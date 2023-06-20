https://ukraina.ru/20230620/1047422068.html
Запад приготовил "черный сценарий" Зеленскому в случае провала контрнаступления - СМИ
Запад приготовил "черный сценарий" Зеленскому в случае провала контрнаступления - СМИ - 20.06.2023 Украина.ру
Запад приготовил "черный сценарий" Зеленскому в случае провала контрнаступления - СМИ
Чёрным сценарием для Зеленского станет провал контрнаступления ВСУ, считает журналист польского портала Internia Матеуш Кухарчик. Об этом он пишет в статье "Это станет катастрофой": в Польше раскрыли черный сценарий для Зеленского" от 20 июня
2023-06-20T18:06
2023-06-20T18:06
2023-06-20T18:06
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джо байден
владимир зеленский
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Украине сейчас необходимо доказать своим союзникам и спонсорам, что их многомиллиардные вложения окупаются на поле боя, так как от этого зависит дальнейшая поддержка Запада. Администрация Байдена вложила значительные финансовые и политические средства в поддержку киевского режима.Евросоюз, массово поставляющий вооружение для ВСУ, также подошёл к порогу своих возможностей. Отсутствие успеха может привести к тому, что Запад будет требовать перемирия, особенно если хозяин Белого дома сменится, считает журналист.Если европейские страны не увеличат производство вооружений, разрыв между потребностями Украины и возможностями оборонной промышленности стран Запада будет расти. Не говоря уже о необходимости Запада пополнять собственные склады.Прекращение или ограничение поставок в нынешней ситуации означало бы, что союзники обрекают Киев на поражение, убежден журналист.19 июня экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что администрация Байдена зря упорствует, не давая разрешение Киеву вести переговоры с Москвой.Успехи российских военных на поле боя могут подтолкнуть Запад к переговорам, добавил Макговерн.
https://ukraina.ru/20230620/1047410414.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запад, украина, всу, джо байден, владимир зеленский, контрнаступление
Новости, Запад, Украина, ВСУ, Джо Байден, Владимир Зеленский, контрнаступление
Запад приготовил "черный сценарий" Зеленскому в случае провала контрнаступления - СМИ
Чёрным сценарием для Зеленского станет провал контрнаступления ВСУ, считает журналист польского портала Internia Матеуш Кухарчик. Об этом он пишет в статье "Это станет катастрофой": в Польше раскрыли черный сценарий для Зеленского" от 20 июня
Украине сейчас необходимо доказать своим союзникам и спонсорам, что их многомиллиардные вложения окупаются на поле боя, так как от этого зависит дальнейшая поддержка Запада. Администрация Байдена вложила значительные финансовые и политические средства в поддержку киевского режима.
"Отсутствие успеха на фронте станет катастрофой для команды Зеленского, а также может нарушить планы Байдена остаться в Белом доме на второй срок", — пишет Кухарчик.
Евросоюз, массово поставляющий вооружение для ВСУ, также подошёл к порогу своих возможностей. Отсутствие успеха может привести к тому, что Запад будет требовать перемирия, особенно если хозяин Белого дома сменится, считает журналист.
Если европейские страны не увеличат производство вооружений, разрыв между потребностями Украины и возможностями оборонной промышленности стран Запада будет расти. Не говоря уже о необходимости Запада пополнять собственные склады.
Прекращение или ограничение поставок в нынешней ситуации означало бы, что союзники обрекают Киев на поражение, убежден журналист.
19 июня экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что администрация Байдена зря упорствует, не давая разрешение Киеву вести переговоры с Москвой.
Успехи российских военных на поле боя могут подтолкнуть Запад к переговорам, добавил Макговерн.