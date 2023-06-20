https://ukraina.ru/20230620/1047420025.html

ВСУ прощупывают оборону ВС РФ, но пока не вводят в бой ударный кулак. О чём говорили эксперты 20 июня

ВСУ прощупывают оборону ВС РФ, но пока не вводят в бой ударный кулак. О чём говорили эксперты 20 июня - 20.06.2023 Украина.ру

ВСУ прощупывают оборону ВС РФ, но пока не вводят в бой ударный кулак. О чём говорили эксперты 20 июня

Украина.ру, 20.06.2023

2023-06-20T17:32

2023-06-20T17:32

2023-06-20T17:32

эксклюзив

татьяна монтян

сво

украина

россия

всу

вс рф

контрнаступление

нато

юрий кнутов

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Бои за Марьинку и "угроза для Угледара"Военкор Евгений Поддубный сообщил, что российские штурмовые отряды 33 и 255 мотострелковых полков после мощной артподготовки смогли овладеть несколькими опорными пунктами укрепрайона "Зверинец" ВСУ на Марьинском направлении.Выбить противника оттуда не удавалось несколько месяцев – мешали минные заграждения и господствующая высота. Теперь это дает нам возможность активизироваться в районе Новомихайловки и Победы.Скорее всего, противник не считает Мариьнку первостепенным направлением, говорит военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев, а концентрирует силы на других участках фронта. Поэтому Марьинка не получает достаточно подкреплений.А поскольку ВСУ подкреплений не получают, их возможности по удержанию опорных пунктов на фоне наших ударов корректируемыми авиабомбами сокращаются, пояснил эксперт."Чем для нас важна Марьинка? Ее освобождение позволяет нам бить во фланг Угледарской группировке украинских войск. Это важно, потому что вынудит противника оттягивать туда силы с других направлений.У Киева остается не так много бригад в резерве. Поэтому если мы сможем вынудить их отправить хотя бы одну бригаду не на то направление, куда они хотят, мы ослабим давление на более важных для нас участках.Если они это не сделают, то это тоже хорошо, потому что мы создадим угрозу для Угледара и для всего их южного участка фронта. Противник это хорошо понимает.Так что в Мариьнке мы решаем вопрос не только с конкретным освобождением города, но и вынуждаем Украину действовать по нашему плану. Плюс ко всему, к нам переходит инициатива хотя бы на этом направлении. Противник же, идя на распыление сил, не будет иметь превосходства для прорыва линии обороны на юге", – сообщил Евсеев."Российские войска вернулись к советским уставам"Сейчас противник прощупывает нашу оборону на участке от Харьковской до Запорожской областей, говорит военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. ВСУ выбирают стыки наших подразделений, где все труднее организовать оборону.Главная их задача — держать наши войска в напряжении, не создавая на том или ином участке преимущества в силах и средствах поражения, а потом попытаться найти слабозащищенный кусочек в обороне, вклиниться в него, подтянуть резервы, расширить этот кусок, а потом подтянуть бронетехнику с целью прорыва и дальнейшего движения вперед."На сегодняшний день вырисовываются три таких направления: Артемовское, Угледарское и Южнодонецкое.Угледар примечателен тем, что это самая короткая дорога к Азовскому морю с целью перерезать пути снабжения Крыма, создать на полуострове блокаду (а потом взорвать Крымский мост), чтобы Россия сама оттуда ушла без всяких боевых действий. Это глупость, но эта глупость взята за основу.Теперь насчет важности Времевского выступа. Это господствующая высота. Ее захват позволяет контролировать близлежащие населенные пункты.Кроме того, перерезается дорога, которая ведет на Токмак, а оттуда на Мелитополь. Вторая дорога ведет по левому берегу Днепра в сторону Запорожской АЭС. Можно развивать направление и в одну, и в другую сторону. Противник это понимает и идет в жестокие атаки с точки зрения сбережения своего личного состава", – сообщил Кнутов.В то же время российские войска вернулись к советским уставам, написанными кровью. Вернулись к сплошной линии обороны по всей науке, наладили взаимодействие между различными родами войск, выстроили нормальную систему управления – и все пошло хорошо, поясняет эксперт.Что касается сроков, когда российские силы смогут окончательно отразить наступление ВСУ, то нужно продержаться до осени, уверен Кнутов."У ВСУ подготовлено девять бригад. Одна бригада — это около 5 тысяч. Примерно 50—60 тысяч у них есть. Даже если мы перемололи за 10 дней "контрнаступа" 10 тысяч вэсэушников, это не то количество, которое подготовил противник. А дальше начнутся осенние дожди и наступать им будет сложнее.Основная наша задача — не двигаться вперед. Мы уже вышли на демилитаризацию НАТО. Наша задача — обескровить противника, чтобы освободить Донбасс, а потом двигаться к левому берегу Днепра. Это нам по силам.Что касается дальнейших операций, то надо будет отдельно планировать их и перестроить наш ВПК, чтобы он снабжал войска средствами дистанционного поражения, дабы мы доставали по их ближнему тылу.Это не значит, что я смотрю в будущее с детским оптимизмом. Я говорю про реальные возможности, которые у нас есть. Если мы их грамотно реализуем, то мы выполним все задачи", – заявил военный эксперт."Ничего хорошего при любом исходе"В свою очередь адвокат, волонтер и общественный деятель Татьяна Монтян призывает не забегать вперед, не радоваться раньше время.По её словам, сейчас идет прощупывание, разведка боем. Да, пока продвижение ВСУ – минимально, но к 12 июля, к саммиту Североатлантического альянса в Вильнюсе, еще есть три недели."Докладывают, что все переполнено огромным количеством еще не вступивших в бой резервов со стороны салорейха (Украины – Ред.), и все ждут, куда же все-таки будет направлен главный кулак удара.Ну, и россияне еще имеют резервы, которые тоже пока не вступали в бой. То есть, решающая битва еще впереди. И те, кто сейчас глумится "а, контрнахрюк захлебнулся, а, ничего не будет, мы почти победили", – это, мягко говоря, наивные люди. И непонятно, зачем они сеют в обществе эйфорию.Это очень и очень неправильно, потому что на самом деле никто понятия не имеет, сколько у каждой из сторон резервов. И решать может все, что угодно, на любом участке фронта", – предупреждает Монтян.В целом, говорит она, мы замерли в ожидании, и "ничего особо хорошего мы не ждем при любом исходе": это будет мясорубка, огромное количество жертв – "и я не вижу, чему тут радоваться и от чего впадать в эйфорию".

https://ukraina.ru/20230620/1047402613.html

https://ukraina.ru/20230620/1047383675.html

https://ukraina.ru/20230620/1047406435.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

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