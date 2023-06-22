Всемирный банк объявил о новом пакете помощи Украине
Всемирный банк предоставит Украине дополнительную финансовую помощь в размере 1,75 миллиарда долларов, следует из заявления, опубликованного 21 июня на сайте банка
"Данное финансирование состоит из гарантированного Великобританией займа Всемирного банка на сумму 500 млн долларов, гранта на сумму 1,25 млрд долларов от США и гранта на сумму 15 млн долларов от правительства Финляндии", — объясняется в материале.
Деньги пойдут на оказание поддержки в ключевых секторах, таких как здравоохранение, образование, выплата пенсий, программы социальной помощи и зарплата сотрудников, предоставляющих основные государственные услуги.
В апреле Всемирный банк выделил Украине грант в размере 200 млн долларов на восстановление энергетической инфраструктуры. Средства для проекта предоставляет Трастовый фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ Украины, так что сумма может быть увеличена до 300 млн долларов за счет вкладов от партнеров проекта.
План восстановления украинской энергетической инфраструктуры включает в себя закупку критически важного оборудования: различных видов трансформаторов, электроустановок для приема и распределения электроэнергии, автоматических выключателей и устройств релейной защиты.
Деньги пойдут на оказание поддержки в ключевых секторах, таких как здравоохранение, образование, выплата пенсий, программы социальной помощи и зарплата сотрудников, предоставляющих основные государственные услуги.
В апреле Всемирный банк выделил Украине грант в размере 200 млн долларов на восстановление энергетической инфраструктуры. Средства для проекта предоставляет Трастовый фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ Украины, так что сумма может быть увеличена до 300 млн долларов за счет вкладов от партнеров проекта.
План восстановления украинской энергетической инфраструктуры включает в себя закупку критически важного оборудования: различных видов трансформаторов, электроустановок для приема и распределения электроэнергии, автоматических выключателей и устройств релейной защиты.
В числе аварийного оборудования для теплоинфраструктуры — мобильные котлы отопления и детали для ремонта сетей централизованного теплоснабжения.