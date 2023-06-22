Всемирный банк объявил о новом пакете помощи Украине - 22.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230622/1047465864.html
Всемирный банк объявил о новом пакете помощи Украине
Всемирный банк объявил о новом пакете помощи Украине - 22.06.2023 Украина.ру
Всемирный банк объявил о новом пакете помощи Украине
Всемирный банк предоставит Украине дополнительную финансовую помощь в размере 1,75 миллиарда долларов, следует из заявления, опубликованного 21 июня на сайте банка
2023-06-22T08:39
2023-06-22T08:39
банк
помощь
украина
миллионы
новости
восстановление
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102704/26/1027042661_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_ab4c2fbbf53762bc773628714a525b84.jpg
"Данное финансирование состоит из гарантированного Великобританией займа Всемирного банка на сумму 500 млн долларов, гранта на сумму 1,25 млрд долларов от США и гранта на сумму 15 млн долларов от правительства Финляндии", — объясняется в материале.Деньги пойдут на оказание поддержки в ключевых секторах, таких как здравоохранение, образование, выплата пенсий, программы социальной помощи и зарплата сотрудников, предоставляющих основные государственные услуги.В апреле Всемирный банк выделил Украине грант в размере 200 млн долларов на восстановление энергетической инфраструктуры. Средства для проекта предоставляет Трастовый фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ Украины, так что сумма может быть увеличена до 300 млн долларов за счет вкладов от партнеров проекта.План восстановления украинской энергетической инфраструктуры включает в себя закупку критически важного оборудования: различных видов трансформаторов, электроустановок для приема и распределения электроэнергии, автоматических выключателей и устройств релейной защиты. В числе аварийного оборудования для теплоинфраструктуры — мобильные котлы отопления и детали для ремонта сетей централизованного теплоснабжения.
https://ukraina.ru/20230620/1047390967.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102704/26/1027042661_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_a6ecb19dd71c1ec39006494475f89017.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
банк, помощь, украина, миллионы, новости, восстановление, зарубежье
банк, помощь, Украина, миллионы, Новости, восстановление, Зарубежье

Всемирный банк объявил о новом пакете помощи Украине

08:39 22.06.2023
 
© Daniel Tokarets / flickr
© Daniel Tokarets / flickr
Читать в
Всемирный банк предоставит Украине дополнительную финансовую помощь в размере 1,75 миллиарда долларов, следует из заявления, опубликованного 21 июня на сайте банка
"Данное финансирование состоит из гарантированного Великобританией займа Всемирного банка на сумму 500 млн долларов, гранта на сумму 1,25 млрд долларов от США и гранта на сумму 15 млн долларов от правительства Финляндии", — объясняется в материале.

Деньги пойдут на оказание поддержки в ключевых секторах, таких как здравоохранение, образование, выплата пенсий, программы социальной помощи и зарплата сотрудников, предоставляющих основные государственные услуги.

В апреле Всемирный банк выделил Украине грант в размере 200 млн долларов на восстановление энергетической инфраструктуры. Средства для проекта предоставляет Трастовый фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ Украины, так что сумма может быть увеличена до 300 млн долларов за счет вкладов от партнеров проекта.

План восстановления украинской энергетической инфраструктуры включает в себя закупку критически важного оборудования: различных видов трансформаторов, электроустановок для приема и распределения электроэнергии, автоматических выключателей и устройств релейной защиты.
В числе аварийного оборудования для теплоинфраструктуры — мобильные котлы отопления и детали для ремонта сетей централизованного теплоснабжения.
Деньги - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
20 июня, 12:20
ЕС готовит новый пакет помощи Украине на 50 млрд евро - СМИ Евросоюз готовит новый пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники 20 июня
 
банкпомощьУкраинамиллионыНовостивосстановлениеЗарубежье
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:00Зеленский обратился к Организации американских стран по поводу "формулы мира"
10:40За Чонгар ответите. Сальдо пригрозил Украине ударами по мостам Одесской области
10:19В ГУР подтвердили факт удара по штаб-квартире в Киеве
10:02Удар по мостам, взрыв в Киеве, Румыния для тренировок. Главное на Украине на утро 22 июня
09:50Забайкалец сбил вражеский дрон-камикадзе мешком с продуктами
09:43Взрывотехники установят тип боеприпаса, выпущенного по Чонгарскому мосту - Аксенов
09:27Во Львовской области за сутки снесли три памятника советским воинам
08:54В киевской многоэтажке произошел взрыв, погибли люди
08:39Всемирный банк объявил о новом пакете помощи Украине
08:25Посол Антонов объяснил, почему оплатить восстановление Украины должны США
08:09Мосты между Херсонской областью и Крымом попали под ракетный обстрел - Сальдо
08:00Другой сорок первый. Как сражалась Красная армия 22 июня 1941 года
07:55Слова Байдена о Си Цзиньпине застали врасплох американских чиновников - NBC
07:42Российские танки Т-90М заставляют противника зарываться в землю - командир
07:23Затронет другие страны: Сальдо заявил об экологической катастрофе из-за разрушения Каховской ГЭС
07:17ВСУ против ВС РФ. Почему Украине не удался блицкриг и что на самом деле произошло с пропавшими генералами
07:15Эксперт рассказал, что начнется во всем мире, если Россия не закончит СВО до января 2024 года
07:09Российский военный спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела на Запорожском направлении
07:00Военный эксперт рассказал, как Россия после "контрнаступа" будет биться с ВСУ за Запорожскую АЭС
06:45Эксперт рассказал, как именно Россия могла бы наказать Великобританию за ее поддержку ВСУ
Лента новостейМолния