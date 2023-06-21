https://ukraina.ru/20230621/1047442438.html

"Большой позор для диктаторов". Байден оскорбил Си Цзиньпина

"Большой позор для диктаторов". Байден оскорбил Си Цзиньпина - 21.06.2023 Украина.ру

"Большой позор для диктаторов". Байден оскорбил Си Цзиньпина

Президент США Джозеф Байден сделал оскорбительное заявление по адресу председателя КНР Си Цзиньпина

2023-06-21T15:52

2023-06-21T15:52

2023-06-21T16:53

эксклюзив

сша

китай

джо байден

си цзиньпин

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Выступая в Калифорнии, на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании, он неожиданно напомнил историю с китайским аэростатом, который залетел в начале года на территорию США и был сбит истребителями — после того как пересек американскую территорию с запада на восток.Байден сказал, что Си был не осведомлён о изменении маршрута китайского воздушного шара. А потом не стал стеснять себя в выражениях и назвал главу Китая плохо информированным диктатором.«Причина, по которой Си Цзиньпин очень огорчился, когда я сбил этот аэростат со шпионским оборудованием на два товарных вагона, заключалась в том, что он не знал, что аэростат там находился.Это большой позор для диктаторов, когда они не знают, что происходит», — сказал Джо Байден.Его слова произвели эффект политического торнадо и мгновенно вызвали жесткую реакцию из Пекина. По мнению китайского руководства, американский президент нарушил все красные линии международного дипломатического политеса и сделал это с явно провокационными целями.Потому что никаких извинений за эту фразу — например, в виде попытки представить ее случайной оговоркой — до сих пор не последовало.«Высказывания американской стороны крайне абсурдны, крайне безответственны, противоречат фактам, серьезно нарушают дипломатический этикет, являются серьезным посягательством на политическое достоинство Китая и открытой политической провокацией. Китай выражает решительный протест», — заявила в специальном коммюнике представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин.По мнению экспертов, оскорбительная риторика Байдена мгновенно обнулила итоги только что завершившегося визита государственного секретаря США Энтони Блинкена, который вернулся в Вашингтон после переговоров с лидером КНР.Достижения этой встречи и без того выглядели достаточно скромными. Призывы установить прямой контакт между военным руководством КНР и США, озвученные Блинкеном, были оставлены китайской стороной без ответа — что достаточно красноречиво указывает на отсутствие доверия к «заокеанским партнерам».Ведущая японская деловая газета «Никкэй» написала о том, что госсекретаря ожидал в Пекине холодный прием.Она обратила внимание на то, что во время встречи с американским чиновником председателя Си демонстративно посадили во главе стола. А такого ни разу не случалось во время предыдущих китайско-американских переговоров — например, во время визита бывшего госсекретаря Майкла Помпео.«Размещение на ней стола и мест для гостей можно назвать беспрецедентным с точки зрения дипломатического протокола. Оно было призвано показать преобладающую мощь лидера Китая. Лидер КНР создал таким образом мизансцену, демонстрирующую его власть», — констатировали японские журналисты, по словам которых в Пекине хотели бы видеть на месте Блинкена какого-то другого переговорщика.Однако в целом беседа проходила доброжелательно, без эксцессов, создавая некоторые предпосылки для дальнейших переговоров. Согласно данным издания South China Morning Post, Си Цзиньпин мог бы встретиться с американским президентом во время предстоящего саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в ноябре в той же Калифорнии.Теперь эта поездка находится под большим вопросом. Потому что в Китае видят — американская партия войны настроена на дальнейшую эскалацию и не желает разрядки в отношениях между КНР и США.«Байден вызвал очередной дипломатический скандал. На этот раз он де-факто назвал Си Цзиньпина диктатором.Момент для таких оговорок был выбран самый неудачный — ведь только завершились переговоры в Пекине с участием Блинкена, которых долго добивались в Белом доме. Американцы хотели уговорить Китай пойти на уступки — и назвать это разрядкой в отношениях.Впрочем, визит Блинкена закончился фиаско — ему даже не удалось убедить Пекин открыть прямой канал коммуникации между генштабом Народно-освободительной армии Китая и Пентагоном. А нынешние заявления Байдена и вовсе ставят крест на любых попытках США о чём-то всерьёз договориться с Китаем.В прошлом году Байден уже вызывал не меньшие скандалы, обещая задействовать вооружённые силы США для защиты Тайваня. Потом Белому дому приходилось спешно оправдываться — мол, официальная доктрина США о признании одного Китая никак не менялась. Хотя Байден лишь проговаривал вслух то, что и так делает Вашингтон — накачивая Тайвань оружием, отправляя туда солдат США, провоцирует военное столкновение с Китаем.Нынче Байден вновь озвучил лишь консенсусное мнение в Вашингтоне о Китае — это коммунистическая диктатура, стремящаяся победить весь «свободный западный мир». Поэтому разрядка между США и Китаем вряд ли возможна. В Вашингтоне уже всерьёз настроились усиливать конфронтацию с Поднебесной, и вероятность прямого столкновения в Южно-Китайском море день ото дня растёт», — комментирует скандальную ситуацию эксперт-американист Малек Дудаков.Действия американского руководства вызвали тревогу даже у деловых кругов, потому что в них увидели предзнаменование будущего конфликта.Финансисты не исключают, что за оскорбительными словами Байдена последует очередной виток международной конфронтации, способный привести к новым глобальным потрясениям.«Блинкен возвращается после визита в Китай. И на официальном уровне с обеих сторон говорятся весьма позитивные слова.Проходит всего один день, и США устами президента заявляют, что руководитель второй, по сути, сверхдержавы мира — диктатор.Судя по всему, трещина между двумя ведущими державами мира только нарастает. К чему все это приведет? Пока трудно сказать, но для Си Цзиньпина эти слова — пощечина.Мораль: ждем продолжения новостей о конфронтации. Похоже, в мире в каких-то точках вдруг — разумеется, как обычно, совершенно случайно — станет жарковато. Разрядки и улучшения отношений, похоже, не вышло», — написал финансовый аналитик Евгений Коган, который анализирует экономические последствия основных событий международной политики.В то же время оскорбительные слова Байдена дополнительно подрывают его шансы на переизбрание в 2024 году. Потому что они позволяют усомниться в элементарной адекватности президента США.Многие представители американской элиты – например, миллиардеры Илон Маск и Билл Гейтс которые накануне тоже посетили Китай – обеспокоены провокационной политикой Белого дома, подталкивающей мир к глобальной войне. И это может усилить внутреннее сопротивление неоконсерваторам, которые определяют идеологическую повестку американской администрации.Дело Хантера Байдена, который согласился признать себя виновным в двух случаях нарушений уплаты налогов и нарушении правил приобретения оружия, является для его отца тревожным звонком.Конечно, в результате сделки с министерством юстиции США Хантер отделается за эти прегрешения условным сроком. Но даже такой мягкий приговор ударит по репутации президента. И его могут отправить на заслуженный отдых – расчищая дорогу более предсказуемым кандидатам.

https://ukraina.ru/20230621/1047439536.html

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Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

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Александр Сокуренко

эксклюзив, сша, китай, джо байден, си цзиньпин