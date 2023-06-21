Выпускник военного вуза подарил Путину счастливые часы - 21.06.2023 Украина.ру
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Выпускник военного вуза подарил Путину счастливые часы
Выпускник военного вуза подарил Путину счастливые часы - 21.06.2023 Украина.ру
Выпускник военного вуза подарил Путину счастливые часы
Президенту России Владимиру Путину подарили авиационные часы. Видеозапись опубликовали журналисты кремлевского пула РИА Новости
2023-06-21T17:49
2023-06-21T17:54
новости
владимир путин
часы
выпускники
вуз
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Выпускник военного вуза, подполковник авиации подарил президенту России Владимиру Путину авиационные наручные часы с секундомером. Офицер подошел к главе государства после торжественного мероприятия, и спросил: "Разрешите я вам подарок сделаю?" Президент разрешил: "Пожалуйста". Выпускник снял с руки часы и передал Путину.- Вышел из помещения, и думаю: блин, где часы-то? - сказал Путин и показал кисть правой руки. - Ну, вот, - не растерялся выпускник. - А вот, - подтвердил Путин и обнял выпускника. - Спасибо!На часах - гравировка "539-й авиационный полк". По словам дарителя, часы - счастливые, у них "большой налет", и они всегда возвращались на землю. Путин надел часы на руку, поблагодарил еще раз выпускника и попрощался.Путин всем дарит часы, а ему "никто не дарит, я не видел ни разу", сказал журналистам выпускник. Таким образом он исправил несправедливость.
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новости, владимир путин, часы, выпускники, вуз
Новости, Владимир Путин, часы, выпускники, вуз

Выпускник военного вуза подарил Путину счастливые часы

17:49 21.06.2023 (обновлено: 17:54 21.06.2023)
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с выпускниками высших военно-учебных заведений
Встреча президента РФ В. Путина с выпускниками высших военно-учебных заведений - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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Президенту России Владимиру Путину подарили авиационные часы. Видеозапись опубликовали журналисты кремлевского пула РИА Новости
Выпускник военного вуза, подполковник авиации подарил президенту России Владимиру Путину авиационные наручные часы с секундомером. Офицер подошел к главе государства после торжественного мероприятия, и спросил: "Разрешите я вам подарок сделаю?" Президент разрешил: "Пожалуйста". Выпускник снял с руки часы и передал Путину.
- Вышел из помещения, и думаю: блин, где часы-то? - сказал Путин и показал кисть правой руки.
- Ну, вот, - не растерялся выпускник.
- А вот, - подтвердил Путин и обнял выпускника. - Спасибо!
На часах - гравировка "539-й авиационный полк". По словам дарителя, часы - счастливые, у них "большой налет", и они всегда возвращались на землю. Путин надел часы на руку, поблагодарил еще раз выпускника и попрощался.
Путин всем дарит часы, а ему "никто не дарит, я не видел ни разу", сказал журналистам выпускник. Таким образом он исправил несправедливость.
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