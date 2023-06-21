У армий России и Украины появились новые возможности: что говорили об Украине в мире 21 июня - 21.06.2023 Украина.ру
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У армий России и Украины появились новые возможности: что говорили об Украине в мире 21 июня
У армий России и Украины появились новые возможности: что говорили об Украине в мире 21 июня - 21.06.2023 Украина.ру
У армий России и Украины появились новые возможности: что говорили об Украине в мире 21 июня
Украина.ру, 21.06.2023
2023-06-21T17:32
2023-06-21T17:32
эксклюзив
украина
россия
контрнаступление
всу
япония
владимир зеленский
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Проблемы ВСУ при контрнаступленииВ интервью телеканалу BBC президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ идёт "медленнее, чем хотелось бы".С чем это связано, попытался объяснить генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Tagesspiegel: "Мы видим, как Украина после нескольких месяцев обучения и вооружения своей армии снова стала способной завоевывать территории. Однако местность трудная, а российская армия создала мощные оборонительные позиции, в том числе минные поля и противотанковые заграждения. Продвигаться вперёд нелегко".В ходе контрнаступления ВСУ несут большие потери среди личного состава и в технике, о чём говорит не только российская сторона, но и западные эксперты и чиновники. Украинская армия встречает отпор ВС РФ, к тому же у российских военных было достаточно времени для укрепления линии обороны.Тем не менее, наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан, у них ещё есть резервы, предупреждает президент РФ Владимир Путин.Атака Каховской ГЭС создала новые условия для обеих армий"Украинский фронт неожиданно стал на 200 км длиннее. Пересыхание Каховского водохранилища привело к резкому изменению стратегической ситуации на юге Украины. Как для российской армии, так и для украинских защитников появились новые возможности, но также и новые опасности", — заявил военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке.По его оценке, по высохшему дну водохранилища, ширина которого составляет от 7 до 30 км, возможно, сможет пройти гусеничная техника, колёсная – вряд ли."Теперь появилась возможность, что Украина будет наступать не только там, где россияне ждали и где готовили окопы и минные поля в течение нескольких месяцев, но также и в совсем другом месте", — отмечает Рёпке.Однако воспользоваться этой ситуацией для наступления может и российская армия, чтобы вернуть под свой контроль всю территорию Херсонской области.Затягивание войны выгодно Западу, но преимущество - на стороне РФДепутат Палаты представителей (нижней палаты парламента Японии) Мунэо Судзуки, которого называли неформальным советником по России бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, объяснил, почему информация в западных СМИ о контрнаступлении ВСУ не всегда соответствует действительности."Я без сомнений уверен в подавляющем превосходстве России. Западная пресса изо дня в день сообщает о "продвижении Украины" и "поражении России". Почему есть такие сообщения, которые игнорируют реальность? Дело в том, что есть люди, которые извлекают выгоду из таких заявлений. Как и военно-промышленный комплекс, получающий выгоду от затягивания войны, так и в прессе есть люди, которые получают выгоду от войн и территориальных споров. Западные СМИ, сообщающие о контрнаступлении Украины, извлекают выгоду не от побед Украины, а от затягивания войны", - заявил политик.Судзуки настаивает на скорейшем прекращении огня, чтобы остановить кровопролитие и среди россиян, и среди украинцев. Кроме того, он выступает категорически против инициативы некоторых японских политиков о начале поставок оружия Украине."Япония - единственная страна в G7, которая не отправляет летальное оружие. Я буду добиваться сохранения этой позиции. Я думаю, если Япония будет поставлять летальные вооружения в зоны конфликтов, то мы распрощаемся с пацифизмом, который культивировался более чем полвека в послевоенное время, и это будет необратимо. Думаю, что роль Японии заключается в том, чтобы призывать все имеющие к этому отношение страны к прекращению конфликта на Украине, а не в том, чтобы предоставить летальные вооружения", - подчеркнул депутат.
https://ukraina.ru/20230621/1047421118.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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Украина.ру
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5
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эксклюзив, украина, россия, контрнаступление, всу, япония, владимир зеленский
Эксклюзив, Украина, Россия, контрнаступление, ВСУ, Япония, Владимир Зеленский

У армий России и Украины появились новые возможности: что говорили об Украине в мире 21 июня

17:32 21.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
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Проблемы ВСУ при контрнаступлении
В интервью телеканалу BBC президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ идёт "медленнее, чем хотелось бы".
С чем это связано, попытался объяснить генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Tagesspiegel:
"Мы видим, как Украина после нескольких месяцев обучения и вооружения своей армии снова стала способной завоевывать территории. Однако местность трудная, а российская армия создала мощные оборонительные позиции, в том числе минные поля и противотанковые заграждения. Продвигаться вперёд нелегко".
В ходе контрнаступления ВСУ несут большие потери среди личного состава и в технике, о чём говорит не только российская сторона, но и западные эксперты и чиновники. Украинская армия встречает отпор ВС РФ, к тому же у российских военных было достаточно времени для укрепления линии обороны.
Тем не менее, наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан, у них ещё есть резервы, предупреждает президент РФ Владимир Путин.
Пётр Скоробогатый интервью
05:00
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Атака Каховской ГЭС создала новые условия для обеих армий
"Украинский фронт неожиданно стал на 200 км длиннее. Пересыхание Каховского водохранилища привело к резкому изменению стратегической ситуации на юге Украины.
Как для российской армии, так и для украинских защитников появились новые возможности, но также и новые опасности", — заявил военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке.
По его оценке, по высохшему дну водохранилища, ширина которого составляет от 7 до 30 км, возможно, сможет пройти гусеничная техника, колёсная – вряд ли.
"Теперь появилась возможность, что Украина будет наступать не только там, где россияне ждали и где готовили окопы и минные поля в течение нескольких месяцев, но также и в совсем другом месте", — отмечает Рёпке.
Однако воспользоваться этой ситуацией для наступления может и российская армия, чтобы вернуть под свой контроль всю территорию Херсонской области.
Затягивание войны выгодно Западу, но преимущество - на стороне РФ
Депутат Палаты представителей (нижней палаты парламента Японии) Мунэо Судзуки, которого называли неформальным советником по России бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, объяснил, почему информация в западных СМИ о контрнаступлении ВСУ не всегда соответствует действительности.
"Я без сомнений уверен в подавляющем превосходстве России. Западная пресса изо дня в день сообщает о "продвижении Украины" и "поражении России".
Почему есть такие сообщения, которые игнорируют реальность? Дело в том, что есть люди, которые извлекают выгоду из таких заявлений. Как и военно-промышленный комплекс, получающий выгоду от затягивания войны, так и в прессе есть люди, которые получают выгоду от войн и территориальных споров.
Западные СМИ, сообщающие о контрнаступлении Украины, извлекают выгоду не от побед Украины, а от затягивания войны", - заявил политик.
Зеленский Кисида
22 марта, 16:18
Унизительный визит премьер-министра Японии на Украину. И при чём тут Путин и Си Пока внимание всего мира приковано к Москве, где с государственным визитом находился председатель КНР Си Цзиньпин, в Киев 21 марта с необъявленным визитом прибыл премьер-министр Японии Фумио Кисида
Судзуки настаивает на скорейшем прекращении огня, чтобы остановить кровопролитие и среди россиян, и среди украинцев. Кроме того, он выступает категорически против инициативы некоторых японских политиков о начале поставок оружия Украине.
"Япония - единственная страна в G7, которая не отправляет летальное оружие. Я буду добиваться сохранения этой позиции.
Я думаю, если Япония будет поставлять летальные вооружения в зоны конфликтов, то мы распрощаемся с пацифизмом, который культивировался более чем полвека в послевоенное время, и это будет необратимо.
Думаю, что роль Японии заключается в том, чтобы призывать все имеющие к этому отношение страны к прекращению конфликта на Украине, а не в том, чтобы предоставить летальные вооружения", - подчеркнул депутат.
 
ЭксклюзивУкраинаРоссияконтрнаступлениеВСУЯпонияВладимир Зеленский
 
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