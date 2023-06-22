Военный эксперт рассказал, что предприняли ВСУ, когда Россия выбила их из "Тернополя" и "Ковеля" - 22.06.2023 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, что предприняли ВСУ, когда Россия выбила их из "Тернополя" и "Ковеля"
Военный эксперт рассказал, что предприняли ВСУ, когда Россия выбила их из "Тернополя" и "Ковеля" - 22.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, что предприняли ВСУ, когда Россия выбила их из "Тернополя" и "Ковеля"
Текущая ситуация на Артемовском направлении, когда ВСУ после потери города не оставляют попыток продавить позиции ВС РФ на флангах, напоминает освобождение советскими войсками Тернополя и Ковеля времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказал научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков в интервью Украина.ру
2023-06-22T05:00
2023-06-22T05:00
новости
россия
всу
артемовск
тернополь
сво
великая отечественная война
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Когда мы освобождали западную Украину в 1943—1944 годах, Гитлер, как и Зеленский, превратил некоторые города на крупных магистралях в крепости. Например, такими городами стали Тернополь и Ковель. Наши войска Тернополь несколько месяцев брали штурмом, отметил эксперт.Собеседник издания добавил, что сейчас российские войска определили направление атаки ВСУ, готовятся нанести ответный уничтожающий удар, а потом перейти в решительное контрнаступление, чтобы выбить врага из оккупированных районов Донбасса дальше выполнять цели и задачи СВО.
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новости, россия, всу, артемовск, тернополь, сво, великая отечественная война
Новости, Россия, ВСУ, Артемовск, Тернополь, СВО, Великая Отечественная война

Военный эксперт рассказал, что предприняли ВСУ, когда Россия выбила их из "Тернополя" и "Ковеля"

05:00 22.06.2023
 
© AP / LIBKOS
- РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© AP / LIBKOS
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Текущая ситуация на Артемовском направлении, когда ВСУ после потери города не оставляют попыток продавить позиции ВС РФ на флангах, напоминает освобождение советскими войсками Тернополя и Ковеля времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказал научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков в интервью Украина.ру
Когда мы освобождали западную Украину в 1943—1944 годах, Гитлер, как и Зеленский, превратил некоторые города на крупных магистралях в крепости. Например, такими городами стали Тернополь и Ковель. Наши войска Тернополь несколько месяцев брали штурмом, отметил эксперт.
"Там бои шли за каждую улицу и каждый дом. Прямо как в Артемовске. Враг там засел, а нам приходилось его выкуривать. Мы шаг за шагом продвигались по улицам. Для этого мы создавали специальные штурмовые группы с минометами и пулеметами, которых поддерживала артиллерия. А противник в это время пытался пробиться в город с флангов и уничтожить наши войска", - пояснил Мягков.
Собеседник издания добавил, что сейчас российские войска определили направление атаки ВСУ, готовятся нанести ответный уничтожающий удар, а потом перейти в решительное контрнаступление, чтобы выбить врага из оккупированных районов Донбасса дальше выполнять цели и задачи СВО.
 
НовостиРоссияВСУАртемовскТернопольСВОВеликая Отечественная война
 
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