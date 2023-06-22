https://ukraina.ru/20230622/1047465864.html

Всемирный банк объявил о новом пакете помощи Украине

Всемирный банк объявил о новом пакете помощи Украине - 22.06.2023 Украина.ру

Всемирный банк объявил о новом пакете помощи Украине

Всемирный банк предоставит Украине дополнительную финансовую помощь в размере 1,75 миллиарда долларов, следует из заявления, опубликованного 21 июня на сайте банка

2023-06-22T08:39

2023-06-22T08:39

2023-06-22T08:39

банк

помощь

украина

миллионы

новости

восстановление

зарубежье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102704/26/1027042661_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_ab4c2fbbf53762bc773628714a525b84.jpg

"Данное финансирование состоит из гарантированного Великобританией займа Всемирного банка на сумму 500 млн долларов, гранта на сумму 1,25 млрд долларов от США и гранта на сумму 15 млн долларов от правительства Финляндии", — объясняется в материале.Деньги пойдут на оказание поддержки в ключевых секторах, таких как здравоохранение, образование, выплата пенсий, программы социальной помощи и зарплата сотрудников, предоставляющих основные государственные услуги.В апреле Всемирный банк выделил Украине грант в размере 200 млн долларов на восстановление энергетической инфраструктуры. Средства для проекта предоставляет Трастовый фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ Украины, так что сумма может быть увеличена до 300 млн долларов за счет вкладов от партнеров проекта.План восстановления украинской энергетической инфраструктуры включает в себя закупку критически важного оборудования: различных видов трансформаторов, электроустановок для приема и распределения электроэнергии, автоматических выключателей и устройств релейной защиты. В числе аварийного оборудования для теплоинфраструктуры — мобильные котлы отопления и детали для ремонта сетей централизованного теплоснабжения.

https://ukraina.ru/20230620/1047390967.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

банк, помощь, украина, миллионы, новости, восстановление, зарубежье