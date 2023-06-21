https://ukraina.ru/20230621/1047451435.html

Боевики ВСУ сожгли на камеру Библию и показали свою "правильную" сектантскую

Боевики ВСУ сожгли на камеру Библию и показали свою "правильную" сектантскую - 21.06.2023 Украина.ру

Боевики ВСУ сожгли на камеру Библию и показали свою "правильную" сектантскую

Неизвестные в форме солдат ВСУ и говорящие на украинском языке сожгли Библию. Видеозапись распространили в соцсетях

2023-06-21T16:59

2023-06-21T16:59

2023-06-21T17:15

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Неизвестный в украинской форме нашел Библию, напечатанную на русском языке. Он поджег книгу, произнес украинский неонацистский лозунг, и показал другую - по его мнению, "правильную" Библию.Предположительно книгу мужчина нашел в доме, где ранее находились российские военные. Заведующий отделом Украины Института стран СНГ и постоянный эксперт издания Украина.ру Иван Скориков назвал видеозапись мерзкой. Об этом он написал в телеграм-канале.Эксперт отметил, что ролик заканчивается логотипом 3-й отдельной штурмовой бригады. Так с января 2023 года называется крупнейшее подразделение террористов из "Азова"* в рядах ВСУ. Обласканный госнаградами и международной славой, "Азов"* пропагандирует неоязыческий милитари-культ из смеси псевдославянской мифологии, эстетики Третьего рейха и сатанизма, добавил Скориков.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров у себя в Telegram-канале прокомментировал видеозапись, на которой солдаты ВСУ издеваются над священным для мусульман Кораном."Клянусь Всевышним Аллахом, мы не позволим никому безнаказанно глумиться над Священным Кораном, и кара Господа Миров дойдет до вас, где бы вы ни находились! Я искренне молюсь, чтобы эта кара была доведена до вас через наших воинов, которые жаждут уничтожить вас больше, чем вы хотите жить", - написал Кадыров.*запрещенная в РФ террористическая организация.

https://ukraina.ru/20230506/1045961404.html

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новости, библия, религия, православие, всу, украина