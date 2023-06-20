"Они хотят воевать": Лавров прокомментировал слова Столтенберга - 20.06.2023 Украина.ру
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"Они хотят воевать": Лавров прокомментировал слова Столтенберга
"Они хотят воевать": Лавров прокомментировал слова Столтенберга - 20.06.2023 Украина.ру
"Они хотят воевать": Лавров прокомментировал слова Столтенберга
В НАТО высказываются против заморозки конфликта на Украине, значит, они хотят воевать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщили журналисты РИА Новости 20 июня
2023-06-20T16:47
2023-06-20T16:53
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россия
сергей лавров
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался против заморозки конфликта на Украине и его окончания на условиях России. НАТО продолжит поддержку киевского режима, подчеркнул генсек. Таким образом в Североатлантическом альянсе демонстрируют желание воевать с Россией, считает Лавров.Цели НАТО в украинском конфликте давно понятны России. Они формировались долгие годы после госпереворота, а сейчас НАТО пытается их реализовать. "Это их выбор", отметил министр.НАТО заявляет, что не ведёт войну против России, при этом признавая, что без накачивания украинского режима оружием, без предоставления разведывательных данных информации со спутников, целеполагания, украинская ситуация давно бы уже завершилась. Это фактически признание того, что страны НАТО являются прямым участником объявленной против России "гибридной, да горячей войны", указал Лавров.Постепенно, по крайней мере, у некоторых политиков, у некоторых политологов, экспертов на Западе наблюдается протрезвление и понимание и истинных причин происходящего, и того, что на самом деле происходит на земле, добавил глава МИД РФ.В России неоднократно заявляли, что накачка Украины оружием ведёт только к эскалации конфликта.Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину, а любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.В МИД РФ отмечали, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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новости, зарубежье, нато, столтенберг, йенс столтенберг, запад, россия, сергей лавров
Новости, Зарубежье, НАТО, Столтенберг, Йенс Столтенберг, Запад, Россия, Сергей Лавров

"Они хотят воевать": Лавров прокомментировал слова Столтенберга

16:47 20.06.2023 (обновлено: 16:53 20.06.2023)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаседание министров иностранных дел ОДКБ
Заседание министров иностранных дел ОДКБ
© Пресс-служба МИД РФ
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В НАТО высказываются против заморозки конфликта на Украине, значит, они хотят воевать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщили журналисты РИА Новости 20 июня
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался против заморозки конфликта на Украине и его окончания на условиях России. НАТО продолжит поддержку киевского режима, подчеркнул генсек. Таким образом в Североатлантическом альянсе демонстрируют желание воевать с Россией, считает Лавров.

"Если НАТО устами Столтенберга в очередной раз заявляет о том, что они против заморозки, как они выражаются, конфликта на Украине, значит они хотят воевать. Ну, пусть воюют, мы к этому готовы", - сказал Лавров.

Цели НАТО в украинском конфликте давно понятны России. Они формировались долгие годы после госпереворота, а сейчас НАТО пытается их реализовать. "Это их выбор", отметил министр.
НАТО заявляет, что не ведёт войну против России, при этом признавая, что без накачивания украинского режима оружием, без предоставления разведывательных данных информации со спутников, целеполагания, украинская ситуация давно бы уже завершилась. Это фактически признание того, что страны НАТО являются прямым участником объявленной против России "гибридной, да горячей войны", указал Лавров.
Постепенно, по крайней мере, у некоторых политиков, у некоторых политологов, экспертов на Западе наблюдается протрезвление и понимание и истинных причин происходящего, и того, что на самом деле происходит на земле, добавил глава МИД РФ.
В России неоднократно заявляли, что накачка Украины оружием ведёт только к эскалации конфликта.
Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину, а любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
В МИД РФ отмечали, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Форум Какая Украина нам нужна? - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
2 июня, 06:33
"Это война не с Украиной, а с Западом". Какая Украина нам нужнаСохранится ли Украина как государство по итогам СВО, об этом нет единого мнения. Пока не достигнуты цели спецоперации, рано говорить о победе, и надо бы понять, что считать победой. Ответы на эти вопросы искали участники форума "Какая Украина нам нужна?", организованного мультимедийным изданием Украина.ру.
 
НовостиЗарубежьеНАТОСтолтенбергЙенс СтолтенбергЗападРоссияСергей Лавров
 
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