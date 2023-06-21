Хорошо играть в оборону или плохо наступать? Скоробогатый о том, как будет самоубиваться Украина
Редактор отдела политики журнала "Эксперт" Пётр Скоробогатый в эфире Украина.ру рассказал о положении дел в ходе украинского наступления, а также о перспективе и резерве ВС РФ и настроениях в тылу:
00:25 - Об освещении украинского наступления во вражеских СМИ;
04:10 - Каким будет официальное оправдание провалившегося наступления?
06:32 – Чего следует ожидать российскому обществу?
10:05 - О совместной стратегии ЧВК "Вагнер" и ВС РФ;
11:33 – Есть ли у ВСУ время и возможности для подготовки нового наступления?
15:24 – О связи успехов на фронте и настроений в тылу;
18:37 – Насколько журналистам удаётся отвечать на обывательские вопросы про СВО?
22:30 - Удастся ли свергнуть киевский режим политическими методами?
00:25 - Об освещении украинского наступления во вражеских СМИ;
04:10 - Каким будет официальное оправдание провалившегося наступления?
06:32 – Чего следует ожидать российскому обществу?
10:05 - О совместной стратегии ЧВК "Вагнер" и ВС РФ;
11:33 – Есть ли у ВСУ время и возможности для подготовки нового наступления?
15:24 – О связи успехов на фронте и настроений в тылу;
18:37 – Насколько журналистам удаётся отвечать на обывательские вопросы про СВО?
22:30 - Удастся ли свергнуть киевский режим политическими методами?
Вчера, 14:07Украинское наступление и уроки Прохоровки. Залужного, конечно, не расстреляют, но карьеру испортятКомандующего 5-й гвардейской танковой армии Павла Ротмистрова, по его собственным воспоминаниям, Сталин хотел расстрелять за... Прохоровку. Да-да, за то самое сражение под Прохоровкой 12 июля 1943 года, которое считается решительной победой и переломным моментом Курской битвы