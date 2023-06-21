https://ukraina.ru/20230621/1047455798.html
Выпускник военного вуза подарил Путину счастливые часы
Выпускник военного вуза подарил Путину счастливые часы - 21.06.2023 Украина.ру
Выпускник военного вуза подарил Путину счастливые часы
Президенту России Владимиру Путину подарили авиационные часы. Видеозапись опубликовали журналисты кремлевского пула РИА Новости
2023-06-21T17:49
2023-06-21T17:49
2023-06-21T17:54
новости
владимир путин
часы
выпускники
вуз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/15/1047456407_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_479f5edaaa139e8337b6442439747f15.jpg
Выпускник военного вуза, подполковник авиации подарил президенту России Владимиру Путину авиационные наручные часы с секундомером. Офицер подошел к главе государства после торжественного мероприятия, и спросил: "Разрешите я вам подарок сделаю?" Президент разрешил: "Пожалуйста". Выпускник снял с руки часы и передал Путину.- Вышел из помещения, и думаю: блин, где часы-то? - сказал Путин и показал кисть правой руки. - Ну, вот, - не растерялся выпускник. - А вот, - подтвердил Путин и обнял выпускника. - Спасибо!На часах - гравировка "539-й авиационный полк". По словам дарителя, часы - счастливые, у них "большой налет", и они всегда возвращались на землю. Путин надел часы на руку, поблагодарил еще раз выпускника и попрощался.Путин всем дарит часы, а ему "никто не дарит, я не видел ни разу", сказал журналистам выпускник. Таким образом он исправил несправедливость.
https://ukraina.ru/20230621/1047449823.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/15/1047456407_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0e963db2de85e72a63b9dde9a37ebc93.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, часы, выпускники, вуз
Новости, Владимир Путин, часы, выпускники, вуз
Выпускник военного вуза подарил Путину счастливые часы
17:49 21.06.2023 (обновлено: 17:54 21.06.2023)
Президенту России Владимиру Путину подарили авиационные часы. Видеозапись опубликовали журналисты кремлевского пула РИА Новости
Выпускник военного вуза, подполковник авиации подарил президенту России Владимиру Путину авиационные наручные часы с секундомером. Офицер подошел к главе государства после торжественного мероприятия, и спросил: "Разрешите я вам подарок сделаю?" Президент разрешил: "Пожалуйста". Выпускник снял с руки часы и передал Путину.
- Вышел из помещения, и думаю: блин, где часы-то? - сказал Путин и показал кисть правой руки.
- Ну, вот, - не растерялся выпускник.
- А вот, - подтвердил Путин и обнял выпускника. - Спасибо!
На часах - гравировка "539-й авиационный полк". По словам дарителя, часы - счастливые, у них "большой налет", и они всегда возвращались на землю. Путин надел часы на руку, поблагодарил еще раз выпускника и попрощался.
Путин всем дарит часы, а ему "никто не дарит, я не видел ни разу", сказал журналистам выпускник. Таким образом он исправил несправедливость.