Запад приготовил "черный сценарий" Зеленскому в случае провала контрнаступления - СМИ - 20.06.2023 Украина.ру
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Запад приготовил "черный сценарий" Зеленскому в случае провала контрнаступления - СМИ
Запад приготовил "черный сценарий" Зеленскому в случае провала контрнаступления - СМИ - 20.06.2023 Украина.ру
Запад приготовил "черный сценарий" Зеленскому в случае провала контрнаступления - СМИ
Чёрным сценарием для Зеленского станет провал контрнаступления ВСУ, считает журналист польского портала Internia Матеуш Кухарчик. Об этом он пишет в статье "Это станет катастрофой": в Польше раскрыли черный сценарий для Зеленского" от 20 июня
2023-06-20T18:06
2023-06-20T18:06
новости
запад
украина
всу
джо байден
владимир зеленский
контрнаступление
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Украине сейчас необходимо доказать своим союзникам и спонсорам, что их многомиллиардные вложения окупаются на поле боя, так как от этого зависит дальнейшая поддержка Запада. Администрация Байдена вложила значительные финансовые и политические средства в поддержку киевского режима.Евросоюз, массово поставляющий вооружение для ВСУ, также подошёл к порогу своих возможностей. Отсутствие успеха может привести к тому, что Запад будет требовать перемирия, особенно если хозяин Белого дома сменится, считает журналист.Если европейские страны не увеличат производство вооружений, разрыв между потребностями Украины и возможностями оборонной промышленности стран Запада будет расти. Не говоря уже о необходимости Запада пополнять собственные склады.Прекращение или ограничение поставок в нынешней ситуации означало бы, что союзники обрекают Киев на поражение, убежден журналист.19 июня экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что администрация Байдена зря упорствует, не давая разрешение Киеву вести переговоры с Москвой.Успехи российских военных на поле боя могут подтолкнуть Запад к переговорам, добавил Макговерн.
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новости, запад, украина, всу, джо байден, владимир зеленский, контрнаступление
Новости, Запад, Украина, ВСУ, Джо Байден, Владимир Зеленский, контрнаступление

Запад приготовил "черный сценарий" Зеленскому в случае провала контрнаступления - СМИ

18:06 20.06.2023
 
© AP / Yves Herman
- РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AP / Yves Herman
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Чёрным сценарием для Зеленского станет провал контрнаступления ВСУ, считает журналист польского портала Internia Матеуш Кухарчик. Об этом он пишет в статье "Это станет катастрофой": в Польше раскрыли черный сценарий для Зеленского" от 20 июня
Украине сейчас необходимо доказать своим союзникам и спонсорам, что их многомиллиардные вложения окупаются на поле боя, так как от этого зависит дальнейшая поддержка Запада. Администрация Байдена вложила значительные финансовые и политические средства в поддержку киевского режима.
"Отсутствие успеха на фронте станет катастрофой для команды Зеленского, а также может нарушить планы Байдена остаться в Белом доме на второй срок", — пишет Кухарчик.
Евросоюз, массово поставляющий вооружение для ВСУ, также подошёл к порогу своих возможностей. Отсутствие успеха может привести к тому, что Запад будет требовать перемирия, особенно если хозяин Белого дома сменится, считает журналист.
Если европейские страны не увеличат производство вооружений, разрыв между потребностями Украины и возможностями оборонной промышленности стран Запада будет расти. Не говоря уже о необходимости Запада пополнять собственные склады.
Прекращение или ограничение поставок в нынешней ситуации означало бы, что союзники обрекают Киев на поражение, убежден журналист.
19 июня экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что администрация Байдена зря упорствует, не давая разрешение Киеву вести переговоры с Москвой.
Успехи российских военных на поле боя могут подтолкнуть Запад к переговорам, добавил Макговерн.
- РИА Новости, 1920, 20.06.2023
15:40
Зрада началась. Запад уже готовится к провалу контрнаступления ВСУЭксперт в области целей устойчивого развития ООН, американский инвестор Джеффри Сакс написал пост в Twitter, который очень не понравился Украине
 
НовостиЗападУкраинаВСУДжо БайденВладимир Зеленскийконтрнаступление
 
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Заголовок открываемого материала
18:06Запад приготовил "черный сценарий" Зеленскому в случае провала контрнаступления - СМИ
17:5722 июня: Виктор Суворов и гадящая англичанка
17:56Варшава закрыла дело о нападении украинских активистов на российского посла - СМИ
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17:32ВСУ прощупывают оборону ВС РФ, но пока не вводят в бой ударный кулак. О чём говорили эксперты 20 июня
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