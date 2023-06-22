В киевской многоэтажке произошел взрыв, погибли люди - 22.06.2023 Украина.ру
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В киевской многоэтажке произошел взрыв, погибли люди
В киевской многоэтажке произошел взрыв, погибли люди - 22.06.2023 Украина.ру
В киевской многоэтажке произошел взрыв, погибли люди
По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва в 16-этажном жилом доме в Киеве. Об этом 22 июня сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале
2023-06-22T08:54
2023-06-22T08:55
киев
виталий кличко
взрыв
новости
дом
погибшие
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"Предварительно, два человека погибли в результате взрыва в 16-этажном доме в Днепровском районе столицы. Двоих пострадавших госпитализировали, а двоим медики оказали помощь на месте", - написал он.Из разрушенного дома эвакуировали 18 человек.В пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что взорвался газ в одной из квартир дома. В результате инцидента разрушены четыре квартиры, еще 16 получили повреждения. В настоящий момент пожар локализован.
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киев, виталий кличко, взрыв, новости, дом, погибшие
Киев, Виталий Кличко, взрыв, Новости, дом, погибшие

В киевской многоэтажке произошел взрыв, погибли люди

08:54 22.06.2023 (обновлено: 08:55 22.06.2023)
 
© -gregg- / flickr
© -gregg- / flickr
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По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва в 16-этажном жилом доме в Киеве. Об этом 22 июня сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале
"Предварительно, два человека погибли в результате взрыва в 16-этажном доме в Днепровском районе столицы. Двоих пострадавших госпитализировали, а двоим медики оказали помощь на месте", - написал он.
Из разрушенного дома эвакуировали 18 человек.

"Город уже определил два интерната в Днепровском районе для временного проживания людей из поврежденного дома", - уточнил мэр.

В пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что взорвался газ в одной из квартир дома. В результате инцидента разрушены четыре квартиры, еще 16 получили повреждения. В настоящий момент пожар локализован.
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