https://ukraina.ru/20230621/1047442438.html
"Большой позор для диктаторов". Байден оскорбил Си Цзиньпина
"Большой позор для диктаторов". Байден оскорбил Си Цзиньпина - 21.06.2023 Украина.ру
"Большой позор для диктаторов". Байден оскорбил Си Цзиньпина
Президент США Джозеф Байден сделал оскорбительное заявление по адресу председателя КНР Си Цзиньпина
2023-06-21T15:52
2023-06-21T15:52
2023-06-21T16:53
эксклюзив
сша
китай
джо байден
си цзиньпин
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Выступая в Калифорнии, на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании, он неожиданно напомнил историю с китайским аэростатом, который залетел в начале года на территорию США и был сбит истребителями — после того как пересек американскую территорию с запада на восток.Байден сказал, что Си был не осведомлён о изменении маршрута китайского воздушного шара. А потом не стал стеснять себя в выражениях и назвал главу Китая плохо информированным диктатором.«Причина, по которой Си Цзиньпин очень огорчился, когда я сбил этот аэростат со шпионским оборудованием на два товарных вагона, заключалась в том, что он не знал, что аэростат там находился.Это большой позор для диктаторов, когда они не знают, что происходит», — сказал Джо Байден.Его слова произвели эффект политического торнадо и мгновенно вызвали жесткую реакцию из Пекина. По мнению китайского руководства, американский президент нарушил все красные линии международного дипломатического политеса и сделал это с явно провокационными целями.Потому что никаких извинений за эту фразу — например, в виде попытки представить ее случайной оговоркой — до сих пор не последовало.«Высказывания американской стороны крайне абсурдны, крайне безответственны, противоречат фактам, серьезно нарушают дипломатический этикет, являются серьезным посягательством на политическое достоинство Китая и открытой политической провокацией. Китай выражает решительный протест», — заявила в специальном коммюнике представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин.По мнению экспертов, оскорбительная риторика Байдена мгновенно обнулила итоги только что завершившегося визита государственного секретаря США Энтони Блинкена, который вернулся в Вашингтон после переговоров с лидером КНР.Достижения этой встречи и без того выглядели достаточно скромными. Призывы установить прямой контакт между военным руководством КНР и США, озвученные Блинкеном, были оставлены китайской стороной без ответа — что достаточно красноречиво указывает на отсутствие доверия к «заокеанским партнерам».Ведущая японская деловая газета «Никкэй» написала о том, что госсекретаря ожидал в Пекине холодный прием.Она обратила внимание на то, что во время встречи с американским чиновником председателя Си демонстративно посадили во главе стола. А такого ни разу не случалось во время предыдущих китайско-американских переговоров — например, во время визита бывшего госсекретаря Майкла Помпео.«Размещение на ней стола и мест для гостей можно назвать беспрецедентным с точки зрения дипломатического протокола. Оно было призвано показать преобладающую мощь лидера Китая. Лидер КНР создал таким образом мизансцену, демонстрирующую его власть», — констатировали японские журналисты, по словам которых в Пекине хотели бы видеть на месте Блинкена какого-то другого переговорщика.Однако в целом беседа проходила доброжелательно, без эксцессов, создавая некоторые предпосылки для дальнейших переговоров. Согласно данным издания South China Morning Post, Си Цзиньпин мог бы встретиться с американским президентом во время предстоящего саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в ноябре в той же Калифорнии.Теперь эта поездка находится под большим вопросом. Потому что в Китае видят — американская партия войны настроена на дальнейшую эскалацию и не желает разрядки в отношениях между КНР и США.«Байден вызвал очередной дипломатический скандал. На этот раз он де-факто назвал Си Цзиньпина диктатором.Момент для таких оговорок был выбран самый неудачный — ведь только завершились переговоры в Пекине с участием Блинкена, которых долго добивались в Белом доме. Американцы хотели уговорить Китай пойти на уступки — и назвать это разрядкой в отношениях.Впрочем, визит Блинкена закончился фиаско — ему даже не удалось убедить Пекин открыть прямой канал коммуникации между генштабом Народно-освободительной армии Китая и Пентагоном. А нынешние заявления Байдена и вовсе ставят крест на любых попытках США о чём-то всерьёз договориться с Китаем.В прошлом году Байден уже вызывал не меньшие скандалы, обещая задействовать вооружённые силы США для защиты Тайваня. Потом Белому дому приходилось спешно оправдываться — мол, официальная доктрина США о признании одного Китая никак не менялась. Хотя Байден лишь проговаривал вслух то, что и так делает Вашингтон — накачивая Тайвань оружием, отправляя туда солдат США, провоцирует военное столкновение с Китаем.Нынче Байден вновь озвучил лишь консенсусное мнение в Вашингтоне о Китае — это коммунистическая диктатура, стремящаяся победить весь «свободный западный мир». Поэтому разрядка между США и Китаем вряд ли возможна. В Вашингтоне уже всерьёз настроились усиливать конфронтацию с Поднебесной, и вероятность прямого столкновения в Южно-Китайском море день ото дня растёт», — комментирует скандальную ситуацию эксперт-американист Малек Дудаков.Действия американского руководства вызвали тревогу даже у деловых кругов, потому что в них увидели предзнаменование будущего конфликта.Финансисты не исключают, что за оскорбительными словами Байдена последует очередной виток международной конфронтации, способный привести к новым глобальным потрясениям.«Блинкен возвращается после визита в Китай. И на официальном уровне с обеих сторон говорятся весьма позитивные слова.Проходит всего один день, и США устами президента заявляют, что руководитель второй, по сути, сверхдержавы мира — диктатор.Судя по всему, трещина между двумя ведущими державами мира только нарастает. К чему все это приведет? Пока трудно сказать, но для Си Цзиньпина эти слова — пощечина.Мораль: ждем продолжения новостей о конфронтации. Похоже, в мире в каких-то точках вдруг — разумеется, как обычно, совершенно случайно — станет жарковато. Разрядки и улучшения отношений, похоже, не вышло», — написал финансовый аналитик Евгений Коган, который анализирует экономические последствия основных событий международной политики.В то же время оскорбительные слова Байдена дополнительно подрывают его шансы на переизбрание в 2024 году. Потому что они позволяют усомниться в элементарной адекватности президента США.Многие представители американской элиты – например, миллиардеры Илон Маск и Билл Гейтс которые накануне тоже посетили Китай – обеспокоены провокационной политикой Белого дома, подталкивающей мир к глобальной войне. И это может усилить внутреннее сопротивление неоконсерваторам, которые определяют идеологическую повестку американской администрации.Дело Хантера Байдена, который согласился признать себя виновным в двух случаях нарушений уплаты налогов и нарушении правил приобретения оружия, является для его отца тревожным звонком.Конечно, в результате сделки с министерством юстиции США Хантер отделается за эти прегрешения условным сроком. Но даже такой мягкий приговор ударит по репутации президента. И его могут отправить на заслуженный отдых – расчищая дорогу более предсказуемым кандидатам.
https://ukraina.ru/20230621/1047439536.html
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эксклюзив, сша, китай, джо байден, си цзиньпин
"Большой позор для диктаторов". Байден оскорбил Си Цзиньпина
15:52 21.06.2023 (обновлено: 16:53 21.06.2023)
Президент США Джозеф Байден сделал оскорбительное заявление по адресу председателя КНР Си Цзиньпина
Выступая в Калифорнии, на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании, он неожиданно напомнил историю с китайским аэростатом, который залетел в начале года на территорию США и был сбит истребителями — после того как пересек американскую территорию с запада на восток.
Байден сказал, что Си был не осведомлён о изменении маршрута китайского воздушного шара. А потом не стал стеснять себя в выражениях и назвал главу Китая плохо информированным диктатором.
«Причина, по которой Си Цзиньпин очень огорчился, когда я сбил этот аэростат со шпионским оборудованием на два товарных вагона, заключалась в том, что он не знал, что аэростат там находился.
Это большой позор для диктаторов, когда они не знают, что происходит», — сказал Джо Байден.
Его слова произвели эффект политического торнадо и мгновенно вызвали жесткую реакцию из Пекина. По мнению китайского руководства, американский президент нарушил все красные линии международного дипломатического политеса и сделал это с явно провокационными целями.
Потому что никаких извинений за эту фразу — например, в виде попытки представить ее случайной оговоркой — до сих пор не последовало.
«Высказывания американской стороны крайне абсурдны, крайне безответственны, противоречат фактам, серьезно нарушают дипломатический этикет, являются серьезным посягательством на политическое достоинство Китая и открытой политической провокацией. Китай выражает решительный протест», — заявила в специальном коммюнике представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин.
По мнению экспертов, оскорбительная риторика Байдена мгновенно обнулила итоги только что завершившегося визита государственного секретаря США Энтони Блинкена, который вернулся в Вашингтон после переговоров с лидером КНР.
Достижения этой встречи и без того выглядели достаточно скромными. Призывы установить прямой контакт между военным руководством КНР и США, озвученные Блинкеном, были оставлены китайской стороной без ответа — что достаточно красноречиво указывает на отсутствие доверия к «заокеанским партнерам».
Ведущая японская деловая газета «Никкэй» написала о том, что госсекретаря ожидал в Пекине холодный прием.
Она обратила внимание на то, что во время встречи с американским чиновником председателя Си демонстративно посадили во главе стола. А такого ни разу не случалось во время предыдущих китайско-американских переговоров — например, во время визита бывшего госсекретаря Майкла Помпео.
«Размещение на ней стола и мест для гостей можно назвать беспрецедентным с точки зрения дипломатического протокола. Оно было призвано показать преобладающую мощь лидера Китая. Лидер КНР создал таким образом мизансцену, демонстрирующую его власть», — констатировали японские журналисты, по словам которых в Пекине хотели бы видеть на месте Блинкена какого-то другого переговорщика.
Однако в целом беседа проходила доброжелательно, без эксцессов, создавая некоторые предпосылки для дальнейших переговоров.
Согласно данным издания South China Morning Post, Си Цзиньпин мог бы встретиться с американским президентом во время предстоящего саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в ноябре в той же Калифорнии.
Теперь эта поездка находится под большим вопросом. Потому что в Китае видят — американская партия войны настроена на дальнейшую эскалацию и не желает разрядки в отношениях между КНР и США.
«Байден вызвал очередной дипломатический скандал. На этот раз он де-факто назвал Си Цзиньпина диктатором.
Момент для таких оговорок был выбран самый неудачный — ведь только завершились переговоры в Пекине с участием Блинкена, которых долго добивались в Белом доме. Американцы хотели уговорить Китай пойти на уступки — и назвать это разрядкой в отношениях.
Впрочем, визит Блинкена закончился фиаско — ему даже не удалось убедить Пекин открыть прямой канал коммуникации между генштабом Народно-освободительной армии Китая и Пентагоном. А нынешние заявления Байдена и вовсе ставят крест на любых попытках США о чём-то всерьёз договориться с Китаем.
В прошлом году Байден уже вызывал не меньшие скандалы, обещая задействовать вооружённые силы США для защиты Тайваня. Потом Белому дому приходилось спешно оправдываться — мол, официальная доктрина США о признании одного Китая никак не менялась. Хотя Байден лишь проговаривал вслух то, что и так делает Вашингтон — накачивая Тайвань оружием, отправляя туда солдат США, провоцирует военное столкновение с Китаем.
Нынче Байден вновь озвучил лишь консенсусное мнение в Вашингтоне о Китае — это коммунистическая диктатура, стремящаяся победить весь «свободный западный мир». Поэтому разрядка между США и Китаем вряд ли возможна. В Вашингтоне уже всерьёз настроились усиливать конфронтацию с Поднебесной, и вероятность прямого столкновения в Южно-Китайском море день ото дня растёт», — комментирует скандальную ситуацию эксперт-американист Малек Дудаков.
Действия американского руководства вызвали тревогу даже у деловых кругов, потому что в них увидели предзнаменование будущего конфликта.
Финансисты не исключают, что за оскорбительными словами Байдена последует очередной виток международной конфронтации, способный привести к новым глобальным потрясениям.
«Блинкен возвращается после визита в Китай. И на официальном уровне с обеих сторон говорятся весьма позитивные слова.
Проходит всего один день, и США устами президента заявляют, что руководитель второй, по сути, сверхдержавы мира — диктатор.
Судя по всему, трещина между двумя ведущими державами мира только нарастает. К чему все это приведет? Пока трудно сказать, но для Си Цзиньпина эти слова — пощечина.
Мораль: ждем продолжения новостей о конфронтации. Похоже, в мире в каких-то точках вдруг — разумеется, как обычно, совершенно случайно — станет жарковато. Разрядки и улучшения отношений, похоже, не вышло», — написал финансовый аналитик Евгений Коган, который анализирует экономические последствия основных событий международной политики.
В то же время оскорбительные слова Байдена дополнительно подрывают его шансы на переизбрание в 2024 году. Потому что они позволяют усомниться в элементарной адекватности президента США.
Многие представители американской элиты – например, миллиардеры Илон Маск и Билл Гейтс которые накануне тоже посетили Китай – обеспокоены провокационной политикой Белого дома, подталкивающей мир к глобальной войне.
И это может усилить внутреннее сопротивление неоконсерваторам, которые определяют идеологическую повестку американской администрации.
Дело Хантера Байдена, который согласился признать себя виновным в двух случаях нарушений уплаты налогов и нарушении правил приобретения оружия, является для его отца тревожным звонком.
Конечно, в результате сделки с министерством юстиции США Хантер отделается за эти прегрешения условным сроком. Но даже такой мягкий приговор ударит по репутации президента. И его могут отправить на заслуженный отдых – расчищая дорогу более предсказуемым кандидатам.