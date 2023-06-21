Юрий Баранчик: Нужно опасаться не наступления ВСУ, а провокации с ядерным оружием накануне саммита НАТО - 21.06.2023 Украина.ру
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Юрий Баранчик: Нужно опасаться не наступления ВСУ, а провокации с ядерным оружием накануне саммита НАТО
Юрий Баранчик: Нужно опасаться не наступления ВСУ, а провокации с ядерным оружием накануне саммита НАТО - 21.06.2023 Украина.ру
Юрий Баранчик: Нужно опасаться не наступления ВСУ, а провокации с ядерным оружием накануне саммита НАТО
Украина еще две недели может пытаться наступать на южном направлении, но наиболее серьезная акция будет приурочена ко встрече лидеров стран НАТО в Вильнюсе, считает политолог Юрий Баранчик
2023-06-21T14:17
2023-06-21T14:17
интервью
всу
нато
украина
франция
танки
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Газета Le Monde со ссылкой на собственный источник в правительстве, сообщила, что Франция решила поддержать вступление Украины в НАТО перед саммитом в Вильнюсе.- Юрий Владимирович, почему именно Елисейский дворец активничает в плане предоставления Украине членства в НАТО?- Это связано с военными поставками. Макрон надеется на то, что, если он будет лоббировать это решение, то сможет добиться от Зеленского согласия на поставки французской военной техники на Украину. Это серьезная бюджетная тема, будет идти распил.Макрон таким образом собирает себе на дембельский аккорд, так как понимает, что следующие выборы он не выиграет, поэтому организует эту пиар-акцию.- А как на это отреагируют другие члены альянса, кем эта инициатива может быть поддержана в Европе и мире?- Все военно-промышленные элиты Америки и Европы заинтересованы в том, чтобы Украина покупала как можно больше вооружения. Единственное, Германия помнит исторические уроки, и хотя уже поставила танки "Леопард" на Украину, понимает, что это решение имеет серьезные геополитические последствия.Это решение имеет геополитические последствия и для нас. Если НАТО перейдет к открытой форме конфронтации, то нам действительно незачем сохранять государство Украина и желательно, чтобы территорий у нее осталось как можно меньше.Нам надо будет идти до западных границ Украины. Вопрос в том, нужно ли включать в состав нашей страны пять западных областей, которые в Советском Союзе создавали большие проблемы. Пусть с ними разбираются поляки, румыны.Эти территории без промышленности всегда будут висеть гирей на шее бюджетов Польши и Румынии. Население там националистическое, и как поляки будут искать примирения с ними после Волынской резни, очень интересно.- Но ведь и у поляков, и у западных украинцев есть общий враг, и эти области всегда будут тараном, направленным против России. Каким образом мы можем купировать эту проблему в перспективе ближайших десятилетий?- Если мы закончим войну на этих рубежах, то они будут вынуждены заткнуться. И если эти территории уйдут в Польшу, то поляки в рамках одного государства будут вынуждены с ними разбираться. Русский фактор уже не будет играть такой сплачивающей роли, у них между собой начнутся проблемные дискуссии.- То есть западные области Украины – это своего рода троянский конь против Польши?- Да, именно так.- За последние дни весь мир облетели фотографии со сгоревшими и подбитыми "Леопардами", трофейными французскими танками и другой западной бронетехникой. Таким образом наша армия создаёт антирекламу западного военно-промышленного комплекса. К чему это приведет?- Это больше реклама наших Вооруженных сил, потому что западные танки горят так же, как и 80 лет назад.- Должно ли это отрезвить западного обывателя, который увидит, как его налоги сгорают в степях Запорожья?- Очень хорошую идею высказывали эксперты, которые предлагали выставить эту технику у западных посольств. Западные телеканалы будут вынуждены показать эту картинку своим обывателям. Такие мощные пиар-акции несомненно надо проводить.- Сможет ли Украина использовать свои неудачи на южном направлении для очередного шантажа Запада ради поставок оружия?- Они могут еще поупираться пару недель на южном направлении до саммита НАТО, а во время этой встречи пройдет серьезная акция. Речь идет даже не о наступлении, а о какой-либо провокации.Они могут нанести удар либо по Запорожской АЭС, либо по другому мирному городу. Появлялась информация о том, что, возможно, на Украину уже поставлена ядерная бомба и она находится в одном из городов. После того, как город якобы обстреляет российская армия, произойдет ядерный взрыв, в котором обвинят нас.Поэтому сейчас лучше опасаться не "контрнаступа", а такой провокации, проводить которые британцы - большие мастера. Чтобы предотвратить это, нам нужно хорошо изучать информационное поле.- Неужели киевский режим способен совершить настолько безумные шаги?- Это в планах, скорее, англосаксов. Единственная страна, которая дважды применяла ядерное оружие, это США. И никакого суда над ними не было.
https://ukraina.ru/20201209/1029909068.html
https://ukraina.ru/20230621/1047429007.html
https://ukraina.ru/20230621/1047395483.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, всу, нато, украина, франция, танки
Интервью, ВСУ, НАТО, Украина, Франция, танки

Юрий Баранчик: Нужно опасаться не наступления ВСУ, а провокации с ядерным оружием накануне саммита НАТО

14:17 21.06.2023
 
© скриншот видео "ИА REGNUM" Юрий Баранчик интервью
 Юрий Баранчик интервью
© скриншот видео "ИА REGNUM"
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Украина еще две недели может пытаться наступать на южном направлении, но наиболее серьезная акция будет приурочена ко встрече лидеров стран НАТО в Вильнюсе, считает политолог Юрий Баранчик
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Газета Le Monde со ссылкой на собственный источник в правительстве, сообщила, что Франция решила поддержать вступление Украины в НАТО перед саммитом в Вильнюсе.
- Юрий Владимирович, почему именно Елисейский дворец активничает в плане предоставления Украине членства в НАТО?
- Это связано с военными поставками. Макрон надеется на то, что, если он будет лоббировать это решение, то сможет добиться от Зеленского согласия на поставки французской военной техники на Украину.
Это серьезная бюджетная тема, будет идти распил.
Макрон таким образом собирает себе на дембельский аккорд, так как понимает, что следующие выборы он не выиграет, поэтому организует эту пиар-акцию.
Юрий Баранчик - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря 2020, 13:30
Юрий Баранчик: кто онПолитолог, эксперт по белорусско-российским отношениям, мировой геополитике
- А как на это отреагируют другие члены альянса, кем эта инициатива может быть поддержана в Европе и мире?
- Все военно-промышленные элиты Америки и Европы заинтересованы в том, чтобы Украина покупала как можно больше вооружения. Единственное, Германия помнит исторические уроки, и хотя уже поставила танки "Леопард" на Украину, понимает, что это решение имеет серьезные геополитические последствия.
Это решение имеет геополитические последствия и для нас. Если НАТО перейдет к открытой форме конфронтации, то нам действительно незачем сохранять государство Украина и желательно, чтобы территорий у нее осталось как можно меньше.
Нам надо будет идти до западных границ Украины. Вопрос в том, нужно ли включать в состав нашей страны пять западных областей, которые в Советском Союзе создавали большие проблемы. Пусть с ними разбираются поляки, румыны.
Эти территории без промышленности всегда будут висеть гирей на шее бюджетов Польши и Румынии. Население там националистическое, и как поляки будут искать примирения с ними после Волынской резни, очень интересно.
- Но ведь и у поляков, и у западных украинцев есть общий враг, и эти области всегда будут тараном, направленным против России. Каким образом мы можем купировать эту проблему в перспективе ближайших десятилетий?
- Если мы закончим войну на этих рубежах, то они будут вынуждены заткнуться. И если эти территории уйдут в Польшу, то поляки в рамках одного государства будут вынуждены с ними разбираться.
Русский фактор уже не будет играть такой сплачивающей роли, у них между собой начнутся проблемные дискуссии.
- РИА Новости, 1920, 21.06.2023
11:32
Война за батарейки. Кому достанутся месторождения лития на УкраинеКак известно, одним из элементов долгосрочных планов по трансформации западной промышленности должен стать постепенный отказ от углеводородов и переход на "зеленые технологии". Но здесь есть проблема — в элементах электропитания
- То есть западные области Украины – это своего рода троянский конь против Польши?
- Да, именно так.
- За последние дни весь мир облетели фотографии со сгоревшими и подбитыми "Леопардами", трофейными французскими танками и другой западной бронетехникой. Таким образом наша армия создаёт антирекламу западного военно-промышленного комплекса. К чему это приведет?
- Это больше реклама наших Вооруженных сил, потому что западные танки горят так же, как и 80 лет назад.
- Должно ли это отрезвить западного обывателя, который увидит, как его налоги сгорают в степях Запорожья?
- Очень хорошую идею высказывали эксперты, которые предлагали выставить эту технику у западных посольств. Западные телеканалы будут вынуждены показать эту картинку своим обывателям. Такие мощные пиар-акции несомненно надо проводить.
- Сможет ли Украина использовать свои неудачи на южном направлении для очередного шантажа Запада ради поставок оружия?
- Они могут еще поупираться пару недель на южном направлении до саммита НАТО, а во время этой встречи пройдет серьезная акция. Речь идет даже не о наступлении, а о какой-либо провокации.
Они могут нанести удар либо по Запорожской АЭС, либо по другому мирному городу. Появлялась информация о том, что, возможно, на Украину уже поставлена ядерная бомба и она находится в одном из городов. После того, как город якобы обстреляет российская армия, произойдет ядерный взрыв, в котором обвинят нас.
Поэтому сейчас лучше опасаться не "контрнаступа", а такой провокации, проводить которые британцы - большие мастера. Чтобы предотвратить это, нам нужно хорошо изучать информационное поле.
Зеленский
04:37
"Мы кинули русских!" Самая главная ошибка Зеленского и трагедия УкраиныНа недавней встрече с лидерами нескольких стран Африки, которые взяли на себя посредническую миротворческую миссию по урегулированию конфликта на Украине, президент России Владимир Путин продемонстрировал документ, который уже стал сенсацией
- Неужели киевский режим способен совершить настолько безумные шаги?
- Это в планах, скорее, англосаксов. Единственная страна, которая дважды применяла ядерное оружие, это США. И никакого суда над ними не было.
 
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Заголовок открываемого материала
14:17Юрий Баранчик: Нужно опасаться не наступления ВСУ, а провокации с ядерным оружием накануне саммита НАТО
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