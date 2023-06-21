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В Кремле пока не решили, чем награждать военных за освобождение Артемовска

В Кремле пока не решили, чем награждать военных за освобождение Артемовска - 21.06.2023 Украина.ру

В Кремле пока не решили, чем награждать военных за освобождение Артемовска

Учреждение орденов и медалей в честь освобождения городов в ходе спецоперации пока не планируется. Об этом заявил в эфире радиостанции "Маяк" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2023-06-21T15:16

2023-06-21T15:16

2023-06-21T15:38

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награды

ордена

дмитрий песков

россия

владимир путин

герой россии

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Решения об учреждении медалей за освобождение городов в ходе специальной военной операции на Украине пока нет. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности учреждения медали "За взятие Артемовска/Бахмута".Песков напомнил, что недавно в России уже ввели новые государственные награды. В марте президент России Владимир Путин постановил учредить медаль "За храбрость" двух степеней. В мае президент учредил орден Гагарина, который присуждают за заслуги в реализации госполитики в области космоса в интересах обороны и безопасности страны. Первым кавалером ордена Гагарина стала Валентина Терешкова.В конце декабря 2022 года военнослужащим вручили первые медали "Участнику специальной военной операции". На лицевой стороне медали расположен орден Красной Звезды - одной из самых почётных боевых наград Советского Союза.12 июня Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского, где пообщался с проходящими лечение участниками спецоперации на Украине и вручил им награды.Глава государства лично вручил звезду Героя России командиру стрелкового взвода Юрию Жуланову, который вывел раненых сослуживцев из-под обстрела.Также несколько бойцов получили из рук президента ордена Мужества.

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новости, награды, ордена, дмитрий песков, россия, владимир путин, герой россии