https://ukraina.ru/20230622/1047466007.html

В киевской многоэтажке произошел взрыв, погибли люди

В киевской многоэтажке произошел взрыв, погибли люди - 22.06.2023 Украина.ру

В киевской многоэтажке произошел взрыв, погибли люди

По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва в 16-этажном жилом доме в Киеве. Об этом 22 июня сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале

2023-06-22T08:54

2023-06-22T08:54

2023-06-22T08:55

киев

виталий кличко

взрыв

новости

дом

погибшие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102400/07/1024000748_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_8a649a33457816d1c08744b985f55947.jpg

"Предварительно, два человека погибли в результате взрыва в 16-этажном доме в Днепровском районе столицы. Двоих пострадавших госпитализировали, а двоим медики оказали помощь на месте", - написал он.Из разрушенного дома эвакуировали 18 человек.В пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что взорвался газ в одной из квартир дома. В результате инцидента разрушены четыре квартиры, еще 16 получили повреждения. В настоящий момент пожар локализован.

https://ukraina.ru/20230613/1047153450.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

киев, виталий кличко, взрыв, новости, дом, погибшие