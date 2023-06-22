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Эксперт рассказал, как Россия сможет мобилизовать почти миллион солдат для победы над ВСУ

Эксперт рассказал, как Россия сможет мобилизовать почти миллион солдат для победы над ВСУ - 22.06.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал, как Россия сможет мобилизовать почти миллион солдат для победы над ВСУ

Российским войскам по-прежнему не хватает численности боевых подразделений на линии соприкосновения в зоне СВО. Поэтому нам нужно проводить еще одну мобилизацию. Об этом рассказал политолог Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.ру

2023-06-22T05:45

2023-06-22T05:45

2023-06-22T05:45

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великая отечественная война

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Эксперт напомнил, что годы Великой Отечественной войны минимальная численность войск для самых небольших операций на территории Украины составляла 400 тысяч человек, а у нас сейчас даже этого нет.Мы сейчас ставим задачу довести общую численность вооруженных сил до 1,5 миллиона. А для этого нужно либо привлекать силовиков, служащих в охранных предприятиях, а также отставных военных, либо проводить еще одну волну мобилизации, чтобы эти люди хотя бы могли во второй эшелон встать, поддержав наши войска во время наступления, добавил он.Во время Великой Отечественной войны наша страна была в гораздо худшем материально-финансовом положении. У нас не было доходов от нефти и газа, но у нас армия была гораздо больше по численности. Поэтому России заниматься внутренней работой. Нужно еще очень многое сделать, чтобы победить, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, мобилизация, сво, великая отечественная война