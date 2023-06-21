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Боевики ВСУ сожгли на камеру Библию и показали свою "правильную" сектантскую
Боевики ВСУ сожгли на камеру Библию и показали свою "правильную" сектантскую - 21.06.2023 Украина.ру
Боевики ВСУ сожгли на камеру Библию и показали свою "правильную" сектантскую
Неизвестные в форме солдат ВСУ и говорящие на украинском языке сожгли Библию. Видеозапись распространили в соцсетях
2023-06-21T16:59
2023-06-21T16:59
2023-06-21T17:15
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Неизвестный в украинской форме нашел Библию, напечатанную на русском языке. Он поджег книгу, произнес украинский неонацистский лозунг, и показал другую - по его мнению, "правильную" Библию.Предположительно книгу мужчина нашел в доме, где ранее находились российские военные. Заведующий отделом Украины Института стран СНГ и постоянный эксперт издания Украина.ру Иван Скориков назвал видеозапись мерзкой. Об этом он написал в телеграм-канале.Эксперт отметил, что ролик заканчивается логотипом 3-й отдельной штурмовой бригады. Так с января 2023 года называется крупнейшее подразделение террористов из "Азова"* в рядах ВСУ. Обласканный госнаградами и международной славой, "Азов"* пропагандирует неоязыческий милитари-культ из смеси псевдославянской мифологии, эстетики Третьего рейха и сатанизма, добавил Скориков.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров у себя в Telegram-канале прокомментировал видеозапись, на которой солдаты ВСУ издеваются над священным для мусульман Кораном."Клянусь Всевышним Аллахом, мы не позволим никому безнаказанно глумиться над Священным Кораном, и кара Господа Миров дойдет до вас, где бы вы ни находились! Я искренне молюсь, чтобы эта кара была доведена до вас через наших воинов, которые жаждут уничтожить вас больше, чем вы хотите жить", - написал Кадыров.*запрещенная в РФ террористическая организация.
https://ukraina.ru/20230506/1045961404.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, библия, религия, православие, всу, украина
Новости, Библия, Религия, Православие, ВСУ, Украина
Боевики ВСУ сожгли на камеру Библию и показали свою "правильную" сектантскую
16:59 21.06.2023 (обновлено: 17:15 21.06.2023)
Неизвестные в форме солдат ВСУ и говорящие на украинском языке сожгли Библию. Видеозапись распространили в соцсетях
Неизвестный в украинской форме нашел Библию, напечатанную на русском языке. Он поджег книгу, произнес украинский неонацистский лозунг, и показал другую - по его мнению, "правильную" Библию.
Предположительно книгу мужчина нашел в доме, где ранее находились российские военные.
"Вот смотрите, парни, что нашли у этих [замечательных] орков. Читают, молятся. Пора лечить ваши больные головы, а это подпалить", - прокомментировал свои действия боевик.
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ и постоянный эксперт издания Украина.ру Иван Скориков назвал видеозапись мерзкой. Об этом он написал в телеграм-канале.
"Жгут нацисты-сатанисты православную Библию, и при этом показывают как "добру книгу" издание для протестантов-пятидисятников.<...> "Добрую Библию" показали, чтоб спонсоров на Западе не обижать", - написал Скориков.
Эксперт отметил, что ролик заканчивается логотипом 3-й отдельной штурмовой бригады. Так с января 2023 года называется крупнейшее подразделение террористов из "Азова"* в рядах ВСУ.
Обласканный госнаградами и международной славой, "Азов"* пропагандирует неоязыческий милитари-культ из смеси псевдославянской мифологии, эстетики Третьего рейха и сатанизма, добавил Скориков.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров у себя в Telegram-канале прокомментировал видеозапись, на которой солдаты ВСУ издеваются над священным для мусульман Кораном.
"Клянусь Всевышним Аллахом, мы не позволим никому безнаказанно глумиться над Священным Кораном, и кара Господа Миров дойдет до вас, где бы вы ни находились! Я искренне молюсь, чтобы эта кара была доведена до вас через наших воинов, которые жаждут уничтожить вас больше, чем вы хотите жить", - написал Кадыров.
*запрещенная в РФ террористическая организация.