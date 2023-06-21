Шмыгаль попросил ещё $6,5 млрд в год на восстановление Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Денис ШмигальДенис Шмыгаль
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Денис Шмигаль
Киеву нужно ещё $6,5 миллиарда на восстановление страны на следующие 12 месяцев. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на конференции в Лондоне 21 июня
Премьер-министр Украины потребовал выделить украинским властям ещё $6,5 млрд миллиардов на следующие 12 месяцев. Деньги планируют потратить якобы на восстановление инфраструктуры.
"Наши партнеры уже пообещали 4,3 миллиарда долларов из общих 14,1 миллиарда долларов, необходимых для быстрого восстановления в течение следующих 12 месяцев, нам нужно еще 6,5 миллиарда", - сказал Шмыгаль.
В 2023 году Киев надеется получить от Запада 14,1 миллиарда долларов для восстановления ключевых сфер, стимулирующих экономику страны, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Затраты на восстановление Украины могут составить 411 миллиардов долларов, подсчитали во Всемирном банке совместно с Еврокомиссией, ООН и правительством Украины.