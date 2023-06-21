Российские военные отбили две атаки и сожгли колонны резерва ВСУ на Запорожском направлении - 21.06.2023 Украина.ру
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Российские военные отбили две атаки и сожгли колонны резерва ВСУ на Запорожском направлении
Российские военные отбили две атаки и сожгли колонны резерва ВСУ на Запорожском направлении - 21.06.2023 Украина.ру
Российские военные отбили две атаки и сожгли колонны резерва ВСУ на Запорожском направлении
Вооруженные силы России отбили две атаки украинских подразделений на Запорожском направлении. Об этом сообщил 21 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков
2023-06-21T14:54
2023-06-21T15:29
вс рф
атака
конашенков
новости
всу
россия
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"На Запорожском направлении умелыми и мужественными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 65-й механизированной бригады ВСУ, усиленных танками, в районах населенных пунктов Новоданиловка и Яблоково Запорожской области", - сказал он.По его словам, также войска нанесли огневое поражение колоннам резервов противника, выдвигавшимся в направлении населенных пунктов Лобковое и Каменское Запорожской области, а, кроме того, по скоплению живой силы и техники в районе населенного пункта Белогорье Запорожской области."В районах населенных пунктов Дорожнянка, Гуляй Поле и Мирное Запорожской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп", - добавил он.
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вс рф, атака, конашенков, новости, всу, россия
ВС РФ, атака, Конашенков, Новости, ВСУ, Россия

Российские военные отбили две атаки и сожгли колонны резерва ВСУ на Запорожском направлении

14:54 21.06.2023 (обновлено: 15:29 21.06.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота артиллерии ВС РФ в зоне СВО
Работа артиллерии ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Вооруженные силы России отбили две атаки украинских подразделений на Запорожском направлении. Об этом сообщил 21 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков
"На Запорожском направлении умелыми и мужественными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 65-й механизированной бригады ВСУ, усиленных танками, в районах населенных пунктов Новоданиловка и Яблоково Запорожской области", - сказал он.
По его словам, также войска нанесли огневое поражение колоннам резервов противника, выдвигавшимся в направлении населенных пунктов Лобковое и Каменское Запорожской области, а, кроме того, по скоплению живой силы и техники в районе населенного пункта Белогорье Запорожской области.
"В районах населенных пунктов Дорожнянка, Гуляй Поле и Мирное Запорожской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп", - добавил он.
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Военный эксперт о том, как ВС РФ отразили психическую атаку ВСУ и вывели из строя "немецкие гробы"В первые дни наступления ВСУ наносили удары батальонно-тактическими группами (БТГ) при поддержке танков и БМП. Украинские войска применили психические атаки, когда пустили в атаку новейшие "Леопарды-А6", о которых ранее речь вообще не шла. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
 
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