https://ukraina.ru/20230621/1047453239.html

В ЕС не нашли законных оснований для конфискации замороженных российских активов - Bloomberg

В ЕС не нашли законных оснований для конфискации замороженных российских активов - Bloomberg - 21.06.2023 Украина.ру

В ЕС не нашли законных оснований для конфискации замороженных российских активов - Bloomberg

Власти Евросоюза не смогут полностью конфисковать замороженные в связи с западными санкциями российские активы — для этого отсутствуют законные основания. К таким выводам пришла рабочая группа ЕС, сообщают журналисты Bloomberg со ссылкой на документ

2023-06-21T17:52

2023-06-21T17:52

2023-06-21T17:52

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Рабочая группа Евросоюза по использованию российских активов решила, что их полное изъятие будет незаконным. ЕС не может изъять замороженные активы РФ, поэтому может быть рассмотрен вариант их временного использования, сказано в докладе.По словам западных СМИ, крупные мировые банки обеспокоены тем, что полное присвоение активов может привести к ответным мерам со стороны Москвы. Что повлияет на интересы финансовых организаций в России. Ранее представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявлял, что замороженные ЕС активы физлиц и компаний из РФ оцениваются в 24,1 миллиарда евро. Объем заблокированных за рубежом резервов ЦБ РФ составляет около $300 миллиардов.Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко рассчитывает, что Украина сможет погасить часть своего госдолга за счет арестованных российских активов и того, что киевские власти сумеют "отобрать у РФ".С началом СВО на Украине Запад ввёл многочисленные санкции против России, в частности были "заморожены" резервы, хранящиеся в долларах и евро.Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала подобные действия со стороны Запада воровством. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что РФ активно работает над возвращением "замороженных" активов в евро и долларах, по этому вопросу есть переговорная позиция.

https://ukraina.ru/20230619/1047349892.html

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новости, зарубежье, финансы, активы, санкции, экономика