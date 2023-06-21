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"Это дискредитация": Кличко пожаловался на обыски в киевской мэрии
"Это дискредитация": Кличко пожаловался на обыски в киевской мэрии - 21.06.2023 Украина.ру
"Это дискредитация": Кличко пожаловался на обыски в киевской мэрии
На Украине пытаются дискредитировать киевские власти, заявил мэр Киева Виталий Кличко в своём телеграм-канале 21 июня
2023-06-21T18:01
2023-06-21T18:01
2023-06-21T18:02
новости
украина
виталий кличко
мэр
киев
владимир зеленский
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Офис президента Украины и силовики дискредитируют власти украинской столицы и лично мэра Киева, пожаловался Виталий Кличко. Бесконечные обыски парализуют работу департаментов и служб города, добавил он. По его словам, "кому-то снова чешется взять под контроль столицу".Заложниками ситуации политической борьбы сделали киевлян, ведь разрушается и самоуправление в столице, и система жизнеобеспечения города, пожаловался он.Ранее журналисты украинского издания "Страна" сообщили, что офис Зеленского провёл несколько совещаний по вопросу снятия Кличко с должности мэра Киева.В июне в Киеве три человека погибли перед входом в бомбоубежище. Во время воздушной тревоги они попытались зайти внутрь, но дверь была заперта. Граждане погибли от обломков ракет. На сайте Зеленского появилась электронная петиция с требованием уволить Кличко. Генпрокуратура возбудила уголовное дело. Чиновники предложили Кличко уйти в отставку, в стране началась проверка бомбоубежищ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, виталий кличко, мэр, киев, владимир зеленский
Новости, Украина, Виталий Кличко, мэр, Киев, Владимир Зеленский
"Это дискредитация": Кличко пожаловался на обыски в киевской мэрии
18:01 21.06.2023 (обновлено: 18:02 21.06.2023)
На Украине пытаются дискредитировать киевские власти, заявил мэр Киева Виталий Кличко в своём телеграм-канале 21 июня
Офис президента Украины и силовики дискредитируют власти украинской столицы и лично мэра Киева, пожаловался Виталий Кличко. Бесконечные обыски парализуют работу департаментов и служб города, добавил он.
По его словам, "кому-то снова чешется взять под контроль столицу".
"В военное время вносят хаос в управление столицей. Не дают по достоинству работать предприятиям критической инфраструктуры", - заявил Кличко.
Заложниками ситуации политической борьбы сделали киевлян, ведь разрушается и самоуправление в столице, и система жизнеобеспечения города, пожаловался он.
Ранее журналисты украинского издания "Страна" сообщили, что офис Зеленского провёл несколько совещаний по вопросу снятия Кличко с должности мэра Киева.
В июне в Киеве три человека погибли перед входом в бомбоубежище. Во время воздушной тревоги они попытались зайти внутрь, но дверь была заперта. Граждане погибли от обломков ракет.
На сайте Зеленского появилась электронная петиция с требованием уволить Кличко. Генпрокуратура возбудила уголовное дело. Чиновники предложили Кличко уйти в отставку, в стране началась проверка бомбоубежищ.