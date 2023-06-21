Аксенов сообщил о повреждении железнодорожного полотна в Феодосии - 21.06.2023 Украина.ру
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Аксенов сообщил о повреждении железнодорожного полотна в Феодосии
Аксенов сообщил о повреждении железнодорожного полотна в Феодосии - 21.06.2023 Украина.ру
Аксенов сообщил о повреждении железнодорожного полотна в Феодосии
В районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале 21 июня
2023-06-21T09:48
2023-06-21T09:48
новости
крым
сергей аксенов
крючков
феодосия
железная дорога
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В районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно, временно приостановлено движение поездов.В связи с инцидентом отменены две утренние электрички. Пассажиры со станций Феодосия и Владиславовка будут отправлены автобусами, уточнил советник главы Республики Крым Сергея Аксенова по информационной политике Олег Крючков.Пострадавших нет, на месте происшествия работают профильные службы.Подробности произошедшего не сообщаются.
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новости, крым, сергей аксенов, крючков, феодосия, железная дорога
Новости, Крым, Сергей Аксенов, Крючков, Феодосия, железная дорога

Аксенов сообщил о повреждении железнодорожного полотна в Феодосии

09:48 21.06.2023
 
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В районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале 21 июня
В районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно, временно приостановлено движение поездов.
"В районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно. В течение двух часов движение поездов будет восстановлено", - написал Аксёнов.
В связи с инцидентом отменены две утренние электрички. Пассажиры со станций Феодосия и Владиславовка будут отправлены автобусами, уточнил советник главы Республики Крым Сергея Аксенова по информационной политике Олег Крючков.
Пострадавших нет, на месте происшествия работают профильные службы.
Подробности произошедшего не сообщаются.
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"Живите как хотите, но России не угрожайте". Владимир Путин предлагает Западу формулу мира для УкраиныВ любой войне противоборствующие стороны только свою победу хотят видеть главным условием послевоенного мира. Спецвоенная операция (СВО) России по приведению Украины в адекватное состояние — не исключение.
 
НовостиКрымСергей АксеновКрючковФеодосияжелезная дорога
 
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