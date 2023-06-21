https://ukraina.ru/20230621/1047454998.html

Танки ВСУ горят "за милую душу", Зеленский признал проблемы, атака на Подмосковье. Итоги 21 июня

Танки ВСУ горят "за милую душу", Зеленский признал проблемы, атака на Подмосковье. Итоги 21 июня - 21.06.2023 Украина.ру

Танки ВСУ горят "за милую душу", Зеленский признал проблемы, атака на Подмосковье. Итоги 21 июня

Владимир Путин оценил боевой потенциал ВСУ. Владимир Зеленский признал замедление контрнаступления, но отказался от заморозки конфликта. Украинские беспилотники безуспешно пытались атаковать Подмосковье

2023-06-21T17:46

2023-06-21T17:46

2023-06-21T17:46

эксклюзив

украина

россия

владимир путин

владимир зеленский

контрнаступление

всу

обстрелы

московская область

беспилотники

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"Горят за милую душу"Президент РФ Владимир Путин принял участие во встрече с выпускниками военных училищ. В ходе мероприятия глава государства ответил на вопрос журналиста канала "Россия 1" Павла Зарубина об украинском контрнаступлении. Путин констатировал, что противник несет серьезные потери, поэтому в наступательных действиях ВСУ в настоящий момент происходит затишье. При этом потенциал украинской армии еще не исчерпан, из понесенных потери подразделений сколачиваются новые соединения, отметил он. Российский президент также поднял тему потерь ВСУ в технике, в том числе поставленной из-за рубежа.Такой урон может привести к тому, продолжил он, что украинские вооруженные силы потеряют свою боеспособность. Украинское командование понимает, что у ВСУ нет шансов против армии России, резюмировал глава государства. Наступление - не голливудский фильмЗамедление темпов контрнаступления признал и Владимир Зеленский. Украинский президент высказал уверенность в том, что Киев не пойдет на заморозку конфликта. "Как бы далеко мы ни продвинулись в нашем контрнаступлении, мы не согласимся на заморозку конфликта, потому что это война, это бесперспективное развитие для Украины", - заявил он. Интервью главы украинского государства было приурочено к конференции по восстановлению Украины, которая стартовала в Лондоне. Зеленский выступил на ней по видеосвязи. В своей речи он рассказал о пяти основах мира в понимании киевского режима. По его словам, Украина уже объединила Евросоюз и является частью общего пространства НАТО. Киев ждет, что эта реальность будет оформлена политически, добавил Зеленский.Украина является крупнейшим источником экономического, технологического и промышленного потенциала роста в Европе на десятилетия, отметил он. Ход боевых действийУтром киевский режим предпринял очередную террористическую атаку на Россию, сообщили в Министерстве обороны РФ. Целью украинских беспилотников самолетного типа были объекты в Подмосковье. Все БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, жертв и пострадавших нет. По информации губернатора Московской области Андрея Воробьева, целью дронов были склады одной из воинских частей в поселке Калининец Наро-Фоминского района. В Донбассе на Марьинском направлении ВС РФ взяли под контроль укрепрайон "Зверинец", сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев live".ВСУ продолжают обстрелы российских территорий. За прошедшие сутки по Белгородской области было выпущено 96 снарядов, написал губернатор региона Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале. Населенные пункты обстреливаются как из установок "Град", так и из минометов, кроме того, взрывные устройства сбрасываются с беспилотников, заявил он. Паралельно с этим ВСУ продолжают обстрелы ДНР. Под удар, в частности, утром попали Кировский и Куйбышевский районы Донецка, а также Горловка. Эту информацию обнародовали в телеграм-канале Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Из РСЗО HIMARS был нанесен удар по поселку Розовка Запорожской области, сообщил в своем телеграм-канале глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, тяжелое ранение получил житель поселка. За прошедшие сутки атаки со стороны ВСУ предпринимались по трем направлениям, заявили в Министерстве обороны РФ: донецком, южнодонецком и запорожском. В районе Времевского выступа российская авиация нанесла удары по подразделениям ВСУ возле населенных пунктов Новодонецкое и Сторожевое в ДНР, а также Левадное в Запорожской области. Уничтожены танк, БМП и три боевые бронированные машины украинской армии.На Запорожском направлении группировка войск "Восток" отразила две атаки 65-й механизированной бригады ВСУ в районах Новоданиловки и Яблоково. Помимо этого, российские бойцы нанесли огневое поражение колоннам резервистов, которые выдвигались в направлении Лобкового и Каменского. Также они ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ возле Белогорья. Кроме того, в районах Дорожнянки, Гуляйполя и Мирного удалось пресечь деятельность трех групп диверсантов.Российские подразделения при поддержке авиации и артиллерии нанесли огневое поражение противнику также на Купянском, Краснолиманском и Херсонском направлениях.

https://ukraina.ru/20230621/1047442121.html

https://ukraina.ru/20230621/1047395483.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, контрнаступление, всу, обстрелы, московская область, беспилотники, вс рф