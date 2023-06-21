https://ukraina.ru/20230621/1047445568.html

О судьбе Прибалтики, ядерной войне и китайских проблемах для США - Ищенко

О судьбе Прибалтики, ядерной войне и китайских проблемах для США - Ищенко - 21.06.2023 Украина.ру

О судьбе Прибалтики, ядерной войне и китайских проблемах для США - Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном влоге рассказал о вероятности провокации Киева с использованием грязной ядерной бомбы. Украина.ру, 21.06.2023

2023-06-21T15:19

2023-06-21T15:19

2023-06-21T15:19

ростислав ищенко

видео

россия

ядерное оружие

украина

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном влоге рассказал о вероятности провокации Киева с использованием грязной ядерной бомбы.00:43 – О ядерной игре и риске начала такого конфликта между РФ и Западом;11:23 – Причины массовой передислокации военной техники в США;12:45 - О политических и экономических перспективах Прибалтики;18:54 - О военных провокациях США против Китая;26:32 - Как быть с теми, кто не будет получать паспорта РФ в новых регионах?33:05 - Почему западные СМИ и релоканты называют российский политический режим фашистским?38:44 – О восстановлении территорий после победы над Украиной;56:06 – О репрессиях середины прошлого века в СССР, Германии и США.

https://ukraina.ru/20230616/1047309887.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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ростислав ищенко, видео, россия, ядерное оружие, украина