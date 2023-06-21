Аксенов сообщил о повреждении железнодорожного полотна в Феодосии

"Живите как хотите, но России не угрожайте". Владимир Путин предлагает Западу формулу мира для Украины В любой войне противоборствующие стороны только свою победу хотят видеть главным условием послевоенного мира. Спецвоенная операция (СВО) России по приведению Украины в адекватное состояние — не исключение.