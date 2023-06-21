https://ukraina.ru/20230621/1047445788.html

В ЧВК "Вагнер" набирают геймеров для управления беспилотниками

В ЧВК "Вагнер" набирают геймеров для управления беспилотниками - 21.06.2023 Украина.ру

В ЧВК "Вагнер" набирают геймеров для управления беспилотниками

Для управления беспилотниками в ЧВК "Вагнер" набирают геймеров. Информация подтвердил владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 21 июня в телеграм-канале "Кепка Пригожина"

2023-06-21T15:27

2023-06-21T15:27

2023-06-21T15:39

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пригожин

чвк "вагнер"

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беспилотники

бпла

россия

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К управлению беспилотниками в ЧВК "Вагнер" планируют привлекать геймеров. Военный опыт для этого не требуется, достаточно будет подготовки, заявил Пригожин.Ранее 19 июня журналисты издание "Вёрстка" сообщили, что ЧВК "Вагнер" готовы приглашать геймеров в качестве техников и операторов БПЛА. Плюсом для соискателей называли "опыт управления в авиасимуляторах на джойстиках", а также геймерское прошлое. "Кто прям часами сидит играет", - говорилось в сообщении.20 июня глава ЧВК "Вагнер" заявил, что планирует открыть школу военных корреспондентов в Новосибирске. В учебном центре будут готовить военкоров и проводить занятия для желающих подготовиться ко вступлению в тероборону.

https://ukraina.ru/20230620/1047388965.html

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новости, пригожин, чвк "вагнер", геймеры, беспилотники, бпла, россия