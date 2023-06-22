https://ukraina.ru/20230622/1047434720.html
Просто красавцы. Военный эксперт о том, как русские "Корнеты" раскатали украинских "Леопардов"
Просто красавцы. Военный эксперт о том, как русские "Корнеты" раскатали украинских "Леопардов" - 22.06.2023 Украина.ру
Просто красавцы. Военный эксперт о том, как русские "Корнеты" раскатали украинских "Леопардов"
В целом ВС РФ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях выполнили поставленные перед ними задачи. Мы удержали занимаемые рубежи обороны, нанесли огневое поражение бронетехнике и личному составу ВСУ. Об этом рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности Роман Насонов в интервью изданию Украина.ру
2023-06-22T06:30
2023-06-22T06:30
2023-06-22T06:30
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Понятно, что мы тоже понесли потери, но они несоизмеримо ниже потерь противника, подчеркнул эксперт.Поэтому все идет по плану, который устанавливает Россия на своих территориях, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, танки, германия, россия, всу, леопард, корнет
Новости, танки, Германия, Россия, ВСУ, леопард, Корнет
Просто красавцы. Военный эксперт о том, как русские "Корнеты" раскатали украинских "Леопардов"
В целом ВС РФ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях выполнили поставленные перед ними задачи. Мы удержали занимаемые рубежи обороны, нанесли огневое поражение бронетехнике и личному составу ВСУ. Об этом рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности Роман Насонов в интервью изданию Украина.ру
Понятно, что мы тоже понесли потери, но они несоизмеримо ниже потерь противника, подчеркнул эксперт.
"Инженерные сооружения и заграждения были вовремя возведены. Противотанковые резервы, которые очень хорошо показали себя в этом боестолкновении, были просто красавцы. Десантники показали свою сверхмобильность. Наши "Корнеты" великолепно выжигают немецкую противотанковую броню", - констатировал Насонов.
Поэтому все идет по плану, который устанавливает Россия на своих территориях, заключил собеседник издания.