О судьбе Прибалтики, ядерной войне и китайских проблемах для США - Ищенко - 21.06.2023 Украина.ру
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О судьбе Прибалтики, ядерной войне и китайских проблемах для США - Ищенко
О судьбе Прибалтики, ядерной войне и китайских проблемах для США - Ищенко - 21.06.2023 Украина.ру
О судьбе Прибалтики, ядерной войне и китайских проблемах для США - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном влоге рассказал о вероятности провокации Киева с использованием грязной ядерной бомбы. Украина.ру, 21.06.2023
2023-06-21T15:19
2023-06-21T15:19
ростислав ищенко
видео
россия
ядерное оружие
украина
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном влоге рассказал о вероятности провокации Киева с использованием грязной ядерной бомбы.00:43 – О ядерной игре и риске начала такого конфликта между РФ и Западом;11:23 – Причины массовой передислокации военной техники в США;12:45 - О политических и экономических перспективах Прибалтики;18:54 - О военных провокациях США против Китая;26:32 - Как быть с теми, кто не будет получать паспорта РФ в новых регионах?33:05 - Почему западные СМИ и релоканты называют российский политический режим фашистским?38:44 – О восстановлении территорий после победы над Украиной;56:06 – О репрессиях середины прошлого века в СССР, Германии и США.
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ростислав ищенко, видео, россия, ядерное оружие, украина
Ростислав Ищенко, Видео, Россия, Ядерное оружие, Украина

О судьбе Прибалтики, ядерной войне и китайских проблемах для США - Ищенко

15:19 21.06.2023
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном влоге рассказал о вероятности провокации Киева с использованием грязной ядерной бомбы.
00:43 – О ядерной игре и риске начала такого конфликта между РФ и Западом;
11:23 – Причины массовой передислокации военной техники в США;
12:45 - О политических и экономических перспективах Прибалтики;
18:54 - О военных провокациях США против Китая;
26:32 - Как быть с теми, кто не будет получать паспорта РФ в новых регионах?
33:05 - Почему западные СМИ и релоканты называют российский политический режим фашистским?
38:44 – О восстановлении территорий после победы над Украиной;
56:06 – О репрессиях середины прошлого века в СССР, Германии и США.
16 июня, 15:50
О мобилизации в тюрьмах, санитарной зоне на Украине и русском флаге над Парижем - Ищенко. ВИДЕОПолитолог Ростислав Ищенко в еженедельной программе Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал ход 26-го Петербургского международного экономического форума, а также рассказал о перспективах создания "санитарной зоны" на территории Украины и о правовом статусе ЧВК
 
Ростислав ИщенкоВидеоРоссияЯдерное оружиеУкраина
 
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