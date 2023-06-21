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Шмыгаль попросил ещё $6,5 млрд в год на восстановление Украины

Шмыгаль попросил ещё $6,5 млрд в год на восстановление Украины - 21.06.2023 Украина.ру

Шмыгаль попросил ещё $6,5 млрд в год на восстановление Украины

Киеву нужно ещё $6,5 миллиарда на восстановление страны на следующие 12 месяцев. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на конференции в Лондоне 21 июня

2023-06-21T16:01

2023-06-21T16:01

2023-06-21T16:01

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Премьер-министр Украины потребовал выделить украинским властям ещё $6,5 млрд миллиардов на следующие 12 месяцев. Деньги планируют потратить якобы на восстановление инфраструктуры.В 2023 году Киев надеется получить от Запада 14,1 миллиарда долларов для восстановления ключевых сфер, стимулирующих экономику страны, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.Затраты на восстановление Украины могут составить 411 миллиардов долларов, подсчитали во Всемирном банке совместно с Еврокомиссией, ООН и правительством Украины.

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2023

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новости, зарубежье, украина, запад, денис шмыгаль, марченко