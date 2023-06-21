https://ukraina.ru/20230621/1047447741.html
Зеленский признал, что наступление ВСУ идет "медленнее, чем хотелось бы"
Зеленский признал, что наступление ВСУ идет "медленнее, чем хотелось бы" - 21.06.2023 Украина.ру
Зеленский признал, что наступление ВСУ идет "медленнее, чем хотелось бы"
Наступление украинских войск замедлилось по причине заминирования российскими военнослужащими территорий. Об этом в интервью британскому изданию BBC заявил президент Украины Владимир Зеленский
2023-06-21T15:46
2023-06-21T15:46
2023-06-21T15:46
новости
владимир зеленский
украина
наступление
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/05/1045052712_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_e172893e25c74719447a9d56e6b417c5.jpg.webp
Наступление ВСУ идет "медленнее, чем хотелось бы", и результатов сейчас не будет. Такое признание в интервью британским журналистам сделал президент Украины Владимир Зеленский. "Некоторые люди считают, что это голливудский фильм, и ждут результатов сейчас. Это не так", — сказал он. Наступление украинских войск затормозили минные поля на площади около 200 тысяч квадратных километров. Украинская армия, добавил Зеленский, будет продвигаться "так, как сочтем нужным". Зеленский категорически выступил против мирных переговоров "кто бы ни был президентом в Москве". Украинские власти не рассматривают возможность заморозки конфликта, добавил он.
https://ukraina.ru/20230621/1047430105.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/05/1045052712_42:0:969:695_1920x0_80_0_0_618263f59fe51188096958f7d9b60ca2.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, украина, наступление, россия
Зеленский признал, что наступление ВСУ идет "медленнее, чем хотелось бы"
Наступление украинских войск замедлилось по причине заминирования российскими военнослужащими территорий. Об этом в интервью британскому изданию BBC заявил президент Украины Владимир Зеленский