В ЧВК "Вагнер" набирают геймеров для управления беспилотниками
15:27 21.06.2023 (обновлено: 15:39 21.06.2023)
Для управления беспилотниками в ЧВК "Вагнер" набирают геймеров. Информация подтвердил владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 21 июня в телеграм-канале "Кепка Пригожина"
К управлению беспилотниками в ЧВК "Вагнер" планируют привлекать геймеров. Военный опыт для этого не требуется, достаточно будет подготовки, заявил Пригожин.
"Для того, чтобы управлять БПЛА нет необходимости иметь военный опыт, нужно пройти подготовку. А вот опыт применения БПЛА неплохо было бы иметь, поэтому мы и собираем геймеров, которые могут принести пользу своей стране", - заявил Пригожин.
Ранее 19 июня журналисты издание "Вёрстка" сообщили, что ЧВК "Вагнер" готовы приглашать геймеров в качестве техников и операторов БПЛА. Плюсом для соискателей называли "опыт управления в авиасимуляторах на джойстиках", а также геймерское прошлое. "Кто прям часами сидит играет", - говорилось в сообщении.
20 июня глава ЧВК "Вагнер" заявил, что планирует открыть школу военных корреспондентов в Новосибирске. В учебном центре будут готовить военкоров и проводить занятия для желающих подготовиться ко вступлению в тероборону.