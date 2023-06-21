В Кремле пока не решили, чем награждать военных за освобождение Артемовска - 21.06.2023 Украина.ру
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В Кремле пока не решили, чем награждать военных за освобождение Артемовска
В Кремле пока не решили, чем награждать военных за освобождение Артемовска - 21.06.2023 Украина.ру
В Кремле пока не решили, чем награждать военных за освобождение Артемовска
Учреждение орденов и медалей в честь освобождения городов в ходе спецоперации пока не планируется. Об этом заявил в эфире радиостанции "Маяк" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2023-06-21T15:16
2023-06-21T15:38
новости
награды
ордена
дмитрий песков
россия
владимир путин
герой россии
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Решения об учреждении медалей за освобождение городов в ходе специальной военной операции на Украине пока нет. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности учреждения медали "За взятие Артемовска/Бахмута".Песков напомнил, что недавно в России уже ввели новые государственные награды. В марте президент России Владимир Путин постановил учредить медаль "За храбрость" двух степеней. В мае президент учредил орден Гагарина, который присуждают за заслуги в реализации госполитики в области космоса в интересах обороны и безопасности страны. Первым кавалером ордена Гагарина стала Валентина Терешкова.В конце декабря 2022 года военнослужащим вручили первые медали "Участнику специальной военной операции". На лицевой стороне медали расположен орден Красной Звезды - одной из самых почётных боевых наград Советского Союза.12 июня Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского, где пообщался с проходящими лечение участниками спецоперации на Украине и вручил им награды.Глава государства лично вручил звезду Героя России командиру стрелкового взвода Юрию Жуланову, который вывел раненых сослуживцев из-под обстрела.Также несколько бойцов получили из рук президента ордена Мужества.
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новости, награды, ордена, дмитрий песков, россия, владимир путин, герой россии
Новости, награды, ордена, Дмитрий Песков, Россия, Владимир Путин, Герой России

В Кремле пока не решили, чем награждать военных за освобождение Артемовска

15:16 21.06.2023 (обновлено: 15:38 21.06.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезентация выставки "Память о Победе. Награды Второй мировой войны"
Презентация выставки Память о Победе. Награды Второй мировой войны - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Учреждение орденов и медалей в честь освобождения городов в ходе спецоперации пока не планируется. Об этом заявил в эфире радиостанции "Маяк" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Решения об учреждении медалей за освобождение городов в ходе специальной военной операции на Украине пока нет. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности учреждения медали "За взятие Артемовска/Бахмута".

"Мне неизвестно, что принимались такие решения, пока их нет", - сообщил Песков.

Песков напомнил, что недавно в России уже ввели новые государственные награды. В марте президент России Владимир Путин постановил учредить медаль "За храбрость" двух степеней.
В мае президент учредил орден Гагарина, который присуждают за заслуги в реализации госполитики в области космоса в интересах обороны и безопасности страны. Первым кавалером ордена Гагарина стала Валентина Терешкова.
В конце декабря 2022 года военнослужащим вручили первые медали "Участнику специальной военной операции". На лицевой стороне медали расположен орден Красной Звезды - одной из самых почётных боевых наград Советского Союза.
12 июня Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского, где пообщался с проходящими лечение участниками спецоперации на Украине и вручил им награды.
Глава государства лично вручил звезду Героя России командиру стрелкового взвода Юрию Жуланову, который вывел раненых сослуживцев из-под обстрела.
Также несколько бойцов получили из рук президента ордена Мужества.
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