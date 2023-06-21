Польский посол при ЕС предложил ввести санкции против нефтепровода "Дружба"

Никакой политики, только бизнес. Сколько заработала Россия на торговле с Украиной после начала СВО

С самого начала СВО не утихают споры вокруг допустимости украино-российских и российско-европейских экономических контактов. Власти, называя киевский режим террористическим (и не без оснований), ЕС — спонсором терроризма, а саму Украину осиным гнездом, переводят конфликт в плоскость ценностей и идеологии.