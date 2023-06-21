https://ukraina.ru/20230621/1047446829.html
США предоставят Украине $1,3 миллиарда на восстановление энергетики
США предоставят Украине $1,3 миллиарда на восстановление энергетики - 21.06.2023 Украина.ру
США предоставят Украине $1,3 миллиарда на восстановление энергетики
США предоставят Украине дополнительные $1,3 млрд на восстановление энергетики. Об этом во время конференции в Лондоне заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен
2023-06-21T15:52
2023-06-21T15:52
2023-06-21T15:52
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США предоставят Украине $1,3 миллиарда на восстановление энергетической системы. Более $520 млн из этой суммы пойдут на восстановление энергосетей Украины и преодоление монополии в данной сфере, заявил Блинкен.Восстановление энергетической системы - это закладка фундамента для процветания Украины как безопасной, защищенной и независимой страны, сказал он."Чрезвычайно важно, чтобы эти беспрецедентные ресурсы, которые мы предоставляем, должным образом управлялись", - добавил Блинкен.В Пентагоне переоценили стоимость оружия, которое отправили Украине. Заложенные 6,2 миллиарда долларов оказались вдвое больше первоначальных оценок. В результате образовался излишек, который также будет использован для будущих пакетов мер помощи Украине.По оценкам специалистов, США выделили Украине более 40 миллиардов долларов на военную помощь с момента начала Россией специальной военной операции. Согласно новым расчётам, США фактически предоставили Украине менее 34 миллиардов долларов помощи.В интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко рассказал, что многочисленные удары ВС РФ по энергетической системе Украины показали, что в целом это было малоэффективно.Российское командование может физически уничтожить военные предприятия Украины, но полностью отрезать от электроснабжения их нельзя, добавил эксперт.Эта мощная резервируемая система, которая создавалась в советские времена как раз в расчете на военные действия, указал Онуфриенко.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230621/1047432119.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, энергетика, финансы, сша, помощь, украина
США предоставят Украине $1,3 миллиарда на восстановление энергетики
США предоставят Украине дополнительные $1,3 млрд на восстановление энергетики. Об этом во время конференции в Лондоне заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен
США предоставят Украине $1,3 миллиарда на восстановление энергетической системы. Более $520 млн из этой суммы пойдут на восстановление энергосетей Украины и преодоление монополии в данной сфере, заявил Блинкен.
"Мы поддерживаем реформы украинского энергорынка по борьбе с монополией, и будем способствовать инвестициям, чтобы помочь Украине стать одним из основных экспортеров энергетики", - заявил Блинкен.
Восстановление энергетической системы - это закладка фундамента для процветания Украины как безопасной, защищенной и независимой страны, сказал он.
"Чрезвычайно важно, чтобы эти беспрецедентные ресурсы, которые мы предоставляем, должным образом управлялись", - добавил Блинкен.
В Пентагоне переоценили стоимость оружия, которое отправили Украине. Заложенные 6,2 миллиарда долларов оказались вдвое больше первоначальных оценок. В результате образовался излишек, который также будет использован для будущих пакетов мер помощи Украине.
По оценкам специалистов, США выделили Украине более 40 миллиардов долларов на военную помощь с момента начала Россией специальной военной операции. Согласно новым расчётам, США фактически предоставили Украине менее 34 миллиардов долларов помощи.
В интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко рассказал, что многочисленные удары ВС РФ по энергетической системе Украины показали, что в целом это было малоэффективно.
Российское командование может физически уничтожить военные предприятия Украины, но полностью отрезать от электроснабжения их нельзя, добавил эксперт.
Эта мощная резервируемая система, которая создавалась в советские времена как раз в расчете на военные действия, указал Онуфриенко.
Полный текст интервью можно прочитать здесь