"Это дискредитация": Кличко пожаловался на обыски в киевской мэрии - 21.06.2023 Украина.ру
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"Это дискредитация": Кличко пожаловался на обыски в киевской мэрии
"Это дискредитация": Кличко пожаловался на обыски в киевской мэрии - 21.06.2023 Украина.ру
"Это дискредитация": Кличко пожаловался на обыски в киевской мэрии
На Украине пытаются дискредитировать киевские власти, заявил мэр Киева Виталий Кличко в своём телеграм-канале 21 июня
2023-06-21T18:01
2023-06-21T18:02
новости
украина
виталий кличко
мэр
киев
владимир зеленский
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Офис президента Украины и силовики дискредитируют власти украинской столицы и лично мэра Киева, пожаловался Виталий Кличко. Бесконечные обыски парализуют работу департаментов и служб города, добавил он. По его словам, "кому-то снова чешется взять под контроль столицу".Заложниками ситуации политической борьбы сделали киевлян, ведь разрушается и самоуправление в столице, и система жизнеобеспечения города, пожаловался он.Ранее журналисты украинского издания "Страна" сообщили, что офис Зеленского провёл несколько совещаний по вопросу снятия Кличко с должности мэра Киева.В июне в Киеве три человека погибли перед входом в бомбоубежище. Во время воздушной тревоги они попытались зайти внутрь, но дверь была заперта. Граждане погибли от обломков ракет. На сайте Зеленского появилась электронная петиция с требованием уволить Кличко. Генпрокуратура возбудила уголовное дело. Чиновники предложили Кличко уйти в отставку, в стране началась проверка бомбоубежищ.
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новости, украина, виталий кличко, мэр, киев, владимир зеленский
Новости, Украина, Виталий Кличко, мэр, Киев, Владимир Зеленский

"Это дискредитация": Кличко пожаловался на обыски в киевской мэрии

18:01 21.06.2023 (обновлено: 18:02 21.06.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій КличкоВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій Кличко
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На Украине пытаются дискредитировать киевские власти, заявил мэр Киева Виталий Кличко в своём телеграм-канале 21 июня
Офис президента Украины и силовики дискредитируют власти украинской столицы и лично мэра Киева, пожаловался Виталий Кличко. Бесконечные обыски парализуют работу департаментов и служб города, добавил он.
По его словам, "кому-то снова чешется взять под контроль столицу".

"В военное время вносят хаос в управление столицей. Не дают по достоинству работать предприятиям критической инфраструктуры", - заявил Кличко.

Заложниками ситуации политической борьбы сделали киевлян, ведь разрушается и самоуправление в столице, и система жизнеобеспечения города, пожаловался он.
Ранее журналисты украинского издания "Страна" сообщили, что офис Зеленского провёл несколько совещаний по вопросу снятия Кличко с должности мэра Киева.
В июне в Киеве три человека погибли перед входом в бомбоубежище. Во время воздушной тревоги они попытались зайти внутрь, но дверь была заперта. Граждане погибли от обломков ракет.
На сайте Зеленского появилась электронная петиция с требованием уволить Кличко. Генпрокуратура возбудила уголовное дело. Чиновники предложили Кличко уйти в отставку, в стране началась проверка бомбоубежищ.
Кличко Зеленский
8 июня, 04:42
Кличко против Зеленского. Как в Киеве власти поссорились на фоне трагедииПока на юге Украины затопляет целые города, а Зеленского пытаются склонять на переговоры, в самом Киеве разворачивается новый этап схватки за контроль над городом между Офисом президента и мэром Виталием Кличко
 
НовостиУкраинаВиталий КличкомэрКиевВладимир Зеленский
 
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