https://ukraina.ru/20230620/1047416006.html
Унизительный визит: что Блинкену сказали в Китае. Тавровский о новых отношениях КНР и США. ВИДЕО
Унизительный визит: что Блинкену сказали в Китае. Тавровский о новых отношениях КНР и США. ВИДЕО - 20.06.2023 Украина.ру
Унизительный визит: что Блинкену сказали в Китае. Тавровский о новых отношениях КНР и США. ВИДЕО
Руководитель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Юрий Тавровский в эфире Украина.ру прокомментировал визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, а также рассказал о новых правилах в отношениях между Пекином и Вашингтоном
2023-06-20T16:20
2023-06-20T16:20
2023-06-20T16:20
видео
тавровский
китай
сша
энтони блинкен
си цзиньпин
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00:51 - Итоги визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай; 10:35 - Каковы правила отношений между Пекином и Вашингтоном? 17:52 - Какой деструктивный путь выберут США против КНР?ТГ-канал Юрия Тавровского "Китайский вариант" - https://t.me/tavovsky
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, тавровский, китай, сша, энтони блинкен, си цзиньпин, видео
Видео, Тавровский, Китай, США, Энтони Блинкен, Си Цзиньпин
Унизительный визит: что Блинкену сказали в Китае. Тавровский о новых отношениях КНР и США. ВИДЕО
Руководитель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Юрий Тавровский в эфире Украина.ру прокомментировал визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, а также рассказал о новых правилах в отношениях между Пекином и Вашингтоном
00:51 - Итоги визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай;
10:35 - Каковы правила отношений между Пекином и Вашингтоном?
17:52 - Какой деструктивный путь выберут США против КНР?
ТГ-канал Юрия Тавровского "Китайский вариант" - https://t.me/tavovsky