"Они хорошо выглядят". Латвия отдала Украине все свои "Стингеры", на очереди вертолёты - 21.06.2023 Украина.ру
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"Они хорошо выглядят". Латвия отдала Украине все свои "Стингеры", на очереди вертолёты
"Они хорошо выглядят". Латвия отдала Украине все свои "Стингеры", на очереди вертолёты - 21.06.2023 Украина.ру
"Они хорошо выглядят". Латвия отдала Украине все свои "Стингеры", на очереди вертолёты
Латвия отдала Украине все имеющиеся ПЗРК Stinger и готовит к передаче все вертолеты. Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на пресс-конференции В Лондоне 21 июня
2023-06-21T18:07
2023-06-21T18:07
новости
латвия
стингер
украина
вооружения
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Министерство обороны Латвии передало все свои комплексы Stinger и скоро отправит Киеву "флот вертолётов", заявил премьер-министр.Премьер-министр заявил, что правительство Латвии потратило более 1,3 процентов ВВП на всевозможную помощь Украине, при этом из них один процент - на военные нужды.После начала российской спецоперации на Украине Латвия направила Киеву автоматы Калашникова, тепловизоры, боеприпасы, снаряжение и сухие пайки. Также Рига передала Киеву четыре вертолета и объявила краудфандинговый сбор на турецкие беспилотники Bayraktar для Украины, но нужную сумму собрать не получилось.Ранее сообщалось, что на латвийском пункте пропуска "Виентули" выстроилась очередь из украинцев, которые хотят въехать в Россию. Об этом сообщало местное издание LSM.Пункт по оказанию помощи жителям Украины, желающим вернуться в родные места в новых российских регионах, заработал на прошлой неделе. При этом, отмечают латвийские журналисты, в пункте пропуска нет нет никаких бытовых условий, в том числе воды.
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новости, латвия, стингер, украина, вооружения
Новости, Латвия, стингер, Украина, вооружения

"Они хорошо выглядят". Латвия отдала Украине все свои "Стингеры", на очереди вертолёты

18:07 21.06.2023
 
© NATOНАТО французский военнослужащий оружие стингер ракета миномет учения Ramstein Legacy 22 прицел наведение
НАТО французский военнослужащий оружие стингер ракета миномет учения Ramstein Legacy 22 прицел наведение
© NATO
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Латвия отдала Украине все имеющиеся ПЗРК Stinger и готовит к передаче все вертолеты. Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на пресс-конференции В Лондоне 21 июня
Министерство обороны Латвии передало все свои комплексы Stinger и скоро отправит Киеву "флот вертолётов", заявил премьер-министр.
"Всё наши ракеты Stinger сейчас на Украине, у нас есть флот вертолётов... мы пошлем их Украине, их можно использовать, они хорошо выглядят. Мы готовим украинских солдат, в этом году около трёх тысяч", - сказал Кариньш.
Премьер-министр заявил, что правительство Латвии потратило более 1,3 процентов ВВП на всевозможную помощь Украине, при этом из них один процент - на военные нужды.
После начала российской спецоперации на Украине Латвия направила Киеву автоматы Калашникова, тепловизоры, боеприпасы, снаряжение и сухие пайки.
Также Рига передала Киеву четыре вертолета и объявила краудфандинговый сбор на турецкие беспилотники Bayraktar для Украины, но нужную сумму собрать не получилось.
Ранее сообщалось, что на латвийском пункте пропуска "Виентули" выстроилась очередь из украинцев, которые хотят въехать в Россию. Об этом сообщало местное издание LSM.
Пункт по оказанию помощи жителям Украины, желающим вернуться в родные места в новых российских регионах, заработал на прошлой неделе. При этом, отмечают латвийские журналисты, в пункте пропуска нет нет никаких бытовых условий, в том числе воды.
14 июня, 09:02
"Ждут по два дня": в Латвии выстроилась очередь из украинцев, желающих вернуться в свои дома в РоссииНа латвийском пункте пропуска "Виентули" выстроилась очередь из украинцев, которые хотят въехать в Россию. Об этом 13 июня сообщило местное издание LSM
 
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18:07"Они хорошо выглядят". Латвия отдала Украине все свои "Стингеры", на очереди вертолёты
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