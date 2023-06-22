https://ukraina.ru/20230622/1047468740.html
Забайкалец сбил вражеский дрон-камикадзе мешком с продуктами
Забайкалец сбил вражеский дрон-камикадзе мешком с продуктами - 22.06.2023 Украина.ру
Забайкалец сбил вражеский дрон-камикадзе мешком с продуктами
Житель Забайкальского края, участвующий в специальной военной операции (СВО) под позывным Тунгус, сбил дрон-камикадзе мешком с продуктами. Об этом 22 июня рассказал в своем телеграм-канале губернатор Забайкалья Александр Осипов
2023-06-22T09:50
2023-06-22T09:50
2023-06-22T10:20
дроны
новости
украина
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граната
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Военнослужащий отдежурил ночную смену в окопе, получил два мешка с продуктами и вернулся на свою позицию, где заметил беспилотник противника. Тунгус спрятался в траве, а когда дрон подлетел, боец ударил по нему мешком.Позднее выяснилось, что к дрону была прикреплена граната от реактивного гранатомета РПГ. Бойцы подразделения ее деактивировали, а дрон забрали в качестве трофея.Минувшей весной в Брянской области военный сбил дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) из охотничьего ружья, подаренного ему местными жителями. Рухнувший квадрокоптер практически не пострадал. Сообщалось, что в дальнейшем российские военные планируют его использовать при атаках со стороны ВСУ.
https://ukraina.ru/20230606/1046966973.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
дроны, новости, украина, сво, граната
дроны, Новости, Украина, СВО, граната
Забайкалец сбил вражеский дрон-камикадзе мешком с продуктами
09:50 22.06.2023 (обновлено: 10:20 22.06.2023)
Житель Забайкальского края, участвующий в специальной военной операции (СВО) под позывным Тунгус, сбил дрон-камикадзе мешком с продуктами. Об этом 22 июня рассказал в своем телеграм-канале губернатор Забайкалья Александр Осипов
Военнослужащий отдежурил
ночную смену в окопе, получил два мешка с продуктами и вернулся на свою позицию, где заметил беспилотник противника. Тунгус спрятался в траве, а когда дрон подлетел, боец ударил по нему мешком.
Позднее выяснилось, что к дрону была прикреплена граната от реактивного гранатомета РПГ. Бойцы подразделения ее деактивировали, а дрон забрали в качестве трофея.
Минувшей весной в Брянской области военный сбил дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) из охотничьего ружья, подаренного ему местными жителями. Рухнувший квадрокоптер практически не пострадал. Сообщалось, что в дальнейшем российские военные планируют его использовать при атаках со стороны ВСУ.