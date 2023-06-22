https://ukraina.ru/20230622/1047434720.html

Просто красавцы. Военный эксперт о том, как русские "Корнеты" раскатали украинских "Леопардов"

Просто красавцы. Военный эксперт о том, как русские "Корнеты" раскатали украинских "Леопардов" - 22.06.2023 Украина.ру

Просто красавцы. Военный эксперт о том, как русские "Корнеты" раскатали украинских "Леопардов"

В целом ВС РФ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях выполнили поставленные перед ними задачи. Мы удержали занимаемые рубежи обороны, нанесли огневое поражение бронетехнике и личному составу ВСУ. Об этом рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности Роман Насонов в интервью изданию Украина.ру

2023-06-22T06:30

2023-06-22T06:30

2023-06-22T06:30

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Понятно, что мы тоже понесли потери, но они несоизмеримо ниже потерь противника, подчеркнул эксперт.Поэтому все идет по плану, который устанавливает Россия на своих территориях, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, танки, германия, россия, всу, леопард, корнет