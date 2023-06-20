https://ukraina.ru/20230620/1047419430.html

Варшава закрыла дело о нападении украинских активистов на российского посла - СМИ

Варшава закрыла дело о нападении украинских активистов на российского посла - СМИ - 20.06.2023 Украина.ру

Варшава закрыла дело о нападении украинских активистов на российского посла - СМИ

Окружная прокуратура Варшавы прекратила расследование по факту оскорбления российского дипломата, сообщил корреспондент польского портала RMF24 Кшиштоф Засада 20 июня

2023-06-20T17:56

2023-06-20T17:56

2023-06-20T17:56

новости

зарубежье

польша

сергей андреев (дипломат)

россия

9 мая

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9 мая прошлого года на посла России в Польше Сергея Андреева напали на кладбище, украинский активист облил посла краской. Польские правоохранители начали расследование, но спустя год закрыли дело. Причины прекращения следствия "носят чисто формальный характер". Польские власти объяснили нежелание расследовать дело о нападении, так как российский посол - иностранец. При этом польские правоохранители сослались на российское законодательство.Согласно Уголовному кодексу РФ, оскорбление главы иностранного государства или других его представителей не подлежит судебному преследованию, поэтому случай с оскорблением российского посла в Польше так же не будет расследован, пояснили в прокуратуре.Инцидент произошел на военном мемориальном кладбище советских солдат в Варшаве. Андреев приехал на дипломатическом автомобиле с российским флагом. Посол вышел из автомобиля, его окружила агрессивно настроенная толпа с украинскими флагами, облитыми красной краской простынями и антироссийскими лозунгами.Украинский активист несколько раз облил краской Андреева. Как посол сообщил позднее, его облили сиропом.Помимо скандала с действиями украинских активистов, полиция Варшавы должна была провести проверку работы полицейских, которые должны были обеспечить правопорядок на мероприятии. По мнению экспертов, они слишком медленно отреагировали на нападение и не обеспечили дипломату должной защиты.Внутренне разбирательство в полиции Варшавы не выявило недостатков в действиях полицейских, присутствовавших на церемонии возложения венков.

https://ukraina.ru/20230509/1046052237.html

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новости, зарубежье, польша, сергей андреев (дипломат), россия, 9 мая