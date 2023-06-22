Посол Антонов объяснил, почему оплатить восстановление Украины должны США - 22.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230622/1047465713.html
Посол Антонов объяснил, почему оплатить восстановление Украины должны США
Посол Антонов объяснил, почему оплатить восстановление Украины должны США - 22.06.2023 Украина.ру
Посол Антонов объяснил, почему оплатить восстановление Украины должны США
США, затягивающие конфликт вокруг Украины, должны сами платить за восстановление этой страны. Таким мнением 22 июня поделился посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов
2023-06-22T08:25
2023-06-22T08:25
сша
конфликт
оплата
восстановление
новости
посол
антонов
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102778/00/1027780043_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_7fef37d58db17d6b35510507f09d9189.jpg
"Администрация (США) в полной мере несет ответственность за происходящее на Украине. Поэтому и восстанавливать страну должны именно Соединенные Штаты", - говорится в распространенном комментарии Антонова.Как отметил дипломат, "украинский конфликт — это следствие многолетних и целенаправленных усилий Соединенных Штатов по созданию очага напряженности у границ РФ, по превращению Украины в "антиРоссию". Он подчеркнул, что сейчас США разжигают противостояние, "накачивают республику мощными вооружениями и рубят на корню любые мирные инициативы"."Только если за разрушенные с помощью американского оружия дома еще можно заплатить, то каким образом Вашингтон оценит жизни ни в чем не повинных людей? Как США собираются рассчитываться с украинцами, которых они гонят в безрассудные лобовые штурмы в ходе сегодняшнего так называемого контрнаступления? Особенно поражает легкость, с которой американцы транжирят деньги на украинских подопечных. Пентагон может позволить себе "переоценить" стоимость поставляемой Киеву продукции военного назначения и ошибиться в расчетах на несколько миллиардов долларов", - подчеркнул Антонов.По его словам, на фоне беспрецедентных средств, направляемых на закупку вооружений для киевского режима, без внимания остаются беднейшие государства Африки, Латинской Америки, Азии."На планете есть места, где люди гибнут от голода. В то же время в Соединенных Штатах считают более насущной задачей затягивание кровопролития и провоцирование третьей мировой войны из-за де-факто участия Запада в конфликте", - возмутился он.
https://ukraina.ru/20230602/1046854222.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102778/00/1027780043_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_22f5ff34609f9b1728ce10f985bcd3c1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сша, конфликт, оплата, восстановление, новости, посол, антонов, зарубежье
США, конфликт, оплата, восстановление, Новости, посол, Антонов, Зарубежье

Посол Антонов объяснил, почему оплатить восстановление Украины должны США

08:25 22.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкАнатолий Антонов
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости . Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Читать в
США, затягивающие конфликт вокруг Украины, должны сами платить за восстановление этой страны. Таким мнением 22 июня поделился посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов
"Администрация (США) в полной мере несет ответственность за происходящее на Украине. Поэтому и восстанавливать страну должны именно Соединенные Штаты", - говорится в распространенном комментарии Антонова.
Как отметил дипломат, "украинский конфликт — это следствие многолетних и целенаправленных усилий Соединенных Штатов по созданию очага напряженности у границ РФ, по превращению Украины в "антиРоссию".
Он подчеркнул, что сейчас США разжигают противостояние, "накачивают республику мощными вооружениями и рубят на корню любые мирные инициативы".
"Только если за разрушенные с помощью американского оружия дома еще можно заплатить, то каким образом Вашингтон оценит жизни ни в чем не повинных людей? Как США собираются рассчитываться с украинцами, которых они гонят в безрассудные лобовые штурмы в ходе сегодняшнего так называемого контрнаступления? Особенно поражает легкость, с которой американцы транжирят деньги на украинских подопечных. Пентагон может позволить себе "переоценить" стоимость поставляемой Киеву продукции военного назначения и ошибиться в расчетах на несколько миллиардов долларов", - подчеркнул Антонов.
По его словам, на фоне беспрецедентных средств, направляемых на закупку вооружений для киевского режима, без внимания остаются беднейшие государства Африки, Латинской Америки, Азии.
"На планете есть места, где люди гибнут от голода. В то же время в Соединенных Штатах считают более насущной задачей затягивание кровопролития и провоцирование третьей мировой войны из-за де-факто участия Запада в конфликте", - возмутился он.
Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
2 июня, 16:07
Простой способ завершить украинский конфликт, США подставили ВСУ: что говорили об Украине в мире 2 июня
 
СШАконфликтоплатавосстановлениеНовостипосолАнтоновЗарубежье
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:00Зеленский обратился к Организации американских стран по поводу "формулы мира"
10:40За Чонгар ответите. Сальдо пригрозил Украине ударами по мостам Одесской области
10:19В ГУР подтвердили факт удара по штаб-квартире в Киеве
10:02Удар по мостам, взрыв в Киеве, Румыния для тренировок. Главное на Украине на утро 22 июня
09:50Забайкалец сбил вражеский дрон-камикадзе мешком с продуктами
09:43Взрывотехники установят тип боеприпаса, выпущенного по Чонгарскому мосту - Аксенов
09:27Во Львовской области за сутки снесли три памятника советским воинам
08:54В киевской многоэтажке произошел взрыв, погибли люди
08:39Всемирный банк объявил о новом пакете помощи Украине
08:25Посол Антонов объяснил, почему оплатить восстановление Украины должны США
08:09Мосты между Херсонской областью и Крымом попали под ракетный обстрел - Сальдо
08:00Другой сорок первый. Как сражалась Красная армия 22 июня 1941 года
07:55Слова Байдена о Си Цзиньпине застали врасплох американских чиновников - NBC
07:42Российские танки Т-90М заставляют противника зарываться в землю - командир
07:23Затронет другие страны: Сальдо заявил об экологической катастрофе из-за разрушения Каховской ГЭС
07:17ВСУ против ВС РФ. Почему Украине не удался блицкриг и что на самом деле произошло с пропавшими генералами
07:15Эксперт рассказал, что начнется во всем мире, если Россия не закончит СВО до января 2024 года
07:09Российский военный спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела на Запорожском направлении
07:00Военный эксперт рассказал, как Россия после "контрнаступа" будет биться с ВСУ за Запорожскую АЭС
06:45Эксперт рассказал, как именно Россия могла бы наказать Великобританию за ее поддержку ВСУ
Лента новостейМолния