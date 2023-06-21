Шмыгаль попросил ещё $6,5 млрд в год на восстановление Украины - 21.06.2023 Украина.ру
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Шмыгаль попросил ещё $6,5 млрд в год на восстановление Украины
Шмыгаль попросил ещё $6,5 млрд в год на восстановление Украины - 21.06.2023 Украина.ру
Шмыгаль попросил ещё $6,5 млрд в год на восстановление Украины
Киеву нужно ещё $6,5 миллиарда на восстановление страны на следующие 12 месяцев. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на конференции в Лондоне 21 июня
2023-06-21T16:01
2023-06-21T16:01
новости
зарубежье
украина
запад
денис шмыгаль
марченко
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Премьер-министр Украины потребовал выделить украинским властям ещё $6,5 млрд миллиардов на следующие 12 месяцев. Деньги планируют потратить якобы на восстановление инфраструктуры.В 2023 году Киев надеется получить от Запада 14,1 миллиарда долларов для восстановления ключевых сфер, стимулирующих экономику страны, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.Затраты на восстановление Украины могут составить 411 миллиардов долларов, подсчитали во Всемирном банке совместно с Еврокомиссией, ООН и правительством Украины.
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новости, зарубежье, украина, запад, денис шмыгаль, марченко
Новости, Зарубежье, Украина, Запад, Денис Шмыгаль, Марченко

Шмыгаль попросил ещё $6,5 млрд в год на восстановление Украины

16:01 21.06.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Денис ШмигальДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Денис Шмигаль
Читать в
Киеву нужно ещё $6,5 миллиарда на восстановление страны на следующие 12 месяцев. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на конференции в Лондоне 21 июня
Премьер-министр Украины потребовал выделить украинским властям ещё $6,5 млрд миллиардов на следующие 12 месяцев. Деньги планируют потратить якобы на восстановление инфраструктуры.
"Наши партнеры уже пообещали 4,3 миллиарда долларов из общих 14,1 миллиарда долларов, необходимых для быстрого восстановления в течение следующих 12 месяцев, нам нужно еще 6,5 миллиарда", - сказал Шмыгаль.
В 2023 году Киев надеется получить от Запада 14,1 миллиарда долларов для восстановления ключевых сфер, стимулирующих экономику страны, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Затраты на восстановление Украины могут составить 411 миллиардов долларов, подсчитали во Всемирном банке совместно с Еврокомиссией, ООН и правительством Украины.
- РИА Новости, 1920, 09.06.2023
9 июня, 14:58
На кону — репутация Байдена. США пытаются переложить бремя поддержки Украины на другую странуОдной из ключевых тем переговоров президента США Джо Байдена и прибывшего 7 июня с двухдневным визитом в Штаты премьер-министра Великобритании Риши Сунака была ситуация на Украине
 
НовостиЗарубежьеУкраинаЗападДенис ШмыгальМарченко
 
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