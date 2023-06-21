Аксенов сообщил о повреждении железнодорожного полотна в Феодосии
В районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале 21 июня
В районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно, временно приостановлено движение поездов.
"В районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно. В течение двух часов движение поездов будет восстановлено", - написал Аксёнов.
В связи с инцидентом отменены две утренние электрички. Пассажиры со станций Феодосия и Владиславовка будут отправлены автобусами, уточнил советник главы Республики Крым Сергея Аксенова по информационной политике Олег Крючков.
Пострадавших нет, на месте происшествия работают профильные службы.
Подробности произошедшего не сообщаются.
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