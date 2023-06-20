Унизительный визит: что Блинкену сказали в Китае. Тавровский о новых отношениях КНР и США. ВИДЕО - 20.06.2023 Украина.ру
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Унизительный визит: что Блинкену сказали в Китае. Тавровский о новых отношениях КНР и США. ВИДЕО
Унизительный визит: что Блинкену сказали в Китае. Тавровский о новых отношениях КНР и США. ВИДЕО - 20.06.2023 Украина.ру
Унизительный визит: что Блинкену сказали в Китае. Тавровский о новых отношениях КНР и США. ВИДЕО
Руководитель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Юрий Тавровский в эфире Украина.ру прокомментировал визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, а также рассказал о новых правилах в отношениях между Пекином и Вашингтоном
2023-06-20T16:20
2023-06-20T16:20
видео
тавровский
китай
сша
энтони блинкен
си цзиньпин
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00:51 - Итоги визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай; 10:35 - Каковы правила отношений между Пекином и Вашингтоном? 17:52 - Какой деструктивный путь выберут США против КНР?ТГ-канал Юрия Тавровского "Китайский вариант" - https://t.me/tavovsky
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, тавровский, китай, сша, энтони блинкен, си цзиньпин, видео
Видео, Тавровский, Китай, США, Энтони Блинкен, Си Цзиньпин

Унизительный визит: что Блинкену сказали в Китае. Тавровский о новых отношениях КНР и США. ВИДЕО

16:20 20.06.2023
 
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Руководитель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Юрий Тавровский в эфире Украина.ру прокомментировал визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, а также рассказал о новых правилах в отношениях между Пекином и Вашингтоном
00:51 - Итоги визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай;
10:35 - Каковы правила отношений между Пекином и Вашингтоном?
17:52 - Какой деструктивный путь выберут США против КНР?
ТГ-канал Юрия Тавровского "Китайский вариант" - https://t.me/tavovsky
 
ВидеоТавровскийКитайСШАЭнтони БлинкенСи Цзиньпин
 
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Заголовок открываемого материала
16:31Депутат Госдумы Игорь Кастюкевич о том, как ВСУ "развлекаются" в зоне бедствия и о том, чем занята Россия
16:20Унизительный визит: что Блинкену сказали в Китае. Тавровский о новых отношениях КНР и США. ВИДЕО
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