https://ukraina.ru/20230621/1047444203.html

Российские военные отбили две атаки и сожгли колонны резерва ВСУ на Запорожском направлении

Российские военные отбили две атаки и сожгли колонны резерва ВСУ на Запорожском направлении - 21.06.2023 Украина.ру

Российские военные отбили две атаки и сожгли колонны резерва ВСУ на Запорожском направлении

Вооруженные силы России отбили две атаки украинских подразделений на Запорожском направлении. Об этом сообщил 21 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков

2023-06-21T14:54

2023-06-21T14:54

2023-06-21T15:29

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"На Запорожском направлении умелыми и мужественными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 65-й механизированной бригады ВСУ, усиленных танками, в районах населенных пунктов Новоданиловка и Яблоково Запорожской области", - сказал он.По его словам, также войска нанесли огневое поражение колоннам резервов противника, выдвигавшимся в направлении населенных пунктов Лобковое и Каменское Запорожской области, а, кроме того, по скоплению живой силы и техники в районе населенного пункта Белогорье Запорожской области."В районах населенных пунктов Дорожнянка, Гуляй Поле и Мирное Запорожской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп", - добавил он.

https://ukraina.ru/20230621/1047396669.html

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вс рф, атака, конашенков, новости, всу, россия