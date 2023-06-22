Взрывотехники установят тип боеприпаса, выпущенного по Чонгарскому мосту - Аксенов
© Владимир Сальдо Телеграм-каналВСУ ударили по Чонгарскому мосту
© Владимир Сальдо Телеграм-канал
ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту в Крыму, специалисты выясняют, есть ли возможность движения по нему, заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале 22 июня
В ночь на 22 июня ВСУ атаковали Чонгарский мост в Крыму. На месте работают сотрудники спецслужб.
"Ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту […] На данный момент взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса. Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна", - заявил Аксёнов.
Во время атаки никто не пострадал. О возможности движения автомобильного транспорта по мосту будет сообщено в течение часа, добавил глава региона.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале сообщил, что ВСУ атаковали мосты на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.
По информации Владимира Сальдо, на мостах повреждено дорожное покрытие, жертв нет. Людей просят выбирать для поездок в Запорожскую и Херсонскую область маршрут через Армянск.
08:09Мосты между Херсонской областью и Крымом попали под ракетный обстрел - Сальдо Мосты на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара были повреждены в результате ракетного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом 22 июня сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале