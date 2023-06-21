"Большой позор для диктаторов". Байден оскорбил Си Цзиньпина - 21.06.2023 Украина.ру
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"Большой позор для диктаторов". Байден оскорбил Си Цзиньпина
"Большой позор для диктаторов". Байден оскорбил Си Цзиньпина - 21.06.2023 Украина.ру
"Большой позор для диктаторов". Байден оскорбил Си Цзиньпина
Президент США Джозеф Байден сделал оскорбительное заявление по адресу председателя КНР Си Цзиньпина
2023-06-21T15:52
2023-06-21T16:53
эксклюзив
сша
китай
джо байден
си цзиньпин
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Выступая в Калифорнии, на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании, он неожиданно напомнил историю с китайским аэростатом, который залетел в начале года на территорию США и был сбит истребителями — после того как пересек американскую территорию с запада на восток.Байден сказал, что Си был не осведомлён о изменении маршрута китайского воздушного шара. А потом не стал стеснять себя в выражениях и назвал главу Китая плохо информированным диктатором.«Причина, по которой Си Цзиньпин очень огорчился, когда я сбил этот аэростат со шпионским оборудованием на два товарных вагона, заключалась в том, что он не знал, что аэростат там находился.Это большой позор для диктаторов, когда они не знают, что происходит», — сказал Джо Байден.Его слова произвели эффект политического торнадо и мгновенно вызвали жесткую реакцию из Пекина. По мнению китайского руководства, американский президент нарушил все красные линии международного дипломатического политеса и сделал это с явно провокационными целями.Потому что никаких извинений за эту фразу — например, в виде попытки представить ее случайной оговоркой — до сих пор не последовало.«Высказывания американской стороны крайне абсурдны, крайне безответственны, противоречат фактам, серьезно нарушают дипломатический этикет, являются серьезным посягательством на политическое достоинство Китая и открытой политической провокацией. Китай выражает решительный протест», — заявила в специальном коммюнике представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин.По мнению экспертов, оскорбительная риторика Байдена мгновенно обнулила итоги только что завершившегося визита государственного секретаря США Энтони Блинкена, который вернулся в Вашингтон после переговоров с лидером КНР.Достижения этой встречи и без того выглядели достаточно скромными. Призывы установить прямой контакт между военным руководством КНР и США, озвученные Блинкеном, были оставлены китайской стороной без ответа — что достаточно красноречиво указывает на отсутствие доверия к «заокеанским партнерам».Ведущая японская деловая газета «Никкэй» написала о том, что госсекретаря ожидал в Пекине холодный прием.Она обратила внимание на то, что во время встречи с американским чиновником председателя Си демонстративно посадили во главе стола. А такого ни разу не случалось во время предыдущих китайско-американских переговоров — например, во время визита бывшего госсекретаря Майкла Помпео.«Размещение на ней стола и мест для гостей можно назвать беспрецедентным с точки зрения дипломатического протокола. Оно было призвано показать преобладающую мощь лидера Китая. Лидер КНР создал таким образом мизансцену, демонстрирующую его власть», — констатировали японские журналисты, по словам которых в Пекине хотели бы видеть на месте Блинкена какого-то другого переговорщика.Однако в целом беседа проходила доброжелательно, без эксцессов, создавая некоторые предпосылки для дальнейших переговоров. Согласно данным издания South China Morning Post, Си Цзиньпин мог бы встретиться с американским президентом во время предстоящего саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в ноябре в той же Калифорнии.Теперь эта поездка находится под большим вопросом. Потому что в Китае видят — американская партия войны настроена на дальнейшую эскалацию и не желает разрядки в отношениях между КНР и США.«Байден вызвал очередной дипломатический скандал. На этот раз он де-факто назвал Си Цзиньпина диктатором.Момент для таких оговорок был выбран самый неудачный — ведь только завершились переговоры в Пекине с участием Блинкена, которых долго добивались в Белом доме. Американцы хотели уговорить Китай пойти на уступки — и назвать это разрядкой в отношениях.Впрочем, визит Блинкена закончился фиаско — ему даже не удалось убедить Пекин открыть прямой канал коммуникации между генштабом Народно-освободительной армии Китая и Пентагоном. А нынешние заявления Байдена и вовсе ставят крест на любых попытках США о чём-то всерьёз договориться с Китаем.В прошлом году Байден уже вызывал не меньшие скандалы, обещая задействовать вооружённые силы США для защиты Тайваня. Потом Белому дому приходилось спешно оправдываться — мол, официальная доктрина США о признании одного Китая никак не менялась. Хотя Байден лишь проговаривал вслух то, что и так делает Вашингтон — накачивая Тайвань оружием, отправляя туда солдат США, провоцирует военное столкновение с Китаем.Нынче Байден вновь озвучил лишь консенсусное мнение в Вашингтоне о Китае — это коммунистическая диктатура, стремящаяся победить весь «свободный западный мир». Поэтому разрядка между США и Китаем вряд ли возможна. В Вашингтоне уже всерьёз настроились усиливать конфронтацию с Поднебесной, и вероятность прямого столкновения в Южно-Китайском море день ото дня растёт», — комментирует скандальную ситуацию эксперт-американист Малек Дудаков.Действия американского руководства вызвали тревогу даже у деловых кругов, потому что в них увидели предзнаменование будущего конфликта.Финансисты не исключают, что за оскорбительными словами Байдена последует очередной виток международной конфронтации, способный привести к новым глобальным потрясениям.«Блинкен возвращается после визита в Китай. И на официальном уровне с обеих сторон говорятся весьма позитивные слова.Проходит всего один день, и США устами президента заявляют, что руководитель второй, по сути, сверхдержавы мира — диктатор.Судя по всему, трещина между двумя ведущими державами мира только нарастает. К чему все это приведет? Пока трудно сказать, но для Си Цзиньпина эти слова — пощечина.Мораль: ждем продолжения новостей о конфронтации. Похоже, в мире в каких-то точках вдруг — разумеется, как обычно, совершенно случайно — станет жарковато. Разрядки и улучшения отношений, похоже, не вышло», — написал финансовый аналитик Евгений Коган, который анализирует экономические последствия основных событий международной политики.В то же время оскорбительные слова Байдена дополнительно подрывают его шансы на переизбрание в 2024 году. Потому что они позволяют усомниться в элементарной адекватности президента США.Многие представители американской элиты – например, миллиардеры Илон Маск и Билл Гейтс которые накануне тоже посетили Китай – обеспокоены провокационной политикой Белого дома, подталкивающей мир к глобальной войне. И это может усилить внутреннее сопротивление неоконсерваторам, которые определяют идеологическую повестку американской администрации.Дело Хантера Байдена, который согласился признать себя виновным в двух случаях нарушений уплаты налогов и нарушении правил приобретения оружия, является для его отца тревожным звонком.Конечно, в результате сделки с министерством юстиции США Хантер отделается за эти прегрешения условным сроком. Но даже такой мягкий приговор ударит по репутации президента. И его могут отправить на заслуженный отдых – расчищая дорогу более предсказуемым кандидатам.
https://ukraina.ru/20230621/1047439536.html
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эксклюзив, сша, китай, джо байден, си цзиньпин
Эксклюзив, США, Китай, Джо Байден, Си Цзиньпин

"Большой позор для диктаторов". Байден оскорбил Си Цзиньпина

15:52 21.06.2023 (обновлено: 16:53 21.06.2023)
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© AP / Alex Brandon
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Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент США Джозеф Байден сделал оскорбительное заявление по адресу председателя КНР Си Цзиньпина
Выступая в Калифорнии, на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании, он неожиданно напомнил историю с китайским аэростатом, который залетел в начале года на территорию США и был сбит истребителями — после того как пересек американскую территорию с запада на восток.
Байден сказал, что Си был не осведомлён о изменении маршрута китайского воздушного шара. А потом не стал стеснять себя в выражениях и назвал главу Китая плохо информированным диктатором.
«Причина, по которой Си Цзиньпин очень огорчился, когда я сбил этот аэростат со шпионским оборудованием на два товарных вагона, заключалась в том, что он не знал, что аэростат там находился.
Это большой позор для диктаторов, когда они не знают, что происходит», — сказал Джо Байден.
Его слова произвели эффект политического торнадо и мгновенно вызвали жесткую реакцию из Пекина. По мнению китайского руководства, американский президент нарушил все красные линии международного дипломатического политеса и сделал это с явно провокационными целями.
Потому что никаких извинений за эту фразу — например, в виде попытки представить ее случайной оговоркой — до сих пор не последовало.
- РИА Новости, 1920, 21.06.2023
13:56
Байден назвал Си Цзиньпина диктатором, в МИД Китая ответилиВ МИД Китая сочли слова президента США Джо Байдена о Си Цзиньпине безответственными и абсурдными, риторика американского лидера нарушает дипломатические протоколы. Об этом заявила 21 июня представитель китайского МИД Мао Нин
«Высказывания американской стороны крайне абсурдны, крайне безответственны, противоречат фактам, серьезно нарушают дипломатический этикет, являются серьезным посягательством на политическое достоинство Китая и открытой политической провокацией. Китай выражает решительный протест», — заявила в специальном коммюнике представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин.
По мнению экспертов, оскорбительная риторика Байдена мгновенно обнулила итоги только что завершившегося визита государственного секретаря США Энтони Блинкена, который вернулся в Вашингтон после переговоров с лидером КНР.
Достижения этой встречи и без того выглядели достаточно скромными. Призывы установить прямой контакт между военным руководством КНР и США, озвученные Блинкеном, были оставлены китайской стороной без ответа — что достаточно красноречиво указывает на отсутствие доверия к «заокеанским партнерам».
Ведущая японская деловая газета «Никкэй» написала о том, что госсекретаря ожидал в Пекине холодный прием.
Она обратила внимание на то, что во время встречи с американским чиновником председателя Си демонстративно посадили во главе стола. А такого ни разу не случалось во время предыдущих китайско-американских переговоров — например, во время визита бывшего госсекретаря Майкла Помпео.
«Размещение на ней стола и мест для гостей можно назвать беспрецедентным с точки зрения дипломатического протокола. Оно было призвано показать преобладающую мощь лидера Китая. Лидер КНР создал таким образом мизансцену, демонстрирующую его власть», — констатировали японские журналисты, по словам которых в Пекине хотели бы видеть на месте Блинкена какого-то другого переговорщика.
Однако в целом беседа проходила доброжелательно, без эксцессов, создавая некоторые предпосылки для дальнейших переговоров.
Согласно данным издания South China Morning Post, Си Цзиньпин мог бы встретиться с американским президентом во время предстоящего саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в ноябре в той же Калифорнии.
Теперь эта поездка находится под большим вопросом. Потому что в Китае видят — американская партия войны настроена на дальнейшую эскалацию и не желает разрядки в отношениях между КНР и США.
«Байден вызвал очередной дипломатический скандал. На этот раз он де-факто назвал Си Цзиньпина диктатором.
Момент для таких оговорок был выбран самый неудачный — ведь только завершились переговоры в Пекине с участием Блинкена, которых долго добивались в Белом доме. Американцы хотели уговорить Китай пойти на уступки — и назвать это разрядкой в отношениях.
Впрочем, визит Блинкена закончился фиаско — ему даже не удалось убедить Пекин открыть прямой канал коммуникации между генштабом Народно-освободительной армии Китая и Пентагоном. А нынешние заявления Байдена и вовсе ставят крест на любых попытках США о чём-то всерьёз договориться с Китаем.
В прошлом году Байден уже вызывал не меньшие скандалы, обещая задействовать вооружённые силы США для защиты Тайваня. Потом Белому дому приходилось спешно оправдываться — мол, официальная доктрина США о признании одного Китая никак не менялась. Хотя Байден лишь проговаривал вслух то, что и так делает Вашингтон — накачивая Тайвань оружием, отправляя туда солдат США, провоцирует военное столкновение с Китаем.
Нынче Байден вновь озвучил лишь консенсусное мнение в Вашингтоне о Китае — это коммунистическая диктатура, стремящаяся победить весь «свободный западный мир». Поэтому разрядка между США и Китаем вряд ли возможна. В Вашингтоне уже всерьёз настроились усиливать конфронтацию с Поднебесной, и вероятность прямого столкновения в Южно-Китайском море день ото дня растёт», — комментирует скандальную ситуацию эксперт-американист Малек Дудаков.
госдеп США здание
19 июня, 07:57
Госдеп сообщил об откровенных переговорах Блинкена и главы МИД КитаяГосударственный секретарь США Энтони Блинкен провел откровенные, предметные и конструктивные переговоры в Пекине с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом. Об этом 18 июня заявили в Госдепе
Действия американского руководства вызвали тревогу даже у деловых кругов, потому что в них увидели предзнаменование будущего конфликта.
Финансисты не исключают, что за оскорбительными словами Байдена последует очередной виток международной конфронтации, способный привести к новым глобальным потрясениям.
«Блинкен возвращается после визита в Китай. И на официальном уровне с обеих сторон говорятся весьма позитивные слова.
Проходит всего один день, и США устами президента заявляют, что руководитель второй, по сути, сверхдержавы мира — диктатор.
Судя по всему, трещина между двумя ведущими державами мира только нарастает. К чему все это приведет? Пока трудно сказать, но для Си Цзиньпина эти слова — пощечина.
Мораль: ждем продолжения новостей о конфронтации. Похоже, в мире в каких-то точках вдруг — разумеется, как обычно, совершенно случайно — станет жарковато. Разрядки и улучшения отношений, похоже, не вышло», — написал финансовый аналитик Евгений Коган, который анализирует экономические последствия основных событий международной политики.
В то же время оскорбительные слова Байдена дополнительно подрывают его шансы на переизбрание в 2024 году. Потому что они позволяют усомниться в элементарной адекватности президента США.
Многие представители американской элиты – например, миллиардеры Илон Маск и Билл Гейтс которые накануне тоже посетили Китай – обеспокоены провокационной политикой Белого дома, подталкивающей мир к глобальной войне.
И это может усилить внутреннее сопротивление неоконсерваторам, которые определяют идеологическую повестку американской администрации.
Дело Хантера Байдена, который согласился признать себя виновным в двух случаях нарушений уплаты налогов и нарушении правил приобретения оружия, является для его отца тревожным звонком.
Конечно, в результате сделки с министерством юстиции США Хантер отделается за эти прегрешения условным сроком. Но даже такой мягкий приговор ударит по репутации президента. И его могут отправить на заслуженный отдых – расчищая дорогу более предсказуемым кандидатам.
 
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