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"Бухгалтерская ошибка": Пентагон нашел еще шесть миллиардов долларов для Киева

"Бухгалтерская ошибка": Пентагон нашел еще шесть миллиардов долларов для Киева - 21.06.2023 Украина.ру

"Бухгалтерская ошибка": Пентагон нашел еще шесть миллиардов долларов для Киева

После переоценки ранее переданной помощи Украине, США смогут выделить Киеву еще шесть миллиардов долларов, об этом сообщила заместитель официального представитель Пентагона Сабрина Сингх

2023-06-21T11:58

2023-06-21T11:58

2023-06-21T11:58

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вооружение

пентагон

наступление

сша

украина

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В Пентагоне переоценили стоимость оружия, которое отправили Украине. Заложенные 6,2 миллиарда долларов оказались вдвое больше первоначальных оценок. В результате образовался излишек, который будет использован для будущих пакетов мер помощи Украине.Сингх рассказала, что детальный бухгалтерский анализ показал, что при расчётах использовалась восстановительная, а не балансовая стоимость оборудования, которое было изъято со складов.По оценкам специалистов, США выделили Украине более 40 миллиардов долларов на военную помощь с момента начала Россией специальной военной операции. Согласно новым расчётам, США фактически предоставили Украине менее 34 миллиардов долларов помощи.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос демилитаризации Украины "стоит в очень практическом плане". При этом, по его словам, украинский оборонно-промышленный комплекс "скоро вообще перестанет существовать", поскольку все боеприпасы, оружие и технику ей поставляют зарубежные государства.Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в интервью газете Le Parisien заявил, что Евросоюз ускоряет поставки оружия на Украину для поддержки контрнаступления Вооружённых сил Украины.В интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев рассказал, что Запад активно поставляет Украине новое вооружение, что может повлиять на наступление российской армии, но при этом нужно понимать, что ничего неуязвимого в украинскую армию не вливается.Россия должна уничтожить западные танки на поле боя и показать всему миру, что является главной сухопутной силой, добавил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вооружение, пентагон, наступление, сша, украина