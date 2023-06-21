https://ukraina.ru/20230621/1047449823.html

Горят за милую душу: Путин рассказал, сколько танков "наколотили наши мужики"

Горят за милую душу: Путин рассказал, сколько танков "наколотили наши мужики" - 21.06.2023 Украина.ру

Горят за милую душу: Путин рассказал, сколько танков "наколотили наши мужики"

ВСУ несут серьёзные потери в личном составе и технике, заявил президент России Владимир Путин журналистам 21 июня

2023-06-21T16:28

2023-06-21T16:28

2023-06-21T16:29

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потери всу

владимир путин

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киевский режим

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В контрнаступлении ВСУ сейчас наблюдается затишье. Это связано с серьёзными потерями украинских войск и личного состава, и техники, отметил Путин.Противник комбинирует из бригад, которые понесли серьезные потери, новые подразделения, восстанавливает боеспособность, отметил глава государства.Киевский режим опасается таких же масштабных потерь в будущем, так как это может привести не только к утрате наступательного потенциала, но и утрате боеспособности армии в целом.На сегодняшний день мы видим, что этот наступательный потенциал пока не исчерпан, есть и резервы, которые противник думает, где и как вводить, добавил Путин.Президент России выразил уверенность, что шансов пройти у противника нет. Это достигнуто благодаря мужеству и героизму российских бойцов, готовности командиров к отражению любых агрессивных действий в отношении России.

https://ukraina.ru/20230620/1047410414.html

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новости, россия, украина, всу, потери всу, владимир путин, сво, киевский режим