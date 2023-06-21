Горят за милую душу: Путин рассказал, сколько танков "наколотили наши мужики" - 21.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230621/1047449823.html
Горят за милую душу: Путин рассказал, сколько танков "наколотили наши мужики"
Горят за милую душу: Путин рассказал, сколько танков "наколотили наши мужики" - 21.06.2023 Украина.ру
Горят за милую душу: Путин рассказал, сколько танков "наколотили наши мужики"
ВСУ несут серьёзные потери в личном составе и технике, заявил президент России Владимир Путин журналистам 21 июня
2023-06-21T16:28
2023-06-21T16:29
новости
россия
украина
всу
потери всу
владимир путин
сво
киевский режим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/15/1047451235_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fb6f609a702c910798eb4c2e3418e8c8.jpg.webp
В контрнаступлении ВСУ сейчас наблюдается затишье. Это связано с серьёзными потерями украинских войск и личного состава, и техники, отметил Путин.Противник комбинирует из бригад, которые понесли серьезные потери, новые подразделения, восстанавливает боеспособность, отметил глава государства.Киевский режим опасается таких же масштабных потерь в будущем, так как это может привести не только к утрате наступательного потенциала, но и утрате боеспособности армии в целом.На сегодняшний день мы видим, что этот наступательный потенциал пока не исчерпан, есть и резервы, которые противник думает, где и как вводить, добавил Путин.Президент России выразил уверенность, что шансов пройти у противника нет. Это достигнуто благодаря мужеству и героизму российских бойцов, готовности командиров к отражению любых агрессивных действий в отношении России.
https://ukraina.ru/20230620/1047410414.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/15/1047451235_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9f0e6d26cfa388629321948c079703f1.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, всу, потери всу, владимир путин, сво, киевский режим
Новости, Россия, Украина, ВСУ, потери ВСУ, Владимир Путин, СВО, киевский режим

Горят за милую душу: Путин рассказал, сколько танков "наколотили наши мужики"

16:28 21.06.2023 (обновлено: 16:29 21.06.2023)
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с выпускниками высших военно-учебных заведений
Встреча президента РФ В. Путина с выпускниками высших военно-учебных заведений - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости . Гавриил Григоров
Перейти в фотобанк
Читать в
ВСУ несут серьёзные потери в личном составе и технике, заявил президент России Владимир Путин журналистам 21 июня
В контрнаступлении ВСУ сейчас наблюдается затишье. Это связано с серьёзными потерями украинских войск и личного состава, и техники, отметил Путин.
"Наши мужики наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа", - сказал Путин.
Противник комбинирует из бригад, которые понесли серьезные потери, новые подразделения, восстанавливает боеспособность, отметил глава государства.
Киевский режим опасается таких же масштабных потерь в будущем, так как это может привести не только к утрате наступательного потенциала, но и утрате боеспособности армии в целом.
На сегодняшний день мы видим, что этот наступательный потенциал пока не исчерпан, есть и резервы, которые противник думает, где и как вводить, добавил Путин.
Президент России выразил уверенность, что шансов пройти у противника нет. Это достигнуто благодаря мужеству и героизму российских бойцов, готовности командиров к отражению любых агрессивных действий в отношении России.
- РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Вчера, 15:40
Зрада началась. Запад уже готовится к провалу контрнаступления ВСУЭксперт в области целей устойчивого развития ООН, американский инвестор Джеффри Сакс написал пост в Twitter, который очень не понравился Украине
 
НовостиРоссияУкраинаВСУпотери ВСУВладимир ПутинСВОкиевский режим
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:49Переход ВС РФ от обороны к наступлению, Макрон приглашает Украину в НАТО. О чём говорили эксперты 21 июня
16:28Горят за милую душу: Путин рассказал, сколько танков "наколотили наши мужики"
16:04Напугали левых, порадовали неонацистов: зачем Украина назначила скандалиста Мельника послом в Бразилии
16:01Шмыгаль попросил ещё $6,5 млрд в год на восстановление Украины
15:52"Большой позор для диктаторов". Байден оскорбил Си Цзиньпина
15:52США предоставят Украине $1,3 миллиарда на восстановление энергетики
15:47Западу не нужен новый геноцид в Косово. Почему США и ЕС решили осадить албанских сепаратистов
15:46Зеленский признал, что наступление ВСУ идет "медленнее, чем хотелось бы"
15:27В ЧВК "Вагнер" набирают геймеров для управления беспилотниками
15:19О судьбе Прибалтики, ядерной войне и китайских проблемах для США - Ищенко
15:17Премьер Британии подумывает провести отпуск на Украине
15:16В Кремле пока не решили, чем награждать военных за освобождение Артемовска
14:54Российские военные отбили две атаки и сожгли колонны резерва ВСУ на Запорожском направлении
14:35"Непонятная компенсация". Песков объяснил, почему Байден назвал Си Цзиньпина диктатором
14:17Юрий Баранчик: Нужно опасаться не наступления ВСУ, а провокации с ядерным оружием накануне саммита НАТО
14:04Сийярто предрек затяжной конфликт на Украине из-за "военного психоза" Европы
13:56Путь проложит ЧВК: выпускной экзамен "вагнеров"
13:56Байден назвал Си Цзиньпина диктатором, в МИД Китая ответили
13:51На Украине разрешили исполнять песни Цоя
13:48Великобритания выделит Украине новый кредит
Лента новостейМолния