https://ukraina.ru/20230621/1047457367.html

"Они хорошо выглядят". Латвия отдала Украине все свои "Стингеры", на очереди вертолёты

"Они хорошо выглядят". Латвия отдала Украине все свои "Стингеры", на очереди вертолёты - 21.06.2023 Украина.ру

"Они хорошо выглядят". Латвия отдала Украине все свои "Стингеры", на очереди вертолёты

Латвия отдала Украине все имеющиеся ПЗРК Stinger и готовит к передаче все вертолеты. Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на пресс-конференции В Лондоне 21 июня

2023-06-21T18:07

2023-06-21T18:07

2023-06-21T18:07

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Министерство обороны Латвии передало все свои комплексы Stinger и скоро отправит Киеву "флот вертолётов", заявил премьер-министр.Премьер-министр заявил, что правительство Латвии потратило более 1,3 процентов ВВП на всевозможную помощь Украине, при этом из них один процент - на военные нужды.После начала российской спецоперации на Украине Латвия направила Киеву автоматы Калашникова, тепловизоры, боеприпасы, снаряжение и сухие пайки. Также Рига передала Киеву четыре вертолета и объявила краудфандинговый сбор на турецкие беспилотники Bayraktar для Украины, но нужную сумму собрать не получилось.Ранее сообщалось, что на латвийском пункте пропуска "Виентули" выстроилась очередь из украинцев, которые хотят въехать в Россию. Об этом сообщало местное издание LSM.Пункт по оказанию помощи жителям Украины, желающим вернуться в родные места в новых российских регионах, заработал на прошлой неделе. При этом, отмечают латвийские журналисты, в пункте пропуска нет нет никаких бытовых условий, в том числе воды.

https://ukraina.ru/20230614/1047198681.html

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новости, латвия, стингер, украина, вооружения