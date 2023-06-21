Хорошо играть в оборону или плохо наступать? Скоробогатый о том, как будет самоубиваться Украина - 21.06.2023 Украина.ру
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Хорошо играть в оборону или плохо наступать? Скоробогатый о том, как будет самоубиваться Украина
Хорошо играть в оборону или плохо наступать? Скоробогатый о том, как будет самоубиваться Украина - 21.06.2023 Украина.ру
Хорошо играть в оборону или плохо наступать? Скоробогатый о том, как будет самоубиваться Украина
Редактор отдела политики журнала "Эксперт" Пётр Скоробогатый в эфире Украина.ру рассказал о положении дел в ходе украинского наступления, а также о перспективе... Украина.ру, 21.06.2023
2023-06-21T17:08
2023-06-21T17:08
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пётр скоробогатый
наступление
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сво
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Редактор отдела политики журнала "Эксперт" Пётр Скоробогатый в эфире Украина.ру рассказал о положении дел в ходе украинского наступления, а также о перспективе и резерве ВС РФ и настроениях в тылу: 00:25 - Об освещении украинского наступления во вражеских СМИ; 04:10 - Каким будет официальное оправдание провалившегося наступления? 06:32 – Чего следует ожидать российскому обществу? 10:05 - О совместной стратегии ЧВК "Вагнер" и ВС РФ; 11:33 – Есть ли у ВСУ время и возможности для подготовки нового наступления? 15:24 – О связи успехов на фронте и настроений в тылу; 18:37 – Насколько журналистам удаётся отвечать на обывательские вопросы про СВО? 22:30 - Удастся ли свергнуть киевский режим политическими методами?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, новости, пётр скоробогатый, наступление, чвк "вагнер", сво, вс рф
Видео, Новости, Пётр Скоробогатый, наступление, ЧВК "Вагнер", СВО, ВС РФ

Хорошо играть в оборону или плохо наступать? Скоробогатый о том, как будет самоубиваться Украина

17:08 21.06.2023
 
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Редактор отдела политики журнала "Эксперт" Пётр Скоробогатый в эфире Украина.ру рассказал о положении дел в ходе украинского наступления, а также о перспективе и резерве ВС РФ и настроениях в тылу:

00:25 - Об освещении украинского наступления во вражеских СМИ;
04:10 - Каким будет официальное оправдание провалившегося наступления?
06:32 – Чего следует ожидать российскому обществу?
10:05 - О совместной стратегии ЧВК "Вагнер" и ВС РФ;
11:33 – Есть ли у ВСУ время и возможности для подготовки нового наступления?
15:24 – О связи успехов на фронте и настроений в тылу;
18:37 – Насколько журналистам удаётся отвечать на обывательские вопросы про СВО?
22:30 - Удастся ли свергнуть киевский режим политическими методами?
Ермак Залужный
Вчера, 14:07
Украинское наступление и уроки Прохоровки. Залужного, конечно, не расстреляют, но карьеру испортятКомандующего 5-й гвардейской танковой армии Павла Ротмистрова, по его собственным воспоминаниям, Сталин хотел расстрелять за... Прохоровку. Да-да, за то самое сражение под Прохоровкой 12 июля 1943 года, которое считается решительной победой и переломным моментом Курской битвы
 
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