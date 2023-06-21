https://ukraina.ru/20230621/1047457367.html
"Они хорошо выглядят". Латвия отдала Украине все свои "Стингеры", на очереди вертолёты
"Они хорошо выглядят". Латвия отдала Украине все свои "Стингеры", на очереди вертолёты - 21.06.2023 Украина.ру
"Они хорошо выглядят". Латвия отдала Украине все свои "Стингеры", на очереди вертолёты
Латвия отдала Украине все имеющиеся ПЗРК Stinger и готовит к передаче все вертолеты. Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на пресс-конференции В Лондоне 21 июня
2023-06-21T18:07
2023-06-21T18:07
2023-06-21T18:07
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латвия
стингер
украина
вооружения
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Министерство обороны Латвии передало все свои комплексы Stinger и скоро отправит Киеву "флот вертолётов", заявил премьер-министр.Премьер-министр заявил, что правительство Латвии потратило более 1,3 процентов ВВП на всевозможную помощь Украине, при этом из них один процент - на военные нужды.После начала российской спецоперации на Украине Латвия направила Киеву автоматы Калашникова, тепловизоры, боеприпасы, снаряжение и сухие пайки. Также Рига передала Киеву четыре вертолета и объявила краудфандинговый сбор на турецкие беспилотники Bayraktar для Украины, но нужную сумму собрать не получилось.Ранее сообщалось, что на латвийском пункте пропуска "Виентули" выстроилась очередь из украинцев, которые хотят въехать в Россию. Об этом сообщало местное издание LSM.Пункт по оказанию помощи жителям Украины, желающим вернуться в родные места в новых российских регионах, заработал на прошлой неделе. При этом, отмечают латвийские журналисты, в пункте пропуска нет нет никаких бытовых условий, в том числе воды.
https://ukraina.ru/20230614/1047198681.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, латвия, стингер, украина, вооружения
"Они хорошо выглядят". Латвия отдала Украине все свои "Стингеры", на очереди вертолёты
Латвия отдала Украине все имеющиеся ПЗРК Stinger и готовит к передаче все вертолеты. Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на пресс-конференции В Лондоне 21 июня
Министерство обороны Латвии передало все свои комплексы Stinger и скоро отправит Киеву "флот вертолётов", заявил премьер-министр.
"Всё наши ракеты Stinger сейчас на Украине, у нас есть флот вертолётов... мы пошлем их Украине, их можно использовать, они хорошо выглядят. Мы готовим украинских солдат, в этом году около трёх тысяч", - сказал Кариньш.
Премьер-министр заявил, что правительство Латвии потратило более 1,3 процентов ВВП на всевозможную помощь Украине, при этом из них один процент - на военные нужды.
После начала российской спецоперации на Украине Латвия направила Киеву автоматы Калашникова, тепловизоры, боеприпасы, снаряжение и сухие пайки.
Также Рига передала Киеву четыре вертолета и объявила краудфандинговый сбор на турецкие беспилотники Bayraktar для Украины, но нужную сумму собрать не получилось.
Ранее сообщалось, что на латвийском пункте пропуска "Виентули" выстроилась очередь из украинцев, которые хотят въехать в Россию. Об этом сообщало местное издание LSM.
Пункт по оказанию помощи жителям Украины, желающим вернуться в родные места в новых российских регионах, заработал на прошлой неделе. При этом, отмечают латвийские журналисты, в пункте пропуска нет нет никаких бытовых условий, в том числе воды.