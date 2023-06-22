https://ukraina.ru/20230622/1047467220.html

Взрывотехники установят тип боеприпаса, выпущенного по Чонгарскому мосту - Аксенов

Взрывотехники установят тип боеприпаса, выпущенного по Чонгарскому мосту - Аксенов - 22.06.2023 Украина.ру

Взрывотехники установят тип боеприпаса, выпущенного по Чонгарскому мосту - Аксенов

ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту в Крыму, специалисты выясняют, есть ли возможность движения по нему, заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале 22 июня

2023-06-22T09:43

2023-06-22T09:43

2023-06-22T09:43

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В ночь на 22 июня ВСУ атаковали Чонгарский мост в Крыму. На месте работают сотрудники спецслужб. Во время атаки никто не пострадал. О возможности движения автомобильного транспорта по мосту будет сообщено в течение часа, добавил глава региона.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале сообщил, что ВСУ атаковали мосты на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.По информации Владимира Сальдо, на мостах повреждено дорожное покрытие, жертв нет. Людей просят выбирать для поездок в Запорожскую и Херсонскую область маршрут через Армянск.

https://ukraina.ru/20230622/1047465571.html

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новости, россия, крым, сергей аксенов, чонгарский мост , владимир сальдо