадзе мешком с продуктами

Житель Забайкальского края, участвующий в специальной военной операции (СВО) под позывным Тунгус, сбил дрон-камикадзе мешком с продуктами. Об этом 22 июня рассказал в своем телеграм-канале губернатор Забайкалья Александр Осипов

2023-06-22T09:50

2023-06-22T09:50

2023-06-22T10:20

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Военнослужащий отдежурил ночную смену в окопе, получил два мешка с продуктами и вернулся на свою позицию, где заметил беспилотник противника. Тунгус спрятался в траве, а когда дрон подлетел, боец ударил по нему мешком.Позднее выяснилось, что к дрону была прикреплена граната от реактивного гранатомета РПГ. Бойцы подразделения ее деактивировали, а дрон забрали в качестве трофея.Минувшей весной в Брянской области военный сбил дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) из охотничьего ружья, подаренного ему местными жителями. Рухнувший квадрокоптер практически не пострадал. Сообщалось, что в дальнейшем российские военные планируют его использовать при атаках со стороны ВСУ.

https://ukraina.ru/20230606/1046966973.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

дроны, новости, украина, сво, граната