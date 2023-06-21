О судьбе Прибалтики, ядерной войне и китайских проблемах для США - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном влоге рассказал о вероятности провокации Киева с использованием грязной ядерной бомбы.
00:43 – О ядерной игре и риске начала такого конфликта между РФ и Западом;
11:23 – Причины массовой передислокации военной техники в США;
12:45 - О политических и экономических перспективах Прибалтики;
18:54 - О военных провокациях США против Китая;
26:32 - Как быть с теми, кто не будет получать паспорта РФ в новых регионах?
33:05 - Почему западные СМИ и релоканты называют российский политический режим фашистским?
38:44 – О восстановлении территорий после победы над Украиной;
56:06 – О репрессиях середины прошлого века в СССР, Германии и США.
16 июня, 15:50О мобилизации в тюрьмах, санитарной зоне на Украине и русском флаге над Парижем - Ищенко. ВИДЕОПолитолог Ростислав Ищенко в еженедельной программе Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал ход 26-го Петербургского международного экономического форума, а также рассказал о перспективах создания "санитарной зоны" на территории Украины и о правовом статусе ЧВК