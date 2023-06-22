https://ukraina.ru/20230622/1047450786.html

Военный эксперт рассказал, что предприняли ВСУ, когда Россия выбила их из "Тернополя" и "Ковеля"

Военный эксперт рассказал, что предприняли ВСУ, когда Россия выбила их из "Тернополя" и "Ковеля" - 22.06.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, что предприняли ВСУ, когда Россия выбила их из "Тернополя" и "Ковеля"

Текущая ситуация на Артемовском направлении, когда ВСУ после потери города не оставляют попыток продавить позиции ВС РФ на флангах, напоминает освобождение советскими войсками Тернополя и Ковеля времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказал научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков в интервью Украина.ру

2023-06-22T05:00

2023-06-22T05:00

2023-06-22T05:00

новости

россия

всу

артемовск

тернополь

сво

великая отечественная война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/18/1045626739_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a28edd89d66d179b57eca4d5e2c67ae1.jpg

Когда мы освобождали западную Украину в 1943—1944 годах, Гитлер, как и Зеленский, превратил некоторые города на крупных магистралях в крепости. Например, такими городами стали Тернополь и Ковель. Наши войска Тернополь несколько месяцев брали штурмом, отметил эксперт.Собеседник издания добавил, что сейчас российские войска определили направление атаки ВСУ, готовятся нанести ответный уничтожающий удар, а потом перейти в решительное контрнаступление, чтобы выбить врага из оккупированных районов Донбасса дальше выполнять цели и задачи СВО.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, артемовск, тернополь, сво, великая отечественная война