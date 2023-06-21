Российские военные отбили две атаки и сожгли колонны резерва ВСУ на Запорожском направлении
14:54 21.06.2023 (обновлено: 15:29 21.06.2023)
Вооруженные силы России отбили две атаки украинских подразделений на Запорожском направлении. Об этом сообщил 21 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков
"На Запорожском направлении умелыми и мужественными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 65-й механизированной бригады ВСУ, усиленных танками, в районах населенных пунктов Новоданиловка и Яблоково Запорожской области", - сказал он.
По его словам, также войска нанесли огневое поражение колоннам резервов противника, выдвигавшимся в направлении населенных пунктов Лобковое и Каменское Запорожской области, а, кроме того, по скоплению живой силы и техники в районе населенного пункта Белогорье Запорожской области.
"В районах населенных пунктов Дорожнянка, Гуляй Поле и Мирное Запорожской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп", - добавил он.
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