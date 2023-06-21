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Польский посол при ЕС предложил ввести санкции против нефтепровода "Дружба"
Польский посол при ЕС предложил ввести санкции против нефтепровода "Дружба" - 21.06.2023 Украина.ру
Польский посол при ЕС предложил ввести санкции против нефтепровода "Дружба"
Новый пакет санкций Евросоюза будет включать в себя запрет транспортировки нефти по южной ветви нефтепровода "Дружба", заявил посол Польши при Европейском союзе Анджей Садось, сообщили журналисты РИА Новости 21 июня
2023-06-21T17:27
2023-06-21T17:27
2023-06-21T17:36
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В Европе согласовали новый пакет антироссийских санкций. Он коснётся лиц, которых Запад обвиняет в якобы незаконной депортации детей, более 30 субъектов хозяйствования, которые обходят санкции. Польские власти также предложили наложить запрет на транспортировку нефти по южной ветви нефтепровода "Дружба".21 июня в представительстве Швеции в Совете ЕС заявили о согласовании нового пакета антироссийских санкций.В Евросоюзе с апреля пытались согласовать 11-ый пакет санкции против России. Основной целью очередного пакета является дальнейшее усиление борьбы с обходом европейских ограничений.Страны коллективного Запада после начала СВО ввели в отношении России ряд жёстких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны – около 300 миллиардов долларов.Конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса, отмечал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заморозку российских активов в Европе воровством.
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новости, зарубежье, польша, ес, запад, санкции, антироссийские санкции
Новости, Зарубежье, Польша, ЕС, Запад, санкции, антироссийские санкции
Польский посол при ЕС предложил ввести санкции против нефтепровода "Дружба"
17:27 21.06.2023 (обновлено: 17:36 21.06.2023)
Новый пакет санкций Евросоюза будет включать в себя запрет транспортировки нефти по южной ветви нефтепровода "Дружба", заявил посол Польши при Европейском союзе Анджей Садось, сообщили журналисты РИА Новости 21 июня
В Европе согласовали новый пакет антироссийских санкций. Он коснётся лиц, которых Запад обвиняет в якобы незаконной депортации детей, более 30 субъектов хозяйствования, которые обходят санкции.
Польские власти также предложили наложить запрет на транспортировку нефти по южной ветви нефтепровода "Дружба".
"Там есть польские постулаты, касающиеся полного наложения санкций на южную "Дружбу", там же есть запрет въезда для российских грузовых прицепов", - сказал Садось.
21 июня в представительстве Швеции в Совете ЕС заявили о согласовании нового пакета антироссийских санкций.
В Евросоюзе с апреля пытались согласовать 11-ый пакет санкции против России. Основной целью очередного пакета является дальнейшее усиление борьбы с обходом европейских ограничений.
Страны коллективного Запада после начала СВО ввели в отношении России ряд жёстких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны – около 300 миллиардов долларов.
Конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса, отмечал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заморозку российских активов в Европе воровством.