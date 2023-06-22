https://ukraina.ru/20230622/1047450786.html
Военный эксперт рассказал, что предприняли ВСУ, когда Россия выбила их из "Тернополя" и "Ковеля"
Военный эксперт рассказал, что предприняли ВСУ, когда Россия выбила их из "Тернополя" и "Ковеля" - 22.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, что предприняли ВСУ, когда Россия выбила их из "Тернополя" и "Ковеля"
Текущая ситуация на Артемовском направлении, когда ВСУ после потери города не оставляют попыток продавить позиции ВС РФ на флангах, напоминает освобождение советскими войсками Тернополя и Ковеля времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказал научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков в интервью Украина.ру
2023-06-22T05:00
2023-06-22T05:00
2023-06-22T05:00
новости
россия
всу
артемовск
тернополь
сво
великая отечественная война
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Когда мы освобождали западную Украину в 1943—1944 годах, Гитлер, как и Зеленский, превратил некоторые города на крупных магистралях в крепости. Например, такими городами стали Тернополь и Ковель. Наши войска Тернополь несколько месяцев брали штурмом, отметил эксперт.Собеседник издания добавил, что сейчас российские войска определили направление атаки ВСУ, готовятся нанести ответный уничтожающий удар, а потом перейти в решительное контрнаступление, чтобы выбить врага из оккупированных районов Донбасса дальше выполнять цели и задачи СВО.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, артемовск, тернополь, сво, великая отечественная война
Новости, Россия, ВСУ, Артемовск, Тернополь, СВО, Великая Отечественная война
Военный эксперт рассказал, что предприняли ВСУ, когда Россия выбила их из "Тернополя" и "Ковеля"
Текущая ситуация на Артемовском направлении, когда ВСУ после потери города не оставляют попыток продавить позиции ВС РФ на флангах, напоминает освобождение советскими войсками Тернополя и Ковеля времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказал научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков в интервью Украина.ру
Когда мы освобождали западную Украину в 1943—1944 годах, Гитлер, как и Зеленский, превратил некоторые города на крупных магистралях в крепости. Например, такими городами стали Тернополь и Ковель. Наши войска Тернополь несколько месяцев брали штурмом, отметил эксперт.
"Там бои шли за каждую улицу и каждый дом. Прямо как в Артемовске. Враг там засел, а нам приходилось его выкуривать. Мы шаг за шагом продвигались по улицам. Для этого мы создавали специальные штурмовые группы с минометами и пулеметами, которых поддерживала артиллерия. А противник в это время пытался пробиться в город с флангов и уничтожить наши войска", - пояснил Мягков.
Собеседник издания добавил, что сейчас российские войска определили направление атаки ВСУ, готовятся нанести ответный уничтожающий удар, а потом перейти в решительное контрнаступление, чтобы выбить врага из оккупированных районов Донбасса дальше выполнять цели и задачи СВО.