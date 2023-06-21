В ЕС не нашли законных оснований для конфискации замороженных российских активов - Bloomberg - 21.06.2023 Украина.ру
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В ЕС не нашли законных оснований для конфискации замороженных российских активов - Bloomberg
В ЕС не нашли законных оснований для конфискации замороженных российских активов - Bloomberg - 21.06.2023 Украина.ру
В ЕС не нашли законных оснований для конфискации замороженных российских активов - Bloomberg
Власти Евросоюза не смогут полностью конфисковать замороженные в связи с западными санкциями российские активы — для этого отсутствуют законные основания. К таким выводам пришла рабочая группа ЕС, сообщают журналисты Bloomberg со ссылкой на документ
2023-06-21T17:52
2023-06-21T17:52
новости
зарубежье
финансы
активы
санкции
экономика
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Рабочая группа Евросоюза по использованию российских активов решила, что их полное изъятие будет незаконным. ЕС не может изъять замороженные активы РФ, поэтому может быть рассмотрен вариант их временного использования, сказано в докладе.По словам западных СМИ, крупные мировые банки обеспокоены тем, что полное присвоение активов может привести к ответным мерам со стороны Москвы. Что повлияет на интересы финансовых организаций в России. Ранее представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявлял, что замороженные ЕС активы физлиц и компаний из РФ оцениваются в 24,1 миллиарда евро. Объем заблокированных за рубежом резервов ЦБ РФ составляет около $300 миллиардов.Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко рассчитывает, что Украина сможет погасить часть своего госдолга за счет арестованных российских активов и того, что киевские власти сумеют "отобрать у РФ".С началом СВО на Украине Запад ввёл многочисленные санкции против России, в частности были "заморожены" резервы, хранящиеся в долларах и евро.Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала подобные действия со стороны Запада воровством. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что РФ активно работает над возвращением "замороженных" активов в евро и долларах, по этому вопросу есть переговорная позиция.
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новости, зарубежье, финансы, активы, санкции, экономика
Новости, Зарубежье, финансы, активы, санкции, экономика

В ЕС не нашли законных оснований для конфискации замороженных российских активов - Bloomberg

17:52 21.06.2023
 
© Фото : Freepik, master1305
- РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Фото : Freepik, master1305
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Власти Евросоюза не смогут полностью конфисковать замороженные в связи с западными санкциями российские активы — для этого отсутствуют законные основания. К таким выводам пришла рабочая группа ЕС, сообщают журналисты Bloomberg со ссылкой на документ
Рабочая группа Евросоюза по использованию российских активов решила, что их полное изъятие будет незаконным. ЕС не может изъять замороженные активы РФ, поэтому может быть рассмотрен вариант их временного использования, сказано в докладе.
"[Рабочая группа ЕС] не видит надежного правового основания, позволяющего конфисковать замороженные или обездвиженные активы только на том основании, что эти активы подпадают под ограничительные меры ЕС", — говорится в документе.
По словам западных СМИ, крупные мировые банки обеспокоены тем, что полное присвоение активов может привести к ответным мерам со стороны Москвы. Что повлияет на интересы финансовых организаций в России.
Ранее представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявлял, что замороженные ЕС активы физлиц и компаний из РФ оцениваются в 24,1 миллиарда евро. Объем заблокированных за рубежом резервов ЦБ РФ составляет около $300 миллиардов.
Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко рассчитывает, что Украина сможет погасить часть своего госдолга за счет арестованных российских активов и того, что киевские власти сумеют "отобрать у РФ".
"Часть их (блокированных средств. — Ред.) можно использовать. И экономика Украины будет расти (после окончания конфликта. — Ред.), и инвесторы приходить, и долги мы будем перекрывать частью того, что отберем у РФ", — сказал советник Зеленского.
С началом СВО на Украине Запад ввёл многочисленные санкции против России, в частности были "заморожены" резервы, хранящиеся в долларах и евро.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала подобные действия со стороны Запада воровством.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что РФ активно работает над возвращением "замороженных" активов в евро и долларах, по этому вопросу есть переговорная позиция.
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
19 июня, 07:12
Украина рассчитывает погасить часть госдолга замороженными активами РоссииСоветник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко рассчитывает, что Украина сможет погасить часть своего госдолга за счет арестованных российских активов и того, что киевские власти сумеют "отобрать у РФ". Об этом он заявил 18 июня в эфире украинского телемарафона
 
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