Зеленский признал, что наступление ВСУ идет "медленнее, чем хотелось бы" - 21.06.2023 Украина.ру
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Зеленский признал, что наступление ВСУ идет "медленнее, чем хотелось бы"
Зеленский признал, что наступление ВСУ идет "медленнее, чем хотелось бы" - 21.06.2023 Украина.ру
Зеленский признал, что наступление ВСУ идет "медленнее, чем хотелось бы"
Наступление украинских войск замедлилось по причине заминирования российскими военнослужащими территорий. Об этом в интервью британскому изданию BBC заявил президент Украины Владимир Зеленский
2023-06-21T15:46
2023-06-21T15:46
новости
владимир зеленский
украина
наступление
россия
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Наступление ВСУ идет "медленнее, чем хотелось бы", и результатов сейчас не будет. Такое признание в интервью британским журналистам сделал президент Украины Владимир Зеленский. "Некоторые люди считают, что это голливудский фильм, и ждут результатов сейчас. Это не так", — сказал он. Наступление украинских войск затормозили минные поля на площади около 200 тысяч квадратных километров. Украинская армия, добавил Зеленский, будет продвигаться "так, как сочтем нужным". Зеленский категорически выступил против мирных переговоров "кто бы ни был президентом в Москве". Украинские власти не рассматривают возможность заморозки конфликта, добавил он.
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новости, владимир зеленский, украина, наступление, россия
Новости, Владимир Зеленский, Украина, наступление, Россия

Зеленский признал, что наступление ВСУ идет "медленнее, чем хотелось бы"

15:46 21.06.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Наступление украинских войск замедлилось по причине заминирования российскими военнослужащими территорий. Об этом в интервью британскому изданию BBC заявил президент Украины Владимир Зеленский
Наступление ВСУ идет "медленнее, чем хотелось бы", и результатов сейчас не будет. Такое признание в интервью британским журналистам сделал президент Украины Владимир Зеленский.
"Некоторые люди считают, что это голливудский фильм, и ждут результатов сейчас. Это не так", — сказал он.
Наступление украинских войск затормозили минные поля на площади около 200 тысяч квадратных километров. Украинская армия, добавил Зеленский, будет продвигаться "так, как сочтем нужным".
Зеленский категорически выступил против мирных переговоров "кто бы ни был президентом в Москве". Украинские власти не рассматривают возможность заморозки конфликта, добавил он.
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Минобороны Украины: контрнаступление ВСУ столкнулось с "бешеным сопротивлением"Украинские войска при контрнаступлении столкнулись со сложностями и "бешеным сопротивлением" российских войск, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 20 июня в своём Telegram-канале
 
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