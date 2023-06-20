Украинский священник перешел в ПЦУ, сел в "Лексус" и сбил насмерть человека - 20.06.2023 Украина.ру
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Украинский священник перешел в ПЦУ, сел в "Лексус" и сбил насмерть человека
Украинский священник перешел в ПЦУ, сел в "Лексус" и сбил насмерть человека - 20.06.2023 Украина.ру
Украинский священник перешел в ПЦУ, сел в "Лексус" и сбил насмерть человека
Украинский священник раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Юрий Чищак в декабре прошлого года сбил женщину на переходном переходе, при этом ему до сих пор не было предъявлено обвинение. Об этом сообщают украинские СМИ
2023-06-20T17:51
2023-06-20T17:51
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В декабре прошлого года протоиерей Юрий Чищак, находясь за рулём "Лексуса", превысил скорость и сбил женщину на переходном переходе в центре Киева. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Незадолго до ДТП священник официально перешёл в Православную церковь Украины (ПЦУ) и на момент происшествия считал себя приверженцем данной структуры.По утверждениям свидетелей, Юрий Чичак не подошел проверить состояние женщины, на которую совершил наезд, чтобы при необходимости оказать ей первую медицинскую помощь. Расследование продолжается более полугода и виновнику ДТП даже не вручили подозрение.20 июня епархия УПЦ сообщила о том, что сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Уладовка Винницкой области.В 2018 году в Киеве после так называемого объединительного собора из двух раскольнических церковных структур, в числе которых был "Киевский патриархат", создали Православную церковь Украины. Позже она получила автокефалию от патриарха Константинопольского Варфоломея.Русская православная церковь и УПЦ не признают статуса этой религиозной организации. После создания ПЦУ ее сторонники начали силой захватывать храмы канонической церкви.Для сторонников Православной церкви Украины идолами стали деньги и национальная идея, сказал наместник мужского монастыря Саввы Освященного в Мелитополе архимандрит Иоанн в интервью изданию Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать на нашем сайте
https://ukraina.ru/20230506/1045961404.html
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новости, пцу, упц, дтп, происшествия, происшествия
Новости, ПЦУ, УПЦ, ДТП, происшествия, происшествия

Украинский священник перешел в ПЦУ, сел в "Лексус" и сбил насмерть человека

17:51 20.06.2023
 
© church.ua
© church.ua
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Украинский священник раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Юрий Чищак в декабре прошлого года сбил женщину на переходном переходе, при этом ему до сих пор не было предъявлено обвинение. Об этом сообщают украинские СМИ
В декабре прошлого года протоиерей Юрий Чищак, находясь за рулём "Лексуса", превысил скорость и сбил женщину на переходном переходе в центре Киева. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.
Незадолго до ДТП священник официально перешёл в Православную церковь Украины (ПЦУ) и на момент происшествия считал себя приверженцем данной структуры.
"Из-за задержки с экспертизой затягивается процесс следствия, а соответственно Юрий Чичак не является подозреваемым в наезде на пешехода со смертельным исходом, избегает уголовного наказания за содеянное и спокойно гуляет на свободе", - сообщают украинские СМИ.
По утверждениям свидетелей, Юрий Чичак не подошел проверить состояние женщины, на которую совершил наезд, чтобы при необходимости оказать ей первую медицинскую помощь. Расследование продолжается более полугода и виновнику ДТП даже не вручили подозрение.
20 июня епархия УПЦ сообщила о том, что сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Уладовка Винницкой области.
В 2018 году в Киеве после так называемого объединительного собора из двух раскольнических церковных структур, в числе которых был "Киевский патриархат", создали Православную церковь Украины. Позже она получила автокефалию от патриарха Константинопольского Варфоломея.
Русская православная церковь и УПЦ не признают статуса этой религиозной организации. После создания ПЦУ ее сторонники начали силой захватывать храмы канонической церкви.
Для сторонников Православной церкви Украины идолами стали деньги и национальная идея, сказал наместник мужского монастыря Саввы Освященного в Мелитополе архимандрит Иоанн в интервью изданию Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать на нашем сайте
Отец Иоанн интервью
6 мая, 09:01
Отец Иоанн: Церкви не нужны те, кто ради национальной идеи или выгоды, карьеры предали православие
 
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