https://ukraina.ru/20230621/1047449823.html
Горят за милую душу: Путин рассказал, сколько танков "наколотили наши мужики"
Горят за милую душу: Путин рассказал, сколько танков "наколотили наши мужики" - 21.06.2023 Украина.ру
Горят за милую душу: Путин рассказал, сколько танков "наколотили наши мужики"
ВСУ несут серьёзные потери в личном составе и технике, заявил президент России Владимир Путин журналистам 21 июня
2023-06-21T16:28
2023-06-21T16:28
2023-06-21T16:29
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владимир путин
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В контрнаступлении ВСУ сейчас наблюдается затишье. Это связано с серьёзными потерями украинских войск и личного состава, и техники, отметил Путин.Противник комбинирует из бригад, которые понесли серьезные потери, новые подразделения, восстанавливает боеспособность, отметил глава государства.Киевский режим опасается таких же масштабных потерь в будущем, так как это может привести не только к утрате наступательного потенциала, но и утрате боеспособности армии в целом.На сегодняшний день мы видим, что этот наступательный потенциал пока не исчерпан, есть и резервы, которые противник думает, где и как вводить, добавил Путин.Президент России выразил уверенность, что шансов пройти у противника нет. Это достигнуто благодаря мужеству и героизму российских бойцов, готовности командиров к отражению любых агрессивных действий в отношении России.
https://ukraina.ru/20230620/1047410414.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, всу, потери всу, владимир путин, сво, киевский режим
Новости, Россия, Украина, ВСУ, потери ВСУ, Владимир Путин, СВО, киевский режим
Горят за милую душу: Путин рассказал, сколько танков "наколотили наши мужики"
16:28 21.06.2023 (обновлено: 16:29 21.06.2023)
ВСУ несут серьёзные потери в личном составе и технике, заявил президент России Владимир Путин журналистам 21 июня
В контрнаступлении ВСУ сейчас наблюдается затишье. Это связано с серьёзными потерями украинских войск и личного состава, и техники, отметил Путин.
"Наши мужики наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа", - сказал Путин.
Противник комбинирует из бригад, которые понесли серьезные потери, новые подразделения, восстанавливает боеспособность, отметил глава государства.
Киевский режим опасается таких же масштабных потерь в будущем, так как это может привести не только к утрате наступательного потенциала, но и утрате боеспособности армии в целом.
На сегодняшний день мы видим, что этот наступательный потенциал пока не исчерпан, есть и резервы, которые противник думает, где и как вводить, добавил Путин.
Президент России выразил уверенность, что шансов пройти у противника нет. Это достигнуто благодаря мужеству и героизму российских бойцов, готовности командиров к отражению любых агрессивных действий в отношении России.