https://ukraina.ru/20230620/1047422068.html

Запад приготовил "черный сценарий" Зеленскому в случае провала контрнаступления - СМИ

Запад приготовил "черный сценарий" Зеленскому в случае провала контрнаступления - СМИ - 20.06.2023 Украина.ру

Запад приготовил "черный сценарий" Зеленскому в случае провала контрнаступления - СМИ

Чёрным сценарием для Зеленского станет провал контрнаступления ВСУ, считает журналист польского портала Internia Матеуш Кухарчик. Об этом он пишет в статье "Это станет катастрофой": в Польше раскрыли черный сценарий для Зеленского" от 20 июня

2023-06-20T18:06

2023-06-20T18:06

2023-06-20T18:06

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владимир зеленский

контрнаступление

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Украине сейчас необходимо доказать своим союзникам и спонсорам, что их многомиллиардные вложения окупаются на поле боя, так как от этого зависит дальнейшая поддержка Запада. Администрация Байдена вложила значительные финансовые и политические средства в поддержку киевского режима.Евросоюз, массово поставляющий вооружение для ВСУ, также подошёл к порогу своих возможностей. Отсутствие успеха может привести к тому, что Запад будет требовать перемирия, особенно если хозяин Белого дома сменится, считает журналист.Если европейские страны не увеличат производство вооружений, разрыв между потребностями Украины и возможностями оборонной промышленности стран Запада будет расти. Не говоря уже о необходимости Запада пополнять собственные склады.Прекращение или ограничение поставок в нынешней ситуации означало бы, что союзники обрекают Киев на поражение, убежден журналист.19 июня экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что администрация Байдена зря упорствует, не давая разрешение Киеву вести переговоры с Москвой.Успехи российских военных на поле боя могут подтолкнуть Запад к переговорам, добавил Макговерн.

https://ukraina.ru/20230620/1047410414.html

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2023

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новости, запад, украина, всу, джо байден, владимир зеленский, контрнаступление