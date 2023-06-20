https://ukraina.ru/20230620/1047416006.html

Унизительный визит: что Блинкену сказали в Китае. Тавровский о новых отношениях КНР и США. ВИДЕО

Унизительный визит: что Блинкену сказали в Китае. Тавровский о новых отношениях КНР и США. ВИДЕО - 20.06.2023 Украина.ру

Унизительный визит: что Блинкену сказали в Китае. Тавровский о новых отношениях КНР и США. ВИДЕО

Руководитель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Юрий Тавровский в эфире Украина.ру прокомментировал визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, а также рассказал о новых правилах в отношениях между Пекином и Вашингтоном

2023-06-20T16:20

2023-06-20T16:20

2023-06-20T16:20

видео

тавровский

китай

сша

энтони блинкен

си цзиньпин

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00:51 - Итоги визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай; 10:35 - Каковы правила отношений между Пекином и Вашингтоном? 17:52 - Какой деструктивный путь выберут США против КНР?ТГ-канал Юрия Тавровского "Китайский вариант" - https://t.me/tavovsky

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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