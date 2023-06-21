https://ukraina.ru/20230621/1047452522.html

Хорошо играть в оборону или плохо наступать? Скоробогатый о том, как будет самоубиваться Украина

Хорошо играть в оборону или плохо наступать? Скоробогатый о том, как будет самоубиваться Украина - 21.06.2023 Украина.ру

Хорошо играть в оборону или плохо наступать? Скоробогатый о том, как будет самоубиваться Украина

Редактор отдела политики журнала "Эксперт" Пётр Скоробогатый в эфире Украина.ру рассказал о положении дел в ходе украинского наступления, а также о перспективе... Украина.ру, 21.06.2023

2023-06-21T17:08

2023-06-21T17:08

2023-06-21T17:08

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пётр скоробогатый

наступление

чвк "вагнер"

сво

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Редактор отдела политики журнала "Эксперт" Пётр Скоробогатый в эфире Украина.ру рассказал о положении дел в ходе украинского наступления, а также о перспективе и резерве ВС РФ и настроениях в тылу: 00:25 - Об освещении украинского наступления во вражеских СМИ; 04:10 - Каким будет официальное оправдание провалившегося наступления? 06:32 – Чего следует ожидать российскому обществу? 10:05 - О совместной стратегии ЧВК "Вагнер" и ВС РФ; 11:33 – Есть ли у ВСУ время и возможности для подготовки нового наступления? 15:24 – О связи успехов на фронте и настроений в тылу; 18:37 – Насколько журналистам удаётся отвечать на обывательские вопросы про СВО? 22:30 - Удастся ли свергнуть киевский режим политическими методами?

https://ukraina.ru/20230620/1047399824.html

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видео, новости, пётр скоробогатый, наступление, чвк "вагнер", сво, вс рф