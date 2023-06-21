https://ukraina.ru/20230621/1047442829.html

Западу не нужен новый геноцид в Косово. Почему США и ЕС решили осадить албанских сепаратистов

Западу не нужен новый геноцид в Косово. Почему США и ЕС решили осадить албанских сепаратистов - 21.06.2023 Украина.ру

Западу не нужен новый геноцид в Косово. Почему США и ЕС решили осадить албанских сепаратистов

Ситуация в сербском Косово остаётся критической. Албанские сепаратисты, в конце весны захватившие населённый сербами север края, отказываются идти на уступки даже под давлением своих покровителей с Запада

2023-06-21T15:47

2023-06-21T15:47

2023-06-21T15:47

сербия

косово

запад

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Напомним, ранее сепаратистское руководство запретило въезд на территорию Косова автомобилей с местными обозначениями на номерах, выданных в центральной Сербии. В Приштине объявили, что косовские сербы должны перерегистрировать свои автомобили, установив на них номера "Республики Косово". Поначалу сербские власти сумели прийти с косовскими сепаратистами к временному компромиссу. Суть его сводилась к тому, что при пересечении границы между Косово и центральной Сербией национальные символы на номерах заклеивались специальными стикерами. Албанцы тогда заявили, что эта мера является временной, и что перерегистрация автомашин вскоре примет обязательный характер.После того, как это произошло, представители партии "Сербский список", объединяющей местных сербов и контролируемой официальным Белградом, начали массово покидать сепаратистские органы власти и силовые структуры, сотрудниками которых они являлись. В ответ Приштина объявила о проведении новых выборов, в которых участвовали лишь албанские кандидаты, а явка составила всего несколько процентов. В итоге в четырёх муниципалитетах севера Косово, подавляющее большинство населения которого составляют сербы, главами местных администраций стали албанцы. Сербские активисты организовали многочисленные акции протеста, которые были подавлены албанскими боевиками при помощи военных миссии НАТО в Косово (KFOR). Однако, несмотря на продолжающийся произвол и аресты, сербы не отступили.Поняв, что односторонние действия Приштины, инициированные "премьер-министром Республики Косово" Альбином Курти, способны привести к неконтролируемой эскалации, Запад начал призывать обе стороны к компромиссу.Косово является одним из любимых детищ современных западных стратегов, и серьёзная дестабилизация этого и так взрывоопасного региона может стать тяжёлым ударом по репутации США, Британии и ЕС. Поэтому американские и европейские политики и дипломаты в несвойственной для себя манере начали критиковать албанское руководство и призывать его сбавить обороты.20 июня президент Сербии Александр Вучич заявил, что он не будет продолжать переговоры с Курти о нормализации отношений между сербскими властями и косовскими сепаратистами до тех пор, пока не будут освобождены все арестованные сербы, и пока назначенные Приштиной мэры-албанцы не покинут органы власти севера края. О стремлении провести новые выборы в регионе говорят и на Западе – в частности, об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США Габриэль Эскобар. Он также заявил о необходимости скорейшего создания Сообщества сербских муниципалитетов – органа сербского самоуправления, против формирования которого категорически выступает Альбин Курти.Как будет развиваться ситуация на севере Косово и к какому результату приведут высказывания и действия западных дипломатом? Действительно ли в Вашингтоне и Брюсселе решили осадить своих албанских сателлитов? И насколько серьёзны намерения официального Белграда, объявившего о прерывании переговоров с косовскими сепаратистами?Может показаться, что сербские власти готовы, наконец, предпринять жёсткие шаги в отношении Косово, заявила в интервью Украине.ру сербский эксперт Татьяна Стоянович. Однако, скорее всего, в очередной раз будет разыгран сценарий, в рамках которого текущий кризис закончится компромиссом, подразумевающим очередные уступки со стороны Сербии, считает политолог."Альбин Курти использовал ситуацию с выходом "Сербского списка" из органов власти сепаратистского Косово для того, чтобы обеспечить победу албанских кандидатов на выборах в муниципалитетах с абсолютным сербским большинством. Однако как бы он ни старался продавить приход к власти "своих" мэров на севере Косово, сделать это очень сложно, потому что там живёт очень мало албанцев. Поэтому Курти пытается избавиться от местного сербского населения с помощью арестов и террора, стремясь добиться того, чтобы 1 сентября как можно больше сербских детей пошли в школы не в Косово, а в центральной Сербии, переехав туда вместе с родителями", - сообщила Стоянович.По её словам, идея фикс Альбина Курти состоит в желании добиться политическими методами того, чего не смогли добиться главари террористической "Армии освобождения Косово" с помощью открытых этнических чисток – полностью интегрировать север края в систему сепаратистской власти. "С другой стороны, сербы не сдадутся без боя. Текущая ситуация сама собой не разрешится", - уверена политолог."Что касается руководства Сербии, то на недавней пресс-конференции Александр Вучич заявил о неких очень важных решениях, о которых станет известно 28 июня, в день сербского национального праздника Видовдан. Мне кажется, потенциальный выход может быть в том, что "Сербский список" проведёт какие-то собственные выборы на севере края, и международное сообщество в итоге признает их результаты. Сербские мэры вернутся на рабочие места, но победа албанцев будет заключаться в том, что их флаги, которые они вывесили над зданиями администраций, останутся на них висеть. Важным также является вопрос, что будет с косовской полицией, которая сейчас безнаказанно терроризирует сербское население", - полагает эксперт.По мнению Стоянович, критикой в адрес Курти, раздающейся с Запада, пользуются его политические противники из местной албанской среды. "Они подчёркивают, что за всю историю так называемого независимого Косово отношения Приштины с Вашингтоном никогда не находились на столь низком уровне", - отметила эксперт.С другой стороны, она напомнила о словах Александра Вучича, согласно которым Курти всё равно пользуется поддержкой Запада. "При этом Вучич постоянно критикует миссию ЕС в крае (EULEX), но при этом он ни в чём не обвиняет НАТО. Он подчёркивает, что отношения сербского руководства с миссией НАТО KFOR являются предельно корректными", - подчеркнула Стоянович.Она отметила, что на административной линии между центральной Сербией и Косово сейчас идёт транспортная война. "Там стоит масса сербских фур, которые ждут возможности пересечь КПП Ярине, и албанских фур, которые ждут возможности пересечь его в обратную сторону. Единственное, что по-настоящему волнует Вучича – это когда страдают торгово-экономические интересы", - полагает эксперт."Сейчас Запад не хочет допустить массового убийства сербов на севере края. Это станет для него не очень хорошей имиджевой историей. Тем не менее, буквально вчера представитель США Габриэль Эскобар заявил, что косовский вопрос должен решиться в 2024 году, потому что в этом году тема Косово уже уйдёт с повестки дня", - подвела итог политолог.Отметим, по словам Эскобара, у сторон нет альтернативы принятию европейского плана по Косово. Напомним, этот план подразумевает фактическое признание Белградом независимости своего южного края без юридического оформления данного признания.Так или иначе, Запад хочет закрыть косовский вопрос как можно быстрее – даже если для этого ему понадобится изобразить из себя защитника сербских интересов.

https://ukraina.ru/20230601/1046783056.html

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сербия, косово, запад, геноцид, зарубежье, ес, сша, албания, сепаратисты, эксклюзив