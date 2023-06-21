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США предоставят Украине $1,3 миллиарда на восстановление энергетики

США предоставят Украине $1,3 миллиарда на восстановление энергетики - 21.06.2023 Украина.ру

США предоставят Украине $1,3 миллиарда на восстановление энергетики

США предоставят Украине дополнительные $1,3 млрд на восстановление энергетики. Об этом во время конференции в Лондоне заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен

2023-06-21T15:52

2023-06-21T15:52

2023-06-21T15:52

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США предоставят Украине $1,3 миллиарда на восстановление энергетической системы. Более $520 млн из этой суммы пойдут на восстановление энергосетей Украины и преодоление монополии в данной сфере, заявил Блинкен.Восстановление энергетической системы - это закладка фундамента для процветания Украины как безопасной, защищенной и независимой страны, сказал он."Чрезвычайно важно, чтобы эти беспрецедентные ресурсы, которые мы предоставляем, должным образом управлялись", - добавил Блинкен.В Пентагоне переоценили стоимость оружия, которое отправили Украине. Заложенные 6,2 миллиарда долларов оказались вдвое больше первоначальных оценок. В результате образовался излишек, который также будет использован для будущих пакетов мер помощи Украине.По оценкам специалистов, США выделили Украине более 40 миллиардов долларов на военную помощь с момента начала Россией специальной военной операции. Согласно новым расчётам, США фактически предоставили Украине менее 34 миллиардов долларов помощи.В интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко рассказал, что многочисленные удары ВС РФ по энергетической системе Украины показали, что в целом это было малоэффективно.Российское командование может физически уничтожить военные предприятия Украины, но полностью отрезать от электроснабжения их нельзя, добавил эксперт.Эта мощная резервируемая система, которая создавалась в советские времена как раз в расчете на военные действия, указал Онуфриенко.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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новости, энергетика, финансы, сша, помощь, украина