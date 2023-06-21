https://ukraina.ru/20230621/1047455798.html

Выпускник военного вуза подарил Путину счастливые часы

Выпускник военного вуза подарил Путину счастливые часы - 21.06.2023 Украина.ру

Выпускник военного вуза подарил Путину счастливые часы

Президенту России Владимиру Путину подарили авиационные часы. Видеозапись опубликовали журналисты кремлевского пула РИА Новости

2023-06-21T17:49

2023-06-21T17:49

2023-06-21T17:54

новости

владимир путин

часы

выпускники

вуз

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Выпускник военного вуза, подполковник авиации подарил президенту России Владимиру Путину авиационные наручные часы с секундомером. Офицер подошел к главе государства после торжественного мероприятия, и спросил: "Разрешите я вам подарок сделаю?" Президент разрешил: "Пожалуйста". Выпускник снял с руки часы и передал Путину.- Вышел из помещения, и думаю: блин, где часы-то? - сказал Путин и показал кисть правой руки. - Ну, вот, - не растерялся выпускник. - А вот, - подтвердил Путин и обнял выпускника. - Спасибо!На часах - гравировка "539-й авиационный полк". По словам дарителя, часы - счастливые, у них "большой налет", и они всегда возвращались на землю. Путин надел часы на руку, поблагодарил еще раз выпускника и попрощался.Путин всем дарит часы, а ему "никто не дарит, я не видел ни разу", сказал журналистам выпускник. Таким образом он исправил несправедливость.

https://ukraina.ru/20230621/1047449823.html

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новости, владимир путин, часы, выпускники, вуз